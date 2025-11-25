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Экскурсии к озерам из Милана

Найдено 16 экскурсий в категории «Озера» в Милане на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Милана - в очаровательный город Комо
На машине
5.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Милана - в очаровательный город Комо
Увлекательное путешествие из Милана в Комо, где вы насладитесь видами озера, узнаете о Вольте и посетите знаменитые виллы. Отличный выбор для всей семьи
Начало: У метро Sesto Rondo
«Я отвезу вас из шумного Милана в атмосферный Комо — город на берегу одноимённого живописного озера»
Завтра в 08:00
27 июл в 08:30
от €370 за всё до 4 чел.
Из Милана - в идиллический Сирмионе
На машине
5.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Милана - в идиллический Сирмионе
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе: от средневекового замка до античных гротов. Экскурсия на автомобиле с персональным гидом
Начало: У метро Sesto Rondo или Bignami
«По желанию, мы также можем устроить вкусный обед с видом на озеро»
Завтра в 08:00
27 июл в 08:00
от €440 за всё до 4 чел.
Из Милана - к озеру Комо
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Милана - к озеру Комо
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: По месту проживания в Милане
«С вершины горы, где он находится, вам откроется захватывающий вид на озеро и окрестности»
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
от €670 за всё до 5 чел.
Озеро Комо - от роскошных вилл до уютной деревушки
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Комо - от роскошных вилл до уютной деревушки
Начало: Милано Чентрале
«Максимально насладиться красотой озера нам поможет, конечно, прогулочный кораблик, курсирующий по озеру, как настоящий автобус»
€200 за всё до 6 чел.
Три жемчужины озера Комо на автомобиле
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три жемчужины озера Комо на автомобиле
Начало: Ваш отель
«Предлагаю вам отправиться в живописную поездку по южному побережью озера Комо, которое находится в часе езды от Милана»
Расписание: каждый день по договоренности
Сегодня в 09:00
€600 за всё до 2 чел.
Круиз по райским островам озера Маджоре
На теплоходе
Круизы
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Круиз по райским островам озера Маджоре
Начало: Ж/д вокзал /ваш отель (в зависимости от трансфера)
«Путешествие к озеру Лаго Маджоре (Lago Maggiore) — одному из самых живописных уголков Италии, где альпийские пейзажи сочетаются с аристократической архитектурой и атмосферой старых европейских курортов»
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме понедельника
€250 за человека
«Жемчужины озера Маджоре»: экскурсия по Стрезе и к островам Борромео
4 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
«Жемчужины озера Маджоре»: экскурсия по Стрезе и к островам Борромео
Начало: Ж/д станция Стреза
«Небольшой прибрежный городок Стреза на знаменитом озере Маджоре хранит в себе тайны и истории средневекового рыбацкого городка, проходящей здесь древней римской дороги и дворянской семьи Борромео, до сих пор владеющей окружающими землями»
Расписание: По указанному графику или в другие дни индивидуально по запросу
€90 за человека
«Здесь был Джеймс Бонд»: вилла Балбьянелло на озере Комо
На теплоходе
8 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
«Здесь был Джеймс Бонд»: вилла Балбьянелло на озере Комо
Начало: Вокзал Кадорна
«Невероятные виды озера Комо В Комо быстро глянем на центральную площадь, Бролетто, собор Дуомо сядем на теплоход и наслаждаясь видами берегов знаменитого озера Комо»
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за человека
