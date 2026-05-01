Прогулка по блошиному рынку в Неаполе — это не шопинг, а приключение! Здесь за каждым прилавком — история. Старинные украшения, винтажные сумки, пластинки и десятки удивительных мелочей. Атмосфера живая и тёплая — уличные музыканты и весёлый гул голосов.
Даже если вы ничего не купите, блошиный рынок подарит вам ощущение праздника, вдохновения и встречи с прошлым.
Описание экскурсии
Как истинные ценители и знатоки «античной роскоши» выезжаем рано утром, чтобы первыми увидеть все сокровища. Обещаю, вы найдёте что-то, что захотите увезти с собой:
- тот самый чайный лиможский сервиз или английский фарфор
- посуду из серебра или меди
- винтажные скатерти
- ретропластинки
- книги и картины
- украшения на любой вкус
- вазы из хрусталя, фарфора и керамики
- чего здесь только нет!
Организационные детали
- Этот рынок работает только по воскресеньям, потому отложите всё и оставьте это утро для «блошки»
- Покупки на рынке вы оплачиваете самостоятельно
- После прогулки вы при желании сходите в Terme di Agnano, которые были известны ещё в античные времен. А сегодня здесь можно поплавать в термальных бассейнах и посетить природные сауны (не входит в стоимость)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 28 туристов
Я живу в Неаполе уже 20 лет, люблю этот город и хорошо знаю его. Обожаю природу и море. Профессиональный преподаватель йоги. Покажу интересные места не как гид, а как ваш хороший
