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Дегустация вин-победителей Чиленто. Юг Италии

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Неаполя
Дегустация вин-победителей Чиленто.

Юг Италии
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €95 за экскурсию

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Дегустация вин-победителей Чиленто. Юг Италии
Дегустация вин-победителей Чиленто. Юг Италии

Что вы увидите

  • вип винодельню Пестума
  • вип таверна Пестума
Увлекательное приключение на лучшую ВИП винодельню Чиленто. Победитель многих премий. Стиль, класс и высшее качество.

1) отправление на винодельню:

  • посещение виноградников;
  • ознакомление с производством вина;
  • секреты хранения вин;
  • советы от сомелье;
  • дегустация альянико и других вин чилентанских долгожителей.
2) отправление в стилизированную таверну от хозяев винодельни
  • обед -дегустация типичной чилентанской кухни;
  • дополнительные дегустации вин по запросу.
Что входит
  • услуги гида, трансфер, посещение винодельни, перевод с итальянского на русский, дегустация вина. посещение таверны, дегустации типичной кухни
Что не входит
    Начало
    🚩 (Paestum — Stazione FS). жд вокзал Пестума
    Место завершения
    🏁 жд вокзал (Paestum — Stazione FS)
    Дегустация вин-победителей Чиленто. Юг Италии
    Дегустация вин-победителей Чиленто. Юг Италии
    Дегустация вин-победителей Чиленто. Юг Италии
    Дегустация вин-победителей Чиленто. Юг Италии
    Дегустация вин-победителей Чиленто. Юг Италии

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Юлия П.
    Юлия П.
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