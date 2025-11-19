Мои заказы

Мастер-класс по фетучини и равиоли в Неаполе

Приготовьте настоящие итальянские фетучини и равиоли в Неаполе под руководством опытного шефа. Узнайте секреты семейных рецептов и насладитесь вкусом
Кулинарное путешествие в сердце Неаполя подарит вам уникальный опыт приготовления итальянских фетучини и равиоли.

Под руководством опытного шефа вы освоите секреты семейных рецептов, узнаете о происхождении свежих ингредиентов и научитесь готовить
читать дальше

два классических соуса: Альфредо и томатный с базиликом.

В завершение мастер-класса вы получите именной диплом, который станет памятным свидетельством ваших кулинарных достижений. Все это в уютной атмосфере с закусками и напитками, включенными в стоимость

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍝 Погружение в итальянскую кухню
  • 👨‍🍳 Руководство опытного шефа
  • 📜 Именной диплом участника
  • 🍷 Включены закуски и напитки
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Мастер-класс по фетучини и равиоли в Неаполе© Риккардо
Мастер-класс по фетучини и равиоли в Неаполе© Риккардо
Мастер-класс по фетучини и равиоли в Неаполе© Риккардо

Что можно увидеть

  • Неаполь

Описание мастер-класса

Надевайте фартук — захватывающий кулинарный опыт под руководством шефа начинается.

Вы откроете секреты драгоценных рецептов, который передаётся из поколения в поколение.

Узнаете о происхождении свежих ингредиентов, которые вы будете использовать.

Шеф-повар шаг за шагом научит вас приёмам для создания идеальных пасты и соусов — и вы приготовите:

  • Вкуснейшие фетучини и равиоли
  • Соус Альфредо из пармезана и масла
  • Томатный соус с базиликом

Паста готова — пора ею наслаждаться! И запивать блюда освежающим напитком, который сделает трапезу ещё вкуснее.

Организационные детали

  • Вы получите именной диплом на память о ваших кулинарных достижениях
  • В стоимость включено: закуски перед мастер-классом, паста и напитки
  • Мастер-класс проведёт один из опытных поваров

ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Виа делле Зите
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Риккардо
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 97 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.
читать дальше

Мы стремимся к тому, чтобы вы почувствовали себя здесь как местные жители. Поэтому у нас работают только опытные гиды и повара, которые любят и чтут неаполитанские традиции. Наши экскурсии разработаны таким образом, чтобы вы получили самые вдохновляющие впечатления. Мы предлагаем частные микроавтобусы, входные билеты без очередей, многоязычных гидов и всё необходимое, чтобы поездки и экскурсии стали комфортными и увлекательными. Будем рады составить индивидуальный маршрут, который продемонстрирует внутренние районы Кампании, древние археологические памятники и местные гастрономические изыски.

Входит в следующие категории Неаполя

Похожие экскурсии из Неаполя

Первое знакомство с Неаполем
Пешая
3 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
19 ноя в 08:00
20 ноя в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Неаполь - первое свидание
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Очарование античного Неаполя
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия «Очарование античного Неаполя»: путешествие сквозь века
Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Неаполе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Неаполе