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том как добраться до места встречи. 2. Клиенториентировано. Таисия с пониманием отнеслась к моим запросам. Историю воспринимаю, но запоминаю только 10%. Интересны страна, жизнь людей. 1,5 часа дороги до озера я не заметила, как пролетели! Приятная беседа, узнала много нового. 3. Таисии сопутствует удача:) Взяли зонты, но дождя не было, даже радуга появилась. Удалось избежать ожидания парома. Как только мы приближались к пристани подходил паром, следующий по нужному маршруту, в популярном ресторане пообедали без очереди:). 4. С Таисией интереснее смотреть ущелье, ботанический сад. Хотя можно было осматривать и самостоятельно. 5. В ходе экскурсии заглядывали в интересные места, куда самостоятельно не заглянула бы (магазин галстуков президентов, мастерская керамики, магазин деревянных изделий из оливкового дерева) 5. Таисия посоветовала на обед рыбу из озера. Просто восторг! Приятное место, свежая рыба, прохладное белое вино:)6. Я получила ориентиры по своим запросам на самостоятельный день прибывания в Милане(ссылки с адресами, особенностями работы в День всех святых и т. д Минусы: не обнаружены:)))