Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас

Миланский собор Дуомо
Посетите все зоны Миланского собора Дуомо, включая террасы, собор и музей. Полюбуйтесь витражами и посетите церковь Св. Готтардо в Корте.

Поднимитесь на террасы Дуомо, чтобы полюбоваться панорамным видом на город, а в музее вы сможете полюбоваться священными реликвиями и литургическими предметами.
5
2 отзыва
Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас
Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас
Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание билета

Исследуйте символ Милана

Откройте для себя великолепие Миланского собора, одного из крупнейших соборов в Италии и Европе. Этот архитектурный шедевр, который насчитывает более 600 лет, является гордостью миланцев и всего человечества. Кафедральный собор не только отражает богатую историю города, но и тесно связан с учениями епископов, наследовавших престол Амвросия Медиоланского.

Уникальный опыт

Посетите музей Миланского Дуомо, где вам откроется доступ к 27 залам, полным исторических артефактов. Вы сможете полюбоваться витражами, гобеленами и скульптурами, которые были созданы в XIV веке и находятся в Королевском дворце.

Панорамные виды

Не упустите возможность подняться на террасы Миланского собора, откуда открывается захватывающий панорамный вид на город с высоты 50 метров. Подъем возможен как по лестнице, так и на лифте, что делает этот опыт доступным для всех.

Важная информация

  • На вершину Дуомо ведет лестница.
  • Музей Дуомо и церковь Св. Готтардо в Корте закрыты по средам.
  • Билет действителен в течение 72 часов после подтверждения, и каждую достопримечательность можно посетить один раз.
  • Последний вход на террасу в 18:10, так как она закрывается в 18:30.
  • Билеты можно использовать в часы работы каждой достопримечательности.
  • Не забудьте взять с собой паспорт или удостоверение личности.

Правила посещения

При посещении собора, пожалуйста, обратите внимание на следующие ограничения:

  • Запрещена обувь на высоком каблуке, шорты, короткие юбки, майки и просвечивающая одежда.
  • Не допускаются оружие, острые предметы, детские коляски, курение, еда и напитки.
  • Запрещены чемоданы и большие сумки, дроны, животные (разрешены только сервисные собаки), спреи или аэрозоли, стеклянные предметы, а также группы, собравшиеся для вечеринки.

Наслаждайтесь уникальным опытом и погружайтесь в богатую историю Миланского собора!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Дети (5 лет и младше)€1.50
Подростки (6-17 лет)от €13.50
Взрослые (18-99 лет)от €26

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Миланский собор Дуомо
  • Террасы
  • Музей
  • Церковь Сан-Готтардо-ин-Корте
Что включено
  • Билет в Миланский собор и на террасы
  • Билет в музей
  • Билет в церковь Сан-Готтардо-ин-Корте
  • Аудиогид (при выборе опции): Испанский, Китайский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Корейский
Что не входит в цену
  • Экскурсия с гидом
  • Личные расходы (напитки, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
P. za del Duomo, 7, 20122 Milano
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • На вершину Дуомо ведет лестница
  • Музей Дуомо и церковь Св. Готтардо в Корте закрыты по средам
  • Ваучер действителен в течение 72 часов после подтверждения, и каждую достопримечательность можно посетить один раз
  • Последний вход на террасу в 18:10, так как она закрывается в 18:30
  • Билеты можно использовать в часы работы каждой достопримечательности
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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25 фев 2025
Если вы хотите увидеть весь Дуомо это самый лучший вариант: входной билет с подьемом на лифте и аудиогид. Нам все прекрасно объяснили и мы великолепно провели три часа, наслаждаясь великолепным видом и увлекательным рассказом. Рекомендую!
Д
15 фев 2025
Большое спасибо! Экскурсия была интересная, подробная и ёмкая по содержанию. Много интересных фактов, а также билеты на Вечерю - повезло! Алина и Наталья, огромное спасибо!

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