Прогулки по виллам озера Комо
На теплоходе
10 часов 8 минут 24 секунды
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулки по виллам озера Комо
Начало: Станция метро Кадорна
«В Комо быстро глянем на центральную площадь, Бролетто, собор Дуомо сядем на теплоход и наслаждаясь видами берегов знаменитого озера Комо»
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 7 чел.
Варенна и озеро Комо - из Милана
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Варенна и озеро Комо - из Милана
Увидеть знаменитое озеро таким, каким оно бывает в мечтах
Начало: На центральном вокзале Милана
«Пока вы рассматриваете пейзажи Ломбардии, мы расскажем, как формировалось озеро и почему оно стало любимым местом отдыха аристократии и современных знаменитостей»
Завтра в 09:00
19 июл в 14:00
от €280 за всё до 3 чел.
«Город на берегу озера»: прогулка по Ароне с дегустацией сыра
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Город на берегу озера»: прогулка по Ароне с дегустацией сыра
Начало: Жд станция Арона - 1 час езды на поезде от Милана
«При желании экскурсию можно продлить и дополнительно посетить статую Святого Карла Борромео – самую высокую статую Европы, внутри которой возможно подняться на смотровую площадку на уровень 35 метров и насладиться прекрасной панорамой озера»
Расписание: По договорённости
€120 за всё до 10 чел.
Велотур с пикником на черепаховом озере
На велосипеде
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Велотур с пикником на черепаховом озере
Начало: Ф3ВХ+96В Милан, Италия
Расписание: См. календарь
€39 за человека
Фотопрогулка из Милана в Варенну на озере Комо
2 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка из Милана в Варенну на озере Комо
Начало: Варенна
«Романтика небольшого итальянского городка на берегу одного из самых живописных озер во всей Италии подарит вашим снимкам неповторимое очарование»
Расписание: Ежедневно в 9:00
€375 за всё до 2 чел.
«Buon appetito!»: мастер-класс по итальянской кухне и обед на озере
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Buon appetito!»: мастер-класс по итальянской кухне и обед на озере
Начало: Жд станция Арона - 1 час езды на поезде от Милана
«Ресторан, где проходит кулинарный мастер класс, находится недалеко от знаменитого альпийских озер Маджоре и Орта»
Расписание: ежедневно по договоренности с поваром
€280 за всё до 6 чел.
Поездка на озеро Гарда: поезд и теплоход
На теплоходе
Круизы
На поезде
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на озеро Гарда: поезд и теплоход
Насладитесь путешествием на озеро Гарда, где сочетаются альпийские вершины и зелёные виноградники. Уникальные виды и свежий воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«Гарда — самое большое озеро Италии и самое чистое озеро Европы»
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 3 чел.
Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход)
На теплоходе
Круизы
На поезде
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход)
Начало: Милано Чентрале. В первом вагоне от головы состава
«Всего в часе езды от шумного, оживлённого Милана находится озеро Комо, истинная жемчужина, оазис спокойствия, волшебное сочетание пышной средиземноморской растительности и снежных альпийских пиков»
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Из Милана - к озеру Комо
Дата посещения: 25 ноя 2025
Великолепная экскурсия на озеро Комо. Таисия встретила нас у отеля(ну и вернула обратно))). Очень интересно рассказала про озеро, и прилагающие
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городки. Показала основные краевиды. Мы в полном восторге. Очень знающая и дружелюбная гид. Даже не удобно ее так называть, гидом. У нас был семейный юбилей, и она встречала нас, как родных.

