Что вы увидите
- вип винодельню Пестума
- вип таверна Пестума
Увлекательное приключение на лучшую ВИП винодельню Чиленто. Победитель многих премий. Стиль, класс и высшее качество.
1) отправление на винодельню:
- посещение виноградников;
- ознакомление с производством вина;
- секреты хранения вин;
- советы от сомелье;
- дегустация альянико и других вин чилентанских долгожителей.
2) отправление в стилизированную таверну от хозяев винодельни
- обед -дегустация типичной чилентанской кухни;
- дополнительные дегустации вин по запросу.
Что входит
- услуги гида, трансфер, посещение винодельни, перевод с итальянского на русский, дегустация вина. посещение таверны, дегустации типичной кухни
Начало
🚩 (Paestum — Stazione FS). жд вокзал Пестума
Место завершения
🏁 жд вокзал (Paestum — Stazione FS)
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия П.
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