Знаете где и как провести наилучший день отпуска в Италии? Амальфитанское побережье как ничто другое сможет раскрыть весь контраст юга Италии. Сорренто, Позитано, Амальфи, Равелло — это чудесные пейзажи, крутые серпантины которые завораживают, уютные улочки, душистые цветы, огромные лимоны и невероятного цвета море!!! Об этих местах можно долго рассказывать с теплотой и восторгом, но для того чтобы яркая картинка осталась навсегда у вас в памяти — нужно увидеть и почувствовать!

Вместе со мной вы сможете не только увидеть красоту этих мест, но и прожить и почувствовать атмосферу юга Италии. Моя экскурсия ⛳ не стандартно-зазубренная, я не рассказываю ненужных дат и не интересных исторических фактов. Я проживаю экскурсию вместе с вами, как в первый раз. Буду делиться с вами интересными фактами и историями с жизни этих городов, покажу только самые яркие и захватывающие места, поделюсь некоторыми секретами местных жителей. Ми не только всё это увидим, но и попробуем на вкус_) Будем наслаждаться красотой серпантинов, гулять 👣 по узких и контрастных улицах, попробуем лучший ликер Лимончелло — вкус которого еще надолго останется на ваших губах.

Наверное достаточно уже рассказывать, пусть останется немного места для ваших фантазий и догадок!!!

И так, детальная программа:

Прогулка пешком в Сорренто

Осмотр основных панорамных площадок

Посещения минифабрики с производством лимончеллы

Остановки для фото на серпантине

Прогулка пешком в Позитано

Спуск к морю и посещение церкви с иконой Черной Мадонны

Прогулка пешком в Амальфи

Собор Андрея Первозванного

Прогулка пешком в Равелло

Панорамная площадка с видом на залив и Везувий