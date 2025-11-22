Вас ждут готические шпили
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную обувь, одежду по сезону, головной убор.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых, свободное время
В аэропорту Милана вас встретит водитель и отвезёт в отель, где вы сможете отдохнуть после дороги. Вечером — свободное время. Вы можете самостоятельно пройтись по уютным улочкам центра города и почувствовать атмосферу спокойной и элегантной северной столицы Италии.
Милан - озеро Маджоре - остров Изола Белла
Утром вместе с сопровождающим и русскоязычным гидом состоится пешеходная экскурсия по Милану. Прогулка начнётся у замка Сфорца — средневекового укрепления и символа города. Затем вы направитесь к величественному готическому собору Дуомо и завершите маршрут у знаменитого театра Ла-Скала.
После экскурсии — свободное время или возможность присоединиться к дополнительным программам: осмотр внутреннего убранства Собора Дуомо и посещение музея театра Ла-Скала.
Далее отправимся к озеру Маджоре, где будет возможность прокатиться на катере до острова Изола Белла с ботаническим садом и дворцом герцогов Борромео (за доплату). Вечером — возвращение и отдых в отеле.
Любляна - столица Словении
После завтрака едем в Любляну. По прибытии отправимся на экскурсию по центру города: вас ждут Люблянский замок, архитектурный ансамбль Тромостовье — три моста через реку Любляницу, а также Драконий мост — один из самых известных символов Любляны.
Вы также увидите Урсулинскую церковь Святой Троицы, Францисканскую церковь Благовещения и Кафедральный собор с Епископским дворцом. После у вас будет немного свободного времени для самостоятельной прогулки по городу.
Свободный день или поездка в Загреб
Сегодня вы сможете провести день по своему усмотрению или отправиться на дополнительную экскурсию в Загреб — столицу Хорватии, с аутентичной атмосферой и видами, в которых сочетаются древние здания и современные кварталы.
Верхний город очарует средневековым обликом, а Нижний — широкими проспектами и современной архитектурой. После насыщенной поездки — возвращение и отдых.
Переезд в Будапешт и знакомство с городом
После завтрака — переезд в Будапешт. Город, некогда столица Австро-Венгерской империи, поражает масштабами и архитектурной утончённостью. Во время обзорной экскурсии вы побываете у Королевского дворца и на Площади Героев — одном из символов венгерской истории. Затем — свободное время для самостоятельных прогулок.
Завершение тура, отъезд
После завтрака вы сможете пройтись по магазинам и прикупить сувениры. Затем в соответствии с вашим расписанием состоится трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|119 000 ₽
|1-местное размещение
|145 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе с русскоговорящим ассистентом
- Экскурсии с русскоговорящим гидом в Милане, Любляне и Будапеште
Что не входит в цену
- Авиаперелёт - от 60 000 ₽/€200
- Обеды и ужины - от 2000 ₽/€20
- Медицинская страховка - от 4500 ₽/€45
- Индивидуальный трансфер - от 5500 ₽/€55
- Входные билеты в музеи и по экскурсионной программе
- 1-местное размещение - 26 000 ₽
- Виза
- Дополнительные экскурсии (по желанию):
- Музей Ла Скала - €30
- Кафедральный собор Дуомо - €25
- Озеро Маджоре (катер включён) - €25
- Изола Белла (дворец и сад) - €20
- Загреб - €65 (при группе от 6 человек)
- Стоимость тура указана при группе от 6 человек
- При группе от 2 до 5 человек стоимость тура - 149 000 ₽
- Размещение с ребёнком 6-12 лет (2 взрослых + 1 ребёнок) - 49 000 ₽