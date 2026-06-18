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Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова

Идиллия озёрного городка Стреза, барокко на острове Белла и простота рыбацкого поселка
Вы погуляете по живописной Стрезе, которая в 18 веке из рыбацкой деревни превратилась в фешенебельный курорт и любимое место отдыха музыкантов, художников и писателей.

Вас впечатлят роскошные виллы и отели в
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стиле либерти, размеренность жизни и вид на озеро Маджоре с высоты.

На кораблике мы попадём из Стрезы на Борромейские острова, где вы узнаете, как в тесном соседстве жили простые жители-рыбаки и отдыхали знаменитые аристократы.

5
20 отзывов
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова

Описание экскурсии

Стреза — «королева» озера Маджоре

Вы пройдётесь по длинной набережной Корсо Умберто I, известной великолепными окружающими пейзажами. Насладитесь видами знаменитых островов в заливе Борромео на фоне холмов и горных вершин Преальпийской зоны. Я покажу шикарные здания нескольких исторических отелей, расположенных вдоль берега в центре города. Вы заглянете в роскошный Гранд Отель Дез Иль Борромео или Реджина Палас, которым более 150 лет, прогуляетесь по саду с фонтанами и выпьете чашечку кофе в месте, где бывали монархи и знаменитости со всего мира. Подниметесь в модный бар с бассейном на крыше современного отеля и увидите 360-градусную, захватывающую дух, панораму озера Маджоре с высоты птичьего полета. А ещё попробуете вкуснейшее печенье, посвящённое королеве, и узнаете историю его происхождения.

Затем на кораблике мы отправимся на ближайший остров Пескаторе (время в пути до 10 мин).

Остров Пескаторе (Остров рыбаков)

Прогуляемся по древним улочкам колоритной деревни, заглянем в дом рыбака, почувствуем запахи развешанных сетей и увидим островной быт. Посетим старинную и единственную церковь острова с редкими фресками 15-16 веков. А в одном из многочисленных местных ресторанчиков на берегу озера попробуем блюда из свежевыловленной рыбы.

Мы поговорим об истории этих райских мест и их великих гостей. Я поделюсь романтичной легендой о семье Борромео и расскажу о строительстве барочного дворца и садов посреди водной глади великого озера. Кроме того, вы узнаете, как жили простые рыбаки и богатые дворяне на маленьких кусочках земли. А также сможете попробовать местные рыбные деликатесы. Уверена, вы надолго сохраните приятные воспоминания об этом идиллическом местечке!

Организационные детали

В моём сопровождении вы посетите только остров Пескаторе. Остальные (Белла и Мадре с дворцами и садами) вы сможете осмотреть самостоятельно после нашей прогулки — я подробно объясню, как это сделать. Белла и Мадре открыты с марта по ноябрь, остров рыбаков — круглый год.

  • Гид не несёт ответственность за внеплановое закрытие достопримечательностей и монументов, за отмену транспорта по любым причинам
  • Возможна организация индивидуальной экскурсии по вашему запросу (уточняйте в переписке)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включён вкусный сюрприз каждому гостю
  • Транспорт оплачивается дополнительно (в том числе за гида) — €30 за чел. (поезд Милан — Стреза — Милан, прогулка на кораблике)
  • Напитки в баре и отелях по желанию и также оплачиваются дополнительно
  • Билеты во дворец и сады острова Белла оплачиваются дополнительно: €27 за чел. Помогу и объясню, где и как лучше купить

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€100
Дети до 12 лет€40
Дети до 8 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале в Стрезе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тиана
Тиана — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 614 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Евгения
Очень понравилась экскурсия. Полностью соответствует описанию, очень хорошо организована, место потрясающе красивое, даже не поверила глазам, когда приехала. На самостоятельный обзор второго острова была снабжена знаниями в дорогу в полной мере.
За имеющиеся в наличии 2.5 дня в Милане 1 день полностью посвящен не ему, а Маджоре. Ни о чем не жалею. Спасибо!
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Елена
Понравилась экскурсия с Татьяной! Приятный маршрут, интересный рассказ! Рекомендую!
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Наталья
Тиана-прекрасный гид, встретила, все показала и рассказала убедительно! Дворец на острове Bella -это чудо из чудес! Рекомендую эту программу-аристократчный курорт в городке Стреза и путешествие на острова Борромео!
Тиана-прекрасный гид, встретила, все показала и рассказала убедительно! Дворец на острове Bella -это чудо из чудес!
Тиана-прекрасный гид, встретила, все показала и рассказала убедительно! Дворец на острове Bella -это чудо из чудес!
Тиана-прекрасный гид, встретила, все показала и рассказала убедительно! Дворец на острове Bella -это чудо из чудес!
Тиана-прекрасный гид, встретила, все показала и рассказала убедительно! Дворец на острове Bella -это чудо из чудес!
Тиана-прекрасный гид, встретила, все показала и рассказала убедительно! Дворец на острове Bella -это чудо из чудес!
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Марина
Очень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всего.
Отличный маршрут с легким преподнесением истории и интересных фактов,приятно непринужденно и комфортно.
Чудесные рекомендации для фототочек и много удачных фото,которые останутся на память об этом чудесном месте
Очень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всего.
Очень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всего.
Очень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всего.
Очень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всего.
Очень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всего.
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Е
Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций, четкость организации, содержание, эмпатия!! Получила большое удовольствие!
Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций,
Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций,
Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций,
Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций,
Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций,
Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций,
Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций,
Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций,
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Yulia
Очень рекомендую данную экскурсию. Маршрут действительно впечатляет, а Тиана обладает всеми теми качествами, которыми, на мой взгляд, должен обладать настоящий профессиональный гид: коммуникабельная, знающая, организованная, внимательная, с очень приятной энергетикой и хорошими манерами.
Очень рекомендую данную экскурсию. Маршрут действительно впечатляет, а Тиана обладает всеми теми качествами, которыми, на мой
Очень рекомендую данную экскурсию. Маршрут действительно впечатляет, а Тиана обладает всеми теми качествами, которыми, на мой
Очень рекомендую данную экскурсию. Маршрут действительно впечатляет, а Тиана обладает всеми теми качествами, которыми, на мой
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