3 отзыва оставили туристы

Мы отправимся на озеро Маджоре, увековеченное Ремарком в романе " Жизнь взаймы".

При бронировании экскурсии 🧭 вам доступен выбор вида транспорта, на котором мы доберемся до городка Стреза, знаменитого музыкальным фестивалем и печеньями маргаритка.

Оттуда поплывём к райским островам, Изола Белла, Изола Мадре, увидим крепость Ангера и остров 🏝️ Рыбаков. На островах побываем не только в музеях 🖼 и дворцах, где в небывалой роскоши проживали коронованные особы, но и прогуляемся в сказочных садах с тропическими растениями и экзотическими птицами.

Вернёмся в Стрезу и поужинаем в настоящей итальянской трактории, отведав пьемонтских деликатесов. Надышавшись красотой, вдохновлённые, вернёмся домой.