3 отзыва оставили туристы

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Круиз по райским островам

3.3
3 отзыва
Динара А.
Динара А. – Гид из Милана
Индивидуальное путешествие в особенное место Италии.

Вы окажетесь на озере Лаго Маджоре, втором по величине в стране.

Здесь находится живописная коммуна Стреза с красивыми 🤩 садами и виллами.

После этого теплоход отвезёт вас на Борромейский архипелаг, который включает несколько островков на озере.

Семейство Борромео превратило их в удивительной красоты дворцы с садами и парками.

Вы вживую увидите легендарные красоты островов Изола Белла, Изола Мадре, крепость Ангера и Остров 🏝️ рыбаков.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €250 за экскурсию

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Круиз по райским островам
Круиз по райским островам
Мы отправимся на озеро Маджоре, увековеченное Ремарком в романе " Жизнь взаймы".
При бронировании экскурсии 🧭 вам доступен выбор вида транспорта, на котором мы доберемся до городка Стреза, знаменитого музыкальным фестивалем и печеньями маргаритка.
Оттуда поплывём к райским островам, Изола Белла, Изола Мадре, увидим крепость Ангера и остров 🏝️ Рыбаков. На островах побываем не только в музеях 🖼 и дворцах, где в небывалой роскоши проживали коронованные особы, но и прогуляемся в сказочных садах с тропическими растениями и экзотическими птицами.
Вернёмся в Стрезу и поужинаем в настоящей итальянской трактории, отведав пьемонтских деликатесов. Надышавшись красотой, вдохновлённые, вернёмся домой.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер на выбор
Что не входит
  • Билеты на теплоход до островов от 13 евро
  • Билеты на вход в музеи
  • Абонемент на острова Изола Мадре и Изола Белла 21 евро
  • Абонемент на острова Изола Мадре и Изола Белла, крепость Анджера и Остров рыбаков 25 евро
  • Еда и напитки 7-25 евро на человека
Начало и место завершения
🚩 Ж/д вокзал /ваш отель (в зависимости от трансфера)
Круиз по райским островам
Круиз по райским островам
Круиз по райским островам
Круиз по райским островам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Динара А.
Динара А.
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3 отзыва оставили туристы

Динара А. проводит ещё 4 экскурсии

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