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Автомобильная прогулка по Амальфитанскому побережью

5
4 отзыва
Сергей Н.
Сергей Н. – Гид из Неаполя
Вас ждет индивидуальная поездка по Амальфитанскому побережью с посещением городов Сорренто, Позитано, Амальфи и Равелло.

Вы насладитесь природой этих мест и узнаете их историю 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €250 за экскурсию

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Автомобильная прогулка по Амальфитанскому побережью
Автомобильная прогулка по Амальфитанскому побережью

Что вы увидите

  • Сорренто
  • Позитано
  • Амальфи
  • Равелло
Знаете где и как провести наилучший день отпуска в Италии? Амальфитанское побережье как ничто другое сможет раскрыть весь контраст юга Италии. Сорренто, Позитано, Амальфи, Равелло — это чудесные пейзажи, крутые серпантины которые завораживают, уютные улочки, душистые цветы, огромные лимоны и невероятного цвета море!!! Об этих местах можно долго рассказывать с теплотой и восторгом, но для того чтобы яркая картинка осталась навсегда у вас в памяти — нужно увидеть и почувствовать!
Вместе со мной вы сможете не только увидеть красоту этих мест, но и прожить и почувствовать атмосферу юга Италии. Моя экскурсия ⛳ не стандартно-зазубренная, я не рассказываю ненужных дат и не интересных исторических фактов. Я проживаю экскурсию вместе с вами, как в первый раз. Буду делиться с вами интересными фактами и историями с жизни этих городов, покажу только самые яркие и захватывающие места, поделюсь некоторыми секретами местных жителей. Ми не только всё это увидим, но и попробуем на вкус_) Будем наслаждаться красотой серпантинов, гулять 👣 по узких и контрастных улицах, попробуем лучший ликер Лимончелло — вкус которого еще надолго останется на ваших губах.
Наверное достаточно уже рассказывать, пусть останется немного места для ваших фантазий и догадок!!!

И так, детальная программа:

    Прогулка пешком в Сорренто
    Осмотр основных панорамных площадок
    Посещения минифабрики с производством лимончеллы
    Остановки для фото на серпантине
    Прогулка пешком в Позитано
    Спуск к морю и посещение церкви с иконой Черной Мадонны
    Прогулка пешком в Амальфи
    Собор Андрея Первозванного
    Прогулка пешком в Равелло
    Панорамная площадка с видом на залив и Везувий
    Что входит
    • Кофе в баре
    • Транспорт
    • Водитель+гид
    Что не входит
    • Входные билеты в музей
    • Обед
    Начало и место завершения
    🚩 По договоренности

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Сергей Н.
    Сергей Н.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    4 отзыва оставили туристы

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