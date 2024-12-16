10 дней
От Милана до озёр, Доломитовых Альп и Вероны: индивидуальный тур по Италии
Увидеть природные жемчужины страны, пройтись по старинным улочкам и рассмотреть шедевры архитектуры
Начало: Милан, самостоятельное прибытие в отель в удобное ...
16 дек в 14:00
6 янв в 14:00
€7000 за всё до 4 чел.
7 дней
Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
15 дек в 10:00
29 дек в 10:00
€432 за человека
13 дней
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
28 дек в 10:00
1 фев в 10:00
€1044 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «История и архитектура»
Самые популярные туры этой рубрики в Милане
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Милане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Милане в декабре 2024
Сейчас в Милане в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 тура от 432 до 7000.
Туры на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «История и архитектура», цены от €432. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль