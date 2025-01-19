В июле – туры в Милане

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Милане на русском языке, цены от €482. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю
На автобусе
7 дней
Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
19 янв в 10:00
16 фев в 10:00
482 за человека
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
На автобусе
13 дней
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
1 фев в 10:00
1 мар в 10:00
1044 за человека
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
На автобусе
11 дней
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего п...
2 фев в 10:00
2 мар в 10:00
989 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики в Милане
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю
  2. Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
  3. Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
Какие места ещё посмотреть в Милане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Миланский собор Дуомо
  2. Замок Сфорца
Сколько стоит тур в Милане в январе 2025
Сейчас в Милане в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 482 до 1044.
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