Кулинарное путешествие в сердце Неаполя подарит вам уникальный опыт приготовления итальянских фетучини и равиоли.Под руководством опытного шефа вы освоите секреты семейных рецептов, узнаете о происхождении свежих ингредиентов и научитесь готовить

два классических соуса: Альфредо и томатный с базиликом. В завершение мастер-класса вы получите именной диплом, который станет памятным свидетельством ваших кулинарных достижений. Все это в уютной атмосфере с закусками и напитками, включенными в стоимость

Описание мастер-класса

Надевайте фартук — захватывающий кулинарный опыт под руководством шефа начинается.

Вы откроете секреты драгоценных рецептов, который передаётся из поколения в поколение.

Узнаете о происхождении свежих ингредиентов, которые вы будете использовать.

Шеф-повар шаг за шагом научит вас приёмам для создания идеальных пасты и соусов — и вы приготовите:

Вкуснейшие фетучини и равиоли

Соус Альфредо из пармезана и масла

Томатный соус с базиликом

Паста готова — пора ею наслаждаться! И запивать блюда освежающим напитком, который сделает трапезу ещё вкуснее.

Организационные детали