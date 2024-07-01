Экскурсии выходного дня в Неаполе

Найдено 6 экскурсий в категории «На выходные» в Неаполе на русском языке, цены от €134, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
267 за всё до 4 чел.
Неаполь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - это настоящая машина времени, уносящая нас в далёкое прошлое. Узнайте, как жили люди почти 2000 лет назад и найдите параллели с современностью
Начало: У входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетн...
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
149 за всё до 10 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
321305 за всё до 4 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
165 за всё до 10 чел.
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
Пройти по неаполитанским следам мастера эпохи барокко - без суеты и в дружеской атмосфере
Завтра в 10:30
7 июля в 10:30
280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yana
    1 июля 2024
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Шикарна екскурсія з неперевершеними видами та неймовірним контентом! Щіро дякую 🙏 Руслану за його знання, шикарний контент та змістовну і яскраву екскурсію Ukraine 🇺🇦 forever!
  • А
    Александр
    1 июля 2024
    Неаполь - первое свидание
    Вера очень приятная женщина и большая профессионал-экскурсовод Экскурсия была пешеходная но мы добавили машину и получили на много больше удовольствия Спасибо Алекс
  • А
    Алена
    26 июня 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Прошло уже несколько дней, а мы до сих пор вспоминаем наше путешествие Амальфитанским побережьем с Павлом. У моей сестры был
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    день рождения в этот день и я заказала экскурсию накануне, но в процессе нашего путешествия стало понятно, что это не просто экскурсия, это отдых в компании старых друзей, о таком дне рождения можно только мечтать! День был просто невероятным, эмоции зашкаливали, от увиденного захватывало дух, общение было настолько приятным, что не хотелось расставаться! Даже после экскурсии мы получили много ценной информации от Павла, яркие фото и видео, и продолжили общение! С нетерпением ждём новых встреч!

    Прошло уже несколько дней, а мы до сих пор вспоминаем наше путешествие Амальфитанским побережьем с ПавломПрошло уже несколько дней, а мы до сих пор вспоминаем наше путешествие Амальфитанским побережьем с ПавломПрошло уже несколько дней, а мы до сих пор вспоминаем наше путешествие Амальфитанским побережьем с ПавломПрошло уже несколько дней, а мы до сих пор вспоминаем наше путешествие Амальфитанским побережьем с Павлом
  • E
    Elena
    22 июня 2024
    Неаполь - первое свидание
    Замечательное знакомство с Неаполем, замечательный гид Танюша. Море ярких и незабываемых впечатлений. Благодарим от души!
  • T
    Tatjana
    18 июня 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Благодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересного и нового. Не принужденная
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    и легкая подача информации. Интеллигентный, приятный человек. Знающий своё дело гид. Старался рассказывать так, чтобы мы захотели приезжать в Италию и впредь. Угостил кофе взрослых и подарил детям гигантские лимоны 🙂. Спасибо, Павел, за красивый день!

    Благодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересного
  • М
    Максим
    17 июня 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Отличная поездка. Павел не только хороший гид, но так же человек который может помочь с любыми вопросами которые могут возникнуть в путешествии.
  • Д
    Дмитрий
    24 мая 2024
    Неаполь - первое свидание
    👍👍👍
  • V
    Vladimir
    6 мая 2024
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Отличная экскурсия на Везувий и в Помпеи!
  • O
    Orlyankina
    14 марта 2024
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Экскурсию проводил Руслан. Нам понравилось все. Организация экскурсии: без очередей, без усталости до изнеможения, хотя экскурсия большая и тяжелая. Много
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    полезных рекомендаций. Много впечатлений и хорошее настроение. Экскурсию по Амальфитанскому побережью проводила сама Татьяна. Это вообще огонь!!! Несколько дней отходили от впечатлений. Желание одно - вернуться. Большое спасибо Татьяне и Руслану.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «На выходные»

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  3. Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
  4. Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
  5. Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Галерея Умберто
  3. Кастель-дель-Ово
  4. Везувий
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Королевский дворец в Казерте
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июле 2024
Сейчас в Неаполе в категории "На выходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 134 до 305 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на выходные, 40 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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