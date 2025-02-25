Посетите все зоны Миланского собора Дуомо, включая террасы, собор и музей. Полюбуйтесь витражами и посетите церковь Св. Готтардо в Корте. Поднимитесь на террасы Дуомо, чтобы полюбоваться панорамным видом на город, а в музее вы сможете полюбоваться священными реликвиями и литургическими предметами.

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Описание билета

Исследуйте символ Милана

Откройте для себя великолепие Миланского собора, одного из крупнейших соборов в Италии и Европе. Этот архитектурный шедевр, который насчитывает более 600 лет, является гордостью миланцев и всего человечества. Кафедральный собор не только отражает богатую историю города, но и тесно связан с учениями епископов, наследовавших престол Амвросия Медиоланского.

Уникальный опыт

Посетите музей Миланского Дуомо, где вам откроется доступ к 27 залам, полным исторических артефактов. Вы сможете полюбоваться витражами, гобеленами и скульптурами, которые были созданы в XIV веке и находятся в Королевском дворце.

Панорамные виды

Не упустите возможность подняться на террасы Миланского собора, откуда открывается захватывающий панорамный вид на город с высоты 50 метров. Подъем возможен как по лестнице, так и на лифте, что делает этот опыт доступным для всех.

Важная информация

На вершину Дуомо ведет лестница.

Музей Дуомо и церковь Св. Готтардо в Корте закрыты по средам.

Билет действителен в течение 72 часов после подтверждения, и каждую достопримечательность можно посетить один раз.

Последний вход на террасу в 18:10, так как она закрывается в 18:30.

Билеты можно использовать в часы работы каждой достопримечательности.

Не забудьте взять с собой паспорт или удостоверение личности.

Правила посещения

При посещении собора, пожалуйста, обратите внимание на следующие ограничения:

Запрещена обувь на высоком каблуке, шорты, короткие юбки, майки и просвечивающая одежда.

Не допускаются оружие, острые предметы, детские коляски, курение, еда и напитки.

Запрещены чемоданы и большие сумки, дроны, животные (разрешены только сервисные собаки), спреи или аэрозоли, стеклянные предметы, а также группы, собравшиеся для вечеринки.

Наслаждайтесь уникальным опытом и погружайтесь в богатую историю Миланского собора!