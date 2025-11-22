Утром вместе с сопровождающим и русскоязычным гидом состоится пешеходная экскурсия по Милану. Прогулка начнётся у замка Сфорца — средневекового укрепления и символа города. Затем вы направитесь к величественному готическому собору Дуомо и завершите маршрут у знаменитого театра Ла-Скала.

После экскурсии — свободное время или возможность присоединиться к дополнительным программам: осмотр внутреннего убранства Собора Дуомо и посещение музея театра Ла-Скала.

Далее отправимся к озеру Маджоре, где будет возможность прокатиться на катере до острова Изола Белла с ботаническим садом и дворцом герцогов Борромео (за доплату). Вечером — возвращение и отдых в отеле.