Кулинарное путешествие в сердце Неаполя подарит вам уникальный опыт приготовления итальянских фетучини и равиоли.
Под руководством опытного шефа вы освоите секреты семейных рецептов, узнаете о происхождении свежих ингредиентов и научитесь готовить
Под руководством опытного шефа вы освоите секреты семейных рецептов, узнаете о происхождении свежих ингредиентов и научитесь готовить
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍝 Погружение в итальянскую кухню
- 👨🍳 Руководство опытного шефа
- 📜 Именной диплом участника
- 🍷 Включены закуски и напитки
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Неаполь
Описание мастер-класса
Надевайте фартук — захватывающий кулинарный опыт под руководством шефа начинается.
Вы откроете секреты драгоценных рецептов, который передаётся из поколения в поколение.
Узнаете о происхождении свежих ингредиентов, которые вы будете использовать.
Шеф-повар шаг за шагом научит вас приёмам для создания идеальных пасты и соусов — и вы приготовите:
- Вкуснейшие фетучини и равиоли
- Соус Альфредо из пармезана и масла
- Томатный соус с базиликом
Паста готова — пора ею наслаждаться! И запивать блюда освежающим напитком, который сделает трапезу ещё вкуснее.
Организационные детали
- Вы получите именной диплом на память о ваших кулинарных достижениях
- В стоимость включено: закуски перед мастер-классом, паста и напитки
- Мастер-класс проведёт один из опытных поваров
ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Виа делле Зите
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 97 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.
Входит в следующие категории Неаполя
Похожие экскурсии из Неаполя
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
19 ноя в 08:00
20 ноя в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия «Очарование античного Неаполя»: путешествие сквозь века
Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
€270 за всё до 10 чел.