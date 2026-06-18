Вы погуляете по живописной Стрезе, которая в 18 веке из рыбацкой деревни превратилась в фешенебельный курорт и любимое место отдыха музыкантов, художников и писателей.Вас впечатлят роскошные виллы и отели в

стиле либерти, размеренность жизни и вид на озеро Маджоре с высоты. На кораблике мы попадём из Стрезы на Борромейские острова, где вы узнаете, как в тесном соседстве жили простые жители-рыбаки и отдыхали знаменитые аристократы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Стреза — «королева» озера Маджоре

Вы пройдётесь по длинной набережной Корсо Умберто I, известной великолепными окружающими пейзажами. Насладитесь видами знаменитых островов в заливе Борромео на фоне холмов и горных вершин Преальпийской зоны. Я покажу шикарные здания нескольких исторических отелей, расположенных вдоль берега в центре города. Вы заглянете в роскошный Гранд Отель Дез Иль Борромео или Реджина Палас, которым более 150 лет, прогуляетесь по саду с фонтанами и выпьете чашечку кофе в месте, где бывали монархи и знаменитости со всего мира. Подниметесь в модный бар с бассейном на крыше современного отеля и увидите 360-градусную, захватывающую дух, панораму озера Маджоре с высоты птичьего полета. А ещё попробуете вкуснейшее печенье, посвящённое королеве, и узнаете историю его происхождения.

Затем на кораблике мы отправимся на ближайший остров Пескаторе (время в пути до 10 мин).

Остров Пескаторе (Остров рыбаков)

Прогуляемся по древним улочкам колоритной деревни, заглянем в дом рыбака, почувствуем запахи развешанных сетей и увидим островной быт. Посетим старинную и единственную церковь острова с редкими фресками 15-16 веков. А в одном из многочисленных местных ресторанчиков на берегу озера попробуем блюда из свежевыловленной рыбы.

Мы поговорим об истории этих райских мест и их великих гостей. Я поделюсь романтичной легендой о семье Борромео и расскажу о строительстве барочного дворца и садов посреди водной глади великого озера. Кроме того, вы узнаете, как жили простые рыбаки и богатые дворяне на маленьких кусочках земли. А также сможете попробовать местные рыбные деликатесы. Уверена, вы надолго сохраните приятные воспоминания об этом идиллическом местечке!

Организационные детали

В моём сопровождении вы посетите только остров Пескаторе. Остальные (Белла и Мадре с дворцами и садами) вы сможете осмотреть самостоятельно после нашей прогулки — я подробно объясню, как это сделать. Белла и Мадре открыты с марта по ноябрь, остров рыбаков — круглый год.

Гид не несёт ответственность за внеплановое закрытие достопримечательностей и монументов, за отмену транспорта по любым причинам

Возможна организация индивидуальной экскурсии по вашему запросу (уточняйте в переписке)

Что входит в стоимость, а что — нет