3 отзыва оставили туристы

Путешествие к озеру Лаго Маджоре (Lago Maggiore) — одному из самых живописных уголков Италии, где альпийские пейзажи сочетаются с аристократической архитектурой и атмосферой старых европейских курортов. Озеро, уходящее к границе со Швейцарией, давно стало местом отдыха европейской элиты и источником вдохновения для писателей — его упоминал Эрих Мария Ремарк в романе «Жизнь взаймы». Мы отправимся в Стрезу (Stresa) — элегантный курортный город с набережными, виллами и садами, утопающими в цветах. Отсюда начинается водная часть маршрута: на теплоходе вы выйдете к знаменитому Борромейскому архипелагу (Isole Borromee), который считается главным украшением озера. В программе самые известные острова архипелага:

Изола Белла (Isola Bella) с дворцом в стиле барокко и террасными садами — Изола Мадре (Isola Madre) с ботаническим парком и редкими растениями — Остров рыбаков (Isola dei Pescatori) с атмосферой старой Италии — панорамы на крепость Ангера (Rocca di Angera) На островах вы увидите дворцы, где жили представители знатной семьи Борромео, прогуляетесь по паркам с тропическими растениями и встретите экзотических птиц — фазанов и павлинов. Интерьеры дворцов сохранили атмосферу прошлых веков: залы с гобеленами, картинами, скульптурами и историческими коллекциями. После насыщенной прогулки по островам вы вернётесь в Стрезу, где можно завершить день ужином в традиционной итальянской трактории и попробовать блюда региона Пьемонт. Обратите внимание: при бронировании доступны две опции трансфера до Стрезы — на автомобиле или на поезде. Выбор варианта осуществляется в форме бронирования.