7 дней
Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
19 янв в 10:00
16 фев в 10:00
€482 за человека
13 дней
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
1 фев в 10:00
1 мар в 10:00
€1044 за человека
11 дней
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего п...
2 фев в 10:00
2 мар в 10:00
€989 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «В июле»
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