Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова

Насладиться изумительными пейзажами аристократичного городка Стреза и уютного острова Пескаторе

5
3 отзыва
Мини-группа
Вы погуляете по живописной Стрезе, которая из небольшой рыбацкой деревни уже в XVIII веке превратилась в фешенебельный курорт для аристократов и монархов, а также излюбленное место отдыха музыкантов, художников и писателей со всего света.

Вас впечатлят роскошные виллы и отели в стиле либерти, размеренность местной жизни и вид на озеро Маджоре с высоты.

На пароме вы попадете из Стрезы на остров Пескаторе, пройдетесь по его очаровательным узким улочкам и узнаете, как живут местные рыбаки.
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
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Что вас ожидает

Стреза — «королева» озера Маджоре

Вы пройдетесь по длинной набережной Корсо Умберто I, известной великолепными окружающими пейзажами. Насладитесь видами знаменитых островов в заливе Борромео на фоне холмов и горных вершин Преальпийской зоны. Я покажу шикарные здания нескольких исторических отелей, расположенных вдоль берега в центре города. Вы заглянете в роскошный Гранд Отель Дез Иль Борромео или Реджина Палас, которым более 150 лет, прогуляетесь по саду с фонтанами и выпьете чашечку кофе в месте, где бывали монархи и знаменитости со всего мира. Подниметесь в модный бар с бассейном на крыше современного отеля и увидите 360-градусную, захватывающую дух, панораму озера Маджоре с высоты птичьего полета. А еще попробуете вкуснейшее печенье, посвященное королеве, и узнаете историю его происхождения.

Прогулка по харизматичному рыбацкому острову

На кораблике вы попадете на Пескаторе — один из Борромейских островов. Пройдетесь по древним улочкам колоритной деревни, заглянете в дом рыбака, почувствуете запахи развешанных сетей и увидите быт островной жизни. Посетите старинную и единственную церковь острова, знаменитую редкими фресками XV-XVI веков. Мы поговорим об истории этих райских мест и их великих гостей. Я поделюсь романтичной легендой о семье Борромео и расскажу о строительстве барочного дворца и садов посреди водной глади великого озера. Кроме того, вы увидите, как жили простые рыбаки и богатые дворяне на маленьких кусочках земли. Уверена, вы надолго сохраните приятные воспоминания об этом идиллическом местечке!

Организационные детали

В моем сопровождении вы посетите остров Пескаторе. Остальные Борромейские острова (Белла и Мадре), по желанию, вы сможете посетить самостоятельно после окончания экскурсии (они открыты с марта по октябрь).

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен вкусный сюрприз каждому гостю
  • Транспорт оплачивается дополнительно (в том числе за гида) – 25 евро на человека (поезд Милан-Стреза-Милан, прогулка на кораблике)
  • Напитки в баре и отелях по желанию и также оплачиваются дополнительно
  • Возможна организация индивидуальной экскурсии по вашему запросу (уточняйте в переписке)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ж / д вокзале в Милане
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
17 сен 2019
После шумного и жаркого Милана это было сказочно. Маленький рай. Получили огромное удовольствие. Спасибо гиду Тиане. С уважением
Анастасия
25 авг 2019
Это была моя первая поездка на озеро Маджоре и Тиана по максимуму погрузила меня в историю и жизнь Стрезы и островов Борромео! Мы прекрасно прогулялись по всем улочкам, благодаря чему я ощутила весь итальянский колорит) За вкусный подарок отдельное спасибо 😊🌷
Анна
5 июля 2019
Татьяна - отличный гид, всё рассказано очень интересно и подробно. В дополнение к хорошему настроению и интересному рассказу Татьяна вручает небольшой вкусный подарок.
Гид охотно делится информацией о хороших ресторанах, новых маршрутах и программах.

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