1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Помпеи - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия из Неаполя
Погрузитесь в атмосферу древних Помпей, где история оживает на каждом шагу в этом городе-музее
Начало: Жд вокзал по линии Circumvesuviana на Сорренто, вы...
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Эрколано: следы античности в тени Везувия
Путешествие в прошлое: Эрколано ждет вас, чтобы раскрыть свои тайны и историю, замурованную веками
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Археологический музей Неаполя - погружение в историю
Погрузитесь в мир античности, исследуя богатейшие коллекции музея, начиная с эпохи Древнего Рима
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Археологического музея Неаполя: путешествие в прошлое
Откройте для себя мир древних цивилизаций через уникальные экспонаты Археологического музея Неаполя
Начало: У входа в Археологический музей
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю
Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции
Начало: Около капеллы
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
Пройти по неаполитанским следам мастера эпохи барокко - без суеты и в дружеской атмосфере
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 июня 2024Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи и вариантах транспортного доступа
- ТТатьяна26 мая 2024Ирина не смогла провести нам экскурсию, тк в наших планах было еще посещения Везувия. Но она передала нас в очень надежные руки! Мы остались довольны
- ВВиктория23 мая 2024Все хорошо. Было интересно и познавательно.
- ННиколай12 мая 2024Очень довольны экскурсий также сообразительностью гида мы приехали не на тот вокзал она быстро сообразила и приехала и встретила нас большая благодарность всем советую
- ДДарья6 мая 2024Очень понравилась экскурсия, было интересно и понятно, узнали много нового, спасибо!
- ООлег27 апреля 2024Очень умная, с глубокой мыслью, прекрасным знанием истории экскурсовод. настоятельно рекомендуем брать у неё экскурсии, все было прекрасно.
- ИИрина25 апреля 2024Благодарим команду Трипстера и Елену за возможность содержательно и познавательно ознакомиться с историческими местами. Елена провела экскурсию по Геркулануму так
- IIRINA21 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Елена невероятно эрудированный человек с глубокими знаниями истории, культуры, искусства и археологии. Всегда очень
- ААнна25 марта 2024Елена очень профессиональный гид, нам понравилось. Без гида было бы совсем другое впечатление от древнего города. Спасибо, было интересно!
- ДДаниил3 марта 2024Отличная экскурсия. Легкая и познавательная. Рекомендуем всем даже посещавшим Помпеи. Спасибо огромное Елене, и отдельно за возможность подстроиться под наше время!
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Искусство и музеи»
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