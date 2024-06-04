Искусство и музеи – экскурсии в Неаполе

Найдено 8 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Неаполе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Помпеи - античная машина времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
192 за всё до 10 чел.
Помпеи - взгляд в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Помпеи - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия из Неаполя
Погрузитесь в атмосферу древних Помпей, где история оживает на каждом шагу в этом городе-музее
Начало: Жд вокзал по линии Circumvesuviana на Сорренто, вы...
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Экскурсия в Эрколано: следы античности в тени Везувия
Путешествие в прошлое: Эрколано ждет вас, чтобы раскрыть свои тайны и историю, замурованную веками
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:30
150 за всё до 10 чел.
Археологический музей в Неаполе
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Археологический музей Неаполя - погружение в историю
Погрузитесь в мир античности, исследуя богатейшие коллекции музея, начиная с эпохи Древнего Рима
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
170 за всё до 10 чел.
Сокровища Археологического музея в Неаполе
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Археологического музея Неаполя: путешествие в прошлое
Откройте для себя мир древних цивилизаций через уникальные экспонаты Археологического музея Неаполя
Начало: У входа в Археологический музей
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
192 за всё до 10 чел.
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю
Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции
Начало: Около капеллы
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
192 за всё до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
165 за всё до 10 чел.
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
Пройти по неаполитанским следам мастера эпохи барокко - без суеты и в дружеской атмосфере
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Помпеи - античная машина времени
    Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи и вариантах транспортного доступа
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    к месту встречи. Сама экскурсия очень грамотно спланирована, Ирина осведомляется о пожеланиях гостей и исходя из этого выстраивает маршрут. Рассказ очень содержательный и лёгкий одновременно! Получили огромное удовольствие от общение и были снабжены дополнительной информацией. Спасибо огромное прекрасной и душевной Ирине!

    Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречиИрина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречиИрина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Помпеи - античная машина времени
    Ирина не смогла провести нам экскурсию, тк в наших планах было еще посещения Везувия. Но она передала нас в очень надежные руки! Мы остались довольны
  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    Помпеи - взгляд в прошлое
    Все хорошо. Было интересно и познавательно.
  • Н
    Николай
    12 мая 2024
    Помпеи - взгляд в прошлое
    Очень довольны экскурсий также сообразительностью гида мы приехали не на тот вокзал она быстро сообразила и приехала и встретила нас большая благодарность всем советую
  • Д
    Дарья
    6 мая 2024
    Помпеи - античная машина времени
    Очень понравилась экскурсия, было интересно и понятно, узнали много нового, спасибо!
  • О
    Олег
    27 апреля 2024
    Помпеи - взгляд в прошлое
    Очень умная, с глубокой мыслью, прекрасным знанием истории экскурсовод. настоятельно рекомендуем брать у неё экскурсии, все было прекрасно.
  • И
    Ирина
    25 апреля 2024
    Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
    Благодарим команду Трипстера и Елену за возможность содержательно и познавательно ознакомиться с историческими местами. Елена провела экскурсию по Геркулануму так
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    увлекательно,что время пролетело мгновенно,полностью ответила на все нас интересующие вопросы и расширила представления о быте и жизни людей того исторического периода. Спасибо большое!

  • I
    IRINA
    21 апреля 2024
    Археологический музей в Неаполе
    Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Елена невероятно эрудированный человек с глубокими знаниями истории, культуры, искусства и археологии. Всегда очень
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    ценно знакомится с такими людьми и перенимать хоть частичку из знаний. Елена очень интересно и увлекательно проводит экскурсию. У меня было полное ощущение, что мы попали в ту эпоху. Столько интересных деталей и нюансов. Елена показала нам все самые интересные места и провела нас мимо всех очередей. Два часа пролетели незаметно, не хотелось расставаться. Помпеи это потрясающее место. Я рекомендую обязательно посетить его каждому и именно с экскурсоводом, и именно с Еленой.

  • А
    Анна
    25 марта 2024
    Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
    Елена очень профессиональный гид, нам понравилось. Без гида было бы совсем другое впечатление от древнего города. Спасибо, было интересно!
  • Д
    Даниил
    3 марта 2024
    Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
    Отличная экскурсия. Легкая и познавательная. Рекомендуем всем даже посещавшим Помпеи. Спасибо огромное Елене, и отдельно за возможность подстроиться под наше время!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Искусство и музеи»

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  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 150 до 280. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Искусство и музеи», 169 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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