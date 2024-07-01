1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - это настоящая машина времени, уносящая нас в далёкое прошлое. Узнайте, как жили люди почти 2000 лет назад и найдите параллели с современностью
Начало: У входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетн...
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
€149 за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
321€305 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
Пройти по неаполитанским следам мастера эпохи барокко - без суеты и в дружеской атмосфере
Завтра в 10:30
7 июля в 10:30
€280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYana1 июля 2024Шикарна екскурсія з неперевершеними видами та неймовірним контентом! Щіро дякую 🙏 Руслану за його знання, шикарний контент та змістовну і яскраву екскурсію Ukraine 🇺🇦 forever!
- ААлександр1 июля 2024Вера очень приятная женщина и большая профессионал-экскурсовод Экскурсия была пешеходная но мы добавили машину и получили на много больше удовольствия Спасибо Алекс
- ААлена26 июня 2024Прошло уже несколько дней, а мы до сих пор вспоминаем наше путешествие Амальфитанским побережьем с Павлом. У моей сестры был
- EElena22 июня 2024Замечательное знакомство с Неаполем, замечательный гид Танюша. Море ярких и незабываемых впечатлений. Благодарим от души!
- TTatjana18 июня 2024Благодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересного и нового. Не принужденная
- ММаксим17 июня 2024Отличная поездка. Павел не только хороший гид, но так же человек который может помочь с любыми вопросами которые могут возникнуть в путешествии.
- ДДмитрий24 мая 2024👍👍👍
- VVladimir6 мая 2024Отличная экскурсия на Везувий и в Помпеи!
- OOrlyankina14 марта 2024Экскурсию проводил Руслан. Нам понравилось все. Организация экскурсии: без очередей, без усталости до изнеможения, хотя экскурсия большая и тяжелая. Много
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «На выходные»
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