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Ольга
Из Милана - в идиллический Сирмионе
экскурсия на озеро Гарда превзошла все ожидания.
ее проводила Елена, замечательный человек, отличный гид, все было очень познавательно, интересно и легко.
Прогулка
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на катере, по городку, отличный обед, хорошая погода и прекрасное настроение.
Елена, огромное вам спасибо, я надеюсь мы еще встретимся.
Всем рекомендуем именно Гарду.

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Salome
Из Милана - в идиллический Сирмионе
Получилось прекрасное путешествие из шумного Милана. Погода, природа, виды и гид, все сошлось. Спасибо.
Получилось прекрасное путешествие из шумного Милана. Погода, природа, виды и гид, все сошлось. Спасибо.
Получилось прекрасное путешествие из шумного Милана. Погода, природа, виды и гид, все сошлось. Спасибо.
Получилось прекрасное путешествие из шумного Милана. Погода, природа, виды и гид, все сошлось. Спасибо.
Получилось прекрасное путешествие из шумного Милана. Погода, природа, виды и гид, все сошлось. Спасибо.+1
Получилось прекрасное путешествие из шумного Милана. Погода, природа, виды и гид, все сошлось. Спасибо.
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Анна
Из Милана - к озеру Комо
Отличное путешествие! 👍
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илона
Из Милана - к озеру Комо
Огромное спасибо Таисии за великолепное путешествие! В связи с независящими обстоятельствами пришлось немного поменять программу, и мы посетили роскошный водопад! Все было прекрасно!
Огромное спасибо Таисии за великолепное путешествие! В связи с независящими обстоятельствами пришлось немного поменять программу, и
Огромное спасибо Таисии за великолепное путешествие! В связи с независящими обстоятельствами пришлось немного поменять программу, и
Огромное спасибо Таисии за великолепное путешествие! В связи с независящими обстоятельствами пришлось немного поменять программу, и
Огромное спасибо Таисии за великолепное путешествие! В связи с независящими обстоятельствами пришлось немного поменять программу, и+1
Огромное спасибо Таисии за великолепное путешествие! В связи с независящими обстоятельствами пришлось немного поменять программу, и
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Н
Из Милана - к озеру Комо
Хотим сказать огромное спасибо гиду Таисии. Нам очень понравилась экскурсия на озеро Комо. Интересно, красиво, вкусно!
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Марина
Из Милана - в очаровательный город Комо
Ирина прекрасно провела экскурсию!! Мы хотели получить общее представление о озере Комо. Для того чтобы в следующий раз поехать на целый день!!! И получили разные рекомендации как лучше организовать и посмотреть лучшие места!! Спасибо большое Ирина 💐💋👍💯
Ирина прекрасно провела экскурсию!! Мы хотели получить общее представление о озере Комо. Для того чтобы в
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О
Из Милана - к озеру Комо
Прекрасная экскурсия в прекрасной компании Таисии! Очень атмосферно, красиво, без толп туристов, - всё, как я хотела. Конечно, многие виллы
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в это время года закрыты, и это никак не омрачило мои впечатления. Я очень довольна. Удобный трансфер, маршрут, понятная структурированная подача, красивые кадры. Благодарю!

Прекрасная экскурсия в прекрасной компании Таисии! Очень атмосферно, красиво, без толп туристов, - всё, как я
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А
Из Милана - к озеру Комо
Большое спасибо Таисии за незабываемое путешествие по Белладжио и Варенне! Ваш профессионализм, увлеченность и знание истории сделали эту экскурсию интересной и увлекательной, а позитивный настрой создали приятную и расслабленную обстановку в течение всего дня! ☺️
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Е
Из Милана - к озеру Комо
Плюсы: 1. Очень удобно. Таисия забрала меня из гостиницы, не нужно было думать в утренние часы в незнакомом городе о
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том как добраться до места встречи. 2. Клиенториентировано. Таисия с пониманием отнеслась к моим запросам. Историю воспринимаю, но запоминаю только 10%. Интересны страна, жизнь людей. 1,5 часа дороги до озера я не заметила, как пролетели! Приятная беседа, узнала много нового. 3. Таисии сопутствует удача:) Взяли зонты, но дождя не было, даже радуга появилась. Удалось избежать ожидания парома. Как только мы приближались к пристани подходил паром, следующий по нужному маршруту, в популярном ресторане пообедали без очереди:). 4. С Таисией интереснее смотреть ущелье, ботанический сад. Хотя можно было осматривать и самостоятельно. 5. В ходе экскурсии заглядывали в интересные места, куда самостоятельно не заглянула бы (магазин галстуков президентов, мастерская керамики, магазин деревянных изделий из оливкового дерева) 5. Таисия посоветовала на обед рыбу из озера. Просто восторг! Приятное место, свежая рыба, прохладное белое вино:)6. Я получила ориентиры по своим запросам на самостоятельный день прибывания в Милане(ссылки с адресами, особенностями работы в День всех святых и т. д Минусы: не обнаружены:)))

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Всего 56 отзывов в Милане в категории "Озера"

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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
  1. Из Милана - в очаровательный город Комо;
  2. Из Милана - в идиллический Сирмионе;
  3. Из Милана - к озеру Комо;
  4. Озеро Комо - от роскошных вилл до уютной деревушки;
  5. Три жемчужины озера Комо на автомобиле.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Миланский собор Дуомо;
  6. Галерея Виктора Эммануила II;
  7. Театр «Ла Скала»;
  8. Собор Дуомо;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Озера" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 39 до 670. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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