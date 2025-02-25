Поднимитесь на террасы Дуомо, чтобы полюбоваться панорамным видом на город, а в музее вы сможете полюбоваться священными реликвиями и литургическими предметами.
Описание билета
Исследуйте символ Милана
Откройте для себя великолепие Миланского собора, одного из крупнейших соборов в Италии и Европе. Этот архитектурный шедевр, который насчитывает более 600 лет, является гордостью миланцев и всего человечества. Кафедральный собор не только отражает богатую историю города, но и тесно связан с учениями епископов, наследовавших престол Амвросия Медиоланского.
Уникальный опыт
Посетите музей Миланского Дуомо, где вам откроется доступ к 27 залам, полным исторических артефактов. Вы сможете полюбоваться витражами, гобеленами и скульптурами, которые были созданы в XIV веке и находятся в Королевском дворце.
Панорамные виды
Не упустите возможность подняться на террасы Миланского собора, откуда открывается захватывающий панорамный вид на город с высоты 50 метров. Подъем возможен как по лестнице, так и на лифте, что делает этот опыт доступным для всех.
Важная информация
- На вершину Дуомо ведет лестница.
- Музей Дуомо и церковь Св. Готтардо в Корте закрыты по средам.
- Билет действителен в течение 72 часов после подтверждения, и каждую достопримечательность можно посетить один раз.
- Последний вход на террасу в 18:10, так как она закрывается в 18:30.
- Билеты можно использовать в часы работы каждой достопримечательности.
- Не забудьте взять с собой паспорт или удостоверение личности.
Правила посещения
При посещении собора, пожалуйста, обратите внимание на следующие ограничения:
- Запрещена обувь на высоком каблуке, шорты, короткие юбки, майки и просвечивающая одежда.
- Не допускаются оружие, острые предметы, детские коляски, курение, еда и напитки.
- Запрещены чемоданы и большие сумки, дроны, животные (разрешены только сервисные собаки), спреи или аэрозоли, стеклянные предметы, а также группы, собравшиеся для вечеринки.
Наслаждайтесь уникальным опытом и погружайтесь в богатую историю Миланского собора!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Дети (5 лет и младше)
|€1.50
|Подростки (6-17 лет)
|от €13.50
|Взрослые (18-99 лет)
|от €26
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Миланский собор Дуомо
- Террасы
- Музей
- Церковь Сан-Готтардо-ин-Корте
Что включено
- Билет в Миланский собор и на террасы
- Билет в музей
- Билет в церковь Сан-Готтардо-ин-Корте
- Аудиогид (при выборе опции): Испанский, Китайский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Корейский
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
- Личные расходы (напитки, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- На вершину Дуомо ведет лестница
- Музей Дуомо и церковь Св. Готтардо в Корте закрыты по средам
- Ваучер действителен в течение 72 часов после подтверждения, и каждую достопримечательность можно посетить один раз
- Последний вход на террасу в 18:10, так как она закрывается в 18:30
- Билеты можно использовать в часы работы каждой достопримечательности