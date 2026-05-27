Едем туда, где аристократическая роскошь соседствует с размеренной жизнью островитян.
Вы побываете на тихом Пескатори с его узкими улочками и Белле с шикарным дворцом и террасными садами.
Пройдёте на лодке по воде, полюбуетесь красивыми видами, оцените колоритную архитектуру и услышите истории о знатной семье Борромео, сохранении природы и местных традициях.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Милана
Отправляемся на поезде — в пути настроимся на приятное путешествие.
10:30 — Стреза и посадка на катер
У пристани купим билеты на прогулочный катер и отправимся по озеру.
11:30 — остров Пескатори
Это остров рыбаков — узкие улочки, лодки, лавки и живая атмосфера. Вы узнаете о быте местных жителей и обычаях рыболовства.
13:00 — остров Белла
Посетим резиденцию рода Борромео. Осмотрим дворец и террасные сады с гротами, скульптурами и видами на озеро и горы.
15:00 — Стреза
Вернёмся в город, пройдёмся по набережной, заглянем в лавки с местными продуктами и при желании поднимемся на смотровую площадку.
16:00 — отправляемся на поезде в Милан
Вы узнаете:
- как аристократы формировали образ островов, а местные сохраняли ремёсла
- почему одни места стали сценой, а другие — кухней озера
- где вкусно поесть на берегу
- как озеро Маджоре прошло путь от Средневековья до курортной эпохи
- что скрывают семейные хроники и политические связи рода Борромео
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет во дворец и сады Изола-Белла — €25 за чел., переезды на поезде и лодке — €25 за чел. (надо оплатить билеты и проезд гида)
- Лодка муниципальная — на ней будут и другие пассажиры
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2738 туристов
Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
