13 дней
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
30 ноя в 10:00
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6 дней
На каникулы в Пьемонт: детям - мир Хогвартса, взрослым - сыр и вино
Побывать на родине «короля вин», поучаствовать в играх и мастер-классах и поискать трюфель
Начало: Говоне, у отеля Antica Locanda SanPietro, 15:00
27 окт в 15:00
€1 950 за человека
7 дней
Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
10 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
€432 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Можно с детьми»
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