Индивидуальная
до 4 чел.
Из Милана - в очаровательный город Комо
Увлекательное путешествие из Милана в Комо, где вы насладитесь видами озера, узнаете о Вольте и посетите знаменитые виллы. Отличный выбор для всей семьи
Начало: У метро Sesto Rondo
«Я отвезу вас из шумного Милана в атмосферный Комо — город на берегу одноимённого живописного озера»
Завтра в 08:00
27 июл в 08:30
от €370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Милана - в идиллический Сирмионе
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе: от средневекового замка до античных гротов. Экскурсия на автомобиле с персональным гидом
Начало: У метро Sesto Rondo или Bignami
«По желанию, мы также можем устроить вкусный обед с видом на озеро»
Завтра в 08:00
27 июл в 08:00
от €440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Милана - к озеру Комо
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: По месту проживания в Милане
«С вершины горы, где он находится, вам откроется захватывающий вид на озеро и окрестности»
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
от €670 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Комо - от роскошных вилл до уютной деревушки
Начало: Милано Чентрале
«Максимально насладиться красотой озера нам поможет, конечно, прогулочный кораблик, курсирующий по озеру, как настоящий автобус»
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три жемчужины озера Комо на автомобиле
Начало: Ваш отель
«Предлагаю вам отправиться в живописную поездку по южному побережью озера Комо, которое находится в часе езды от Милана»
Расписание: каждый день по договоренности
Сегодня в 09:00
€600 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Круиз по райским островам озера Маджоре
Начало: Ж/д вокзал /ваш отель (в зависимости от трансфера)
«Путешествие к озеру Лаго Маджоре (Lago Maggiore) — одному из самых живописных уголков Италии, где альпийские пейзажи сочетаются с аристократической архитектурой и атмосферой старых европейских курортов»
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме понедельника
€250 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
«Жемчужины озера Маджоре»: экскурсия по Стрезе и к островам Борромео
Начало: Ж/д станция Стреза
«Небольшой прибрежный городок Стреза на знаменитом озере Маджоре хранит в себе тайны и истории средневекового рыбацкого городка, проходящей здесь древней римской дороги и дворянской семьи Борромео, до сих пор владеющей окружающими землями»
Расписание: По указанному графику или в другие дни индивидуально по запросу
€90 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
«Здесь был Джеймс Бонд»: вилла Балбьянелло на озере Комо
Начало: Вокзал Кадорна
«Невероятные виды озера Комо В Комо быстро глянем на центральную площадь, Бролетто, собор Дуомо сядем на теплоход и наслаждаясь видами берегов знаменитого озера Комо»
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулки по виллам озера Комо
Начало: Станция метро Кадорна
«В Комо быстро глянем на центральную площадь, Бролетто, собор Дуомо сядем на теплоход и наслаждаясь видами берегов знаменитого озера Комо»
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Варенна и озеро Комо - из Милана
Увидеть знаменитое озеро таким, каким оно бывает в мечтах
Начало: На центральном вокзале Милана
«Пока вы рассматриваете пейзажи Ломбардии, мы расскажем, как формировалось озеро и почему оно стало любимым местом отдыха аристократии и современных знаменитостей»
Завтра в 09:00
19 июл в 14:00
от €280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Город на берегу озера»: прогулка по Ароне с дегустацией сыра
Начало: Жд станция Арона - 1 час езды на поезде от Милана
«При желании экскурсию можно продлить и дополнительно посетить статую Святого Карла Борромео – самую высокую статую Европы, внутри которой возможно подняться на смотровую площадку на уровень 35 метров и насладиться прекрасной панорамой озера»
Расписание: По договорённости
€120 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Велотур с пикником на черепаховом озере
Начало: Ф3ВХ+96В Милан, Италия
Расписание: См. календарь
€39 за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка из Милана в Варенну на озере Комо
Начало: Варенна
«Романтика небольшого итальянского городка на берегу одного из самых живописных озер во всей Италии подарит вашим снимкам неповторимое очарование»
Расписание: Ежедневно в 9:00
€375 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Buon appetito!»: мастер-класс по итальянской кухне и обед на озере
Начало: Жд станция Арона - 1 час езды на поезде от Милана
«Ресторан, где проходит кулинарный мастер класс, находится недалеко от знаменитого альпийских озер Маджоре и Орта»
Расписание: ежедневно по договоренности с поваром
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на озеро Гарда: поезд и теплоход
Насладитесь путешествием на озеро Гарда, где сочетаются альпийские вершины и зелёные виноградники. Уникальные виды и свежий воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«Гарда — самое большое озеро Италии и самое чистое озеро Европы»
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход)
Начало: Милано Чентрале. В первом вагоне от головы состава
«Всего в часе езды от шумного, оживлённого Милана находится озеро Комо, истинная жемчужина, оазис спокойствия, волшебное сочетание пышной средиземноморской растительности и снежных альпийских пиков»
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 25 ноя 2025
Великолепная экскурсия на озеро Комо. Таисия встретила нас у отеля(ну и вернула обратно))). Очень интересно рассказала про озеро, и прилагающие
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экскурсия на озеро Гарда превзошла все ожидания.
ее проводила Елена, замечательный человек, отличный гид, все было очень познавательно, интересно и легко.
Прогулка
ее проводила Елена, замечательный человек, отличный гид, все было очень познавательно, интересно и легко.
Прогулка
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Получилось прекрасное путешествие из шумного Милана. Погода, природа, виды и гид, все сошлось. Спасибо.
+1
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Отличное путешествие! 👍
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Огромное спасибо Таисии за великолепное путешествие! В связи с независящими обстоятельствами пришлось немного поменять программу, и мы посетили роскошный водопад! Все было прекрасно!
+1
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Н
Хотим сказать огромное спасибо гиду Таисии. Нам очень понравилась экскурсия на озеро Комо. Интересно, красиво, вкусно!
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Ирина прекрасно провела экскурсию!! Мы хотели получить общее представление о озере Комо. Для того чтобы в следующий раз поехать на целый день!!! И получили разные рекомендации как лучше организовать и посмотреть лучшие места!! Спасибо большое Ирина 💐💋👍💯
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О
Прекрасная экскурсия в прекрасной компании Таисии! Очень атмосферно, красиво, без толп туристов, - всё, как я хотела. Конечно, многие виллы
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А
Большое спасибо Таисии за незабываемое путешествие по Белладжио и Варенне! Ваш профессионализм, увлеченность и знание истории сделали эту экскурсию интересной и увлекательной, а позитивный настрой создали приятную и расслабленную обстановку в течение всего дня! ☺️
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Е
Плюсы: 1. Очень удобно. Таисия забрала меня из гостиницы, не нужно было думать в утренние часы в незнакомом городе о
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Всего 56 отзывов в Милане в категории "Озера"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Озера»
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Сейчас в Милане в категории "Озера" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 39 до 670. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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