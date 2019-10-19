3 отзыва оставили туристы

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Круиз по райским островам озера Маджоре

Поездка в исторические места: экскурсия на Борромейский архипелаг из Милана
Однодневное путешествие к озеру Лаго Маджоре — это сочетание альпийских пейзажей, аристократических дворцов и уютных итальянских островов.

Вы посетите Стрезу и отправитесь на теплоходе к Борромейскому архипелагу с его знаменитыми Изола
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Белла и Изола Мадре. В программе — сады, дворцы и атмосферные улочки Острова рыбаков.

Это спокойный и визуально насыщенный маршрут без спешки, с возможностью выбрать удобный формат трансфера. Отличный вариант, чтобы увидеть другую, более изящную Италию.

4.7
3 отзыва
Круиз по райским островам озера Маджоре
Круиз по райским островам озера Маджоре
Круиз по райским островам озера Маджоре

Описание экскурсии

Путешествие к озеру Лаго Маджоре (Lago Maggiore) — одному из самых живописных уголков Италии, где альпийские пейзажи сочетаются с аристократической архитектурой и атмосферой старых европейских курортов. Озеро, уходящее к границе со Швейцарией, давно стало местом отдыха европейской элиты и источником вдохновения для писателей — его упоминал Эрих Мария Ремарк в романе «Жизнь взаймы». Мы отправимся в Стрезу (Stresa) — элегантный курортный город с набережными, виллами и садами, утопающими в цветах. Отсюда начинается водная часть маршрута: на теплоходе вы выйдете к знаменитому Борромейскому архипелагу (Isole Borromee), который считается главным украшением озера. В программе самые известные острова архипелага:
Изола Белла (Isola Bella) с дворцом в стиле барокко и террасными садами — Изола Мадре (Isola Madre) с ботаническим парком и редкими растениями — Остров рыбаков (Isola dei Pescatori) с атмосферой старой Италии — панорамы на крепость Ангера (Rocca di Angera) На островах вы увидите дворцы, где жили представители знатной семьи Борромео, прогуляетесь по паркам с тропическими растениями и встретите экзотических птиц — фазанов и павлинов. Интерьеры дворцов сохранили атмосферу прошлых веков: залы с гобеленами, картинами, скульптурами и историческими коллекциями. После насыщенной прогулки по островам вы вернётесь в Стрезу, где можно завершить день ужином в традиционной итальянской трактории и попробовать блюда региона Пьемонт. Обратите внимание: при бронировании доступны две опции трансфера до Стрезы — на автомобиле или на поезде. Выбор варианта осуществляется в форме бронирования.

Ежедневно с 9:00, кроме понедельника

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Лаго Маджоре
  • Стреза
  • Изола Белла
  • Изола Мадре
  • Остров рыбаков
  • Крепость Ангера
  • Дворцы семьи Борромео
  • Сады и парки архипелага
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер на выбор
Что не входит в цену
  • Билеты на теплоход до островов от 13 евро
  • Билеты на вход в музеи
  • Абонемент на острова Изола Мадре и Изола Белла 21 евро
  • Абонемент на острова Изола Мадре и Изола Белла, крепость Анджера и Остров рыбаков 25 евро
  • Еда и напитки 7-25 евро на человека
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал /ваш отель (в зависимости от трансфера)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Е
С удовольствием прокатились на теплоходе по Комо, посмотрели милые городки на берегах озера. Посетили великолепный собор в центре Комо, все было интересно. Знающая и тактичная экскурсовод.
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Е
Озеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍
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Е
Озеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍
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