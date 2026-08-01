Групповой тур по Европе: Италия, Австрия, Словения за один отпуск
Изучить Вену и Венецию, посетить Милан, Инсбрук, Зальцбург, Любляну и выбрать экскурсии по вкусу
Начало: Аэропорт Мальпенса, 9:00. По договорённости возмож...
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24 апр в 08:00
€660 за человека
7 городов Западной и Восточной Европы и дополнительные экскурсии
Посетить минимум 5 стран, полюбоваться архитектурой и горными пейзажами и узнать исторические факты
Начало: Милан, аэропорт Мальпенса, 10:00 (возможны изменен...
5 сен в 08:00
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€1035 за человека
Персональный тур по городам-музеям - Милану, Венеции, Флоренции
Изучить Дуомо и Навильи, покататься на гондоле, посетить Мурано и Бурано, увидеть шедевры Ренессанса
Начало: Милан, точно место и время по договорённости
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Острова Венецианской лагуны»
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