Мои заказы

Милан, Любляна, Будапешт и дополнительная поездка в Загреб: обзорный тур по городам 4 стран

Познакомиться с символами столиц, осмотреть дворцы и замки и полюбоваться озером Маджоре
Отправьтесь в гранд-тур по Европе и за 6 дней откройте для себя 4 страны — Италию, Словению, Хорватию и Венгрию. Каждая остановка этого маршрута подарит новые впечатления.

Вас ждут готические шпили
читать дальше

Милана, живописные мосты Любляны, старинные улочки Загреба и имперское величие Будапешта.

Вы увидите архитектурные шедевры, погрузитесь в атмосферу средневековых замков и насладитесь неспешными прогулками по историческим центрам.

Тщательно подобранные отели, комфортабельный транспорт, профессиональные гиды и свободное время для личных открытий — это не просто поездка, а возможность прочувствовать Европу во всей её культурной глубине и красоте.

Милан, Любляна, Будапешт и дополнительная поездка в Загреб: обзорный тур по городам 4 стран
Милан, Любляна, Будапешт и дополнительная поездка в Загреб: обзорный тур по городам 4 стран
Милан, Любляна, Будапешт и дополнительная поездка в Загреб: обзорный тур по городам 4 стран

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь, одежду по сезону, головной убор.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых, свободное время

В аэропорту Милана вас встретит водитель и отвезёт в отель, где вы сможете отдохнуть после дороги. Вечером — свободное время. Вы можете самостоятельно пройтись по уютным улочкам центра города и почувствовать атмосферу спокойной и элегантной северной столицы Италии.

Встреча, размещение в отеле, отдых, свободное времяВстреча, размещение в отеле, отдых, свободное времяВстреча, размещение в отеле, отдых, свободное времяВстреча, размещение в отеле, отдых, свободное время
2 день

Милан - озеро Маджоре - остров Изола Белла

Утром вместе с сопровождающим и русскоязычным гидом состоится пешеходная экскурсия по Милану. Прогулка начнётся у замка Сфорца — средневекового укрепления и символа города. Затем вы направитесь к величественному готическому собору Дуомо и завершите маршрут у знаменитого театра Ла-Скала.

После экскурсии — свободное время или возможность присоединиться к дополнительным программам: осмотр внутреннего убранства Собора Дуомо и посещение музея театра Ла-Скала.

Далее отправимся к озеру Маджоре, где будет возможность прокатиться на катере до острова Изола Белла с ботаническим садом и дворцом герцогов Борромео (за доплату). Вечером — возвращение и отдых в отеле.

Милан - озеро Маджоре - остров Изола БеллаМилан - озеро Маджоре - остров Изола БеллаМилан - озеро Маджоре - остров Изола БеллаМилан - озеро Маджоре - остров Изола Белла
3 день

Любляна - столица Словении

После завтрака едем в Любляну. По прибытии отправимся на экскурсию по центру города: вас ждут Люблянский замок, архитектурный ансамбль Тромостовье — три моста через реку Любляницу, а также Драконий мост — один из самых известных символов Любляны.

Вы также увидите Урсулинскую церковь Святой Троицы, Францисканскую церковь Благовещения и Кафедральный собор с Епископским дворцом. После у вас будет немного свободного времени для самостоятельной прогулки по городу.

Любляна - столица СловенииЛюбляна - столица СловенииЛюбляна - столица СловенииЛюбляна - столица Словении
4 день

Свободный день или поездка в Загреб

Сегодня вы сможете провести день по своему усмотрению или отправиться на дополнительную экскурсию в Загреб — столицу Хорватии, с аутентичной атмосферой и видами, в которых сочетаются древние здания и современные кварталы.

Верхний город очарует средневековым обликом, а Нижний — широкими проспектами и современной архитектурой. После насыщенной поездки — возвращение и отдых.

Свободный день или поездка в ЗагребСвободный день или поездка в ЗагребСвободный день или поездка в ЗагребСвободный день или поездка в Загреб
5 день

Переезд в Будапешт и знакомство с городом

После завтрака — переезд в Будапешт. Город, некогда столица Австро-Венгерской империи, поражает масштабами и архитектурной утончённостью. Во время обзорной экскурсии вы побываете у Королевского дворца и на Площади Героев — одном из символов венгерской истории. Затем — свободное время для самостоятельных прогулок.

Переезд в Будапешт и знакомство с городомПереезд в Будапешт и знакомство с городомПереезд в Будапешт и знакомство с городомПереезд в Будапешт и знакомство с городом
6 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака вы сможете пройтись по магазинам и прикупить сувениры. Затем в соответствии с вашим расписанием состоится трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение119 000 ₽
1-местное размещение145 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе с русскоговорящим ассистентом
  • Экскурсии с русскоговорящим гидом в Милане, Любляне и Будапеште
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт - от 60 000 ₽/€200
  • Обеды и ужины - от 2000 ₽/€20
  • Медицинская страховка - от 4500 ₽/€45
  • Индивидуальный трансфер - от 5500 ₽/€55
  • Входные билеты в музеи и по экскурсионной программе
  • 1-местное размещение - 26 000 ₽
  • Виза
  • Дополнительные экскурсии (по желанию):
  • Музей Ла Скала - €30
  • Кафедральный собор Дуомо - €25
  • Озеро Маджоре (катер включён) - €25
  • Изола Белла (дворец и сад) - €20
  • Загреб - €65 (при группе от 6 человек)
  • Стоимость тура указана при группе от 6 человек
  • При группе от 2 до 5 человек стоимость тура - 149 000 ₽
  • Размещение с ребёнком 6-12 лет (2 взрослых + 1 ребёнок) - 49 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Милан, 14:00
Завершение: Будапешт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
читать дальше

что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!

Тур входит в следующие категории Милана

Похожие туры из Милана

Столицы и провинции: Италия, Швейцария и Лихтенштейн за неделю
На автобусе
8 дней
4 отзыва
Столицы и провинции: Италия, Швейцария и Лихтенштейн за неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
22 ноя в 08:00
13 дек в 08:00
€580 за человека
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
На автобусе
13 дней
2 отзыва
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
Изучить Милан, Флоренцию, Париж, самостоятельно погулять по Венеции и Женеве, увидеть замки Луары
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
10 мая в 08:00
14 июн в 08:00
€885 за человека
7 городов Западной и Восточной Европы и дополнительные экскурсии
На автобусе
12 дней
1 отзыв
7 городов Западной и Восточной Европы и дополнительные экскурсии
Посетить минимум 5 стран, полюбоваться архитектурой и горными пейзажами и узнать исторические факты
Начало: Милан, аэропорт Мальпенса, 10:00 (возможны изменен...
25 июл в 08:00
5 сен в 08:00
€1050 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Милане
Все туры из Милана