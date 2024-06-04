Музеи и искусство Неаполя

Найдено 18 экскурсий в категории «Музеи» в Неаполе на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Неаполю
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
190 отзывов
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
«Тут же обнаружите шикарную галерею и ощутите контрастность, органически присущую Неаполю»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
275 отзывов
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
«Монастырь в настоящее время является музеем с богатой коллекцией живописи и предметов средневековья (королевские кареты и ладьи), вертепе и утвари»
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
от 100 за всё до 4 чел.
Увидеть Неаполь, чтобы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Помпеи - античная машина времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
192 за всё до 10 чел.
Помпеи - взгляд в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Помпеи - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия из Неаполя
Погрузитесь в атмосферу древних Помпей, где история оживает на каждом шагу в этом городе-музее
Начало: Жд вокзал по линии Circumvesuviana на Сорренто, вы...
«, написано много умных книг, но ни одна из них, не заменит вашего личного восприятия того, что показывает музей Помпей»
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Неаполь на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
«Монастырь Сан Мартино — много лет здесь текла размеренная жизнь монахов,теперь же располагается музей с уникальными экспонатами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
105 за всё до 4 чел.
Неаполь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Посетите удивительной красоты торговую галерею Умберто I и отыщете фонтан Артишоков, церковь Сан-Фердинандо и королевское кафе Гамбринус на площади Триесте и Тренто»
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
134 за всё до 4 чел.
Из Неаполя - в античную Капую
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Из Неаполя - в античную Капую: гладиаторы, музеи, храм Митры
Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю
Начало: На площади Гарибальди
«Исторические музеи и подземный храм»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
80 за всё до 4 чел.
Лучше, чем Версаль?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Неаполь: дворец Бурбонов и сады - лучше ли Версаль?
Познайте величие неаполитанских Бурбонов, их роскошный дворец и сады, сравнимые с Версалем
«В музее часто проходят выставки, что влияет на цену входных билетов (от 11 до 14 евро с человека)»
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:30
170 за всё до 10 чел.
Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Экскурсия в Эрколано: следы античности в тени Везувия
Путешествие в прошлое: Эрколано ждет вас, чтобы раскрыть свои тайны и историю, замурованную веками
«По сравнению с Помпеями музей раскопок Эрколано уступает по площади, но в нем прекрасно сохранились многие детали устройства жилищ, замурованных под слоем грязи»
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:30
150 за всё до 10 чел.
Археологический музей в Неаполе
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Археологический музей Неаполя - погружение в историю
Погрузитесь в мир античности, исследуя богатейшие коллекции музея, начиная с эпохи Древнего Рима
«Мы начнем наше путешествие по музею со знакомства с коллекцией мраморов эпохи Древнего Рима, по скульптурным портретам оценим личностные характеристики людей, которые вершили судьбу империи»
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
170 за всё до 10 чел.
Неаполь, amore mio
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Неаполь, amore mio: путешествие по душе Италии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью
«Я познакомлю вас с районом, который называют музеем под открытым небом, и вы поймёте, какой невероятный исторический концентрат вмещают его узкие улочки»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 8 чел.
Сокровища Археологического музея в Неаполе
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Археологического музея Неаполя: путешествие в прошлое
Откройте для себя мир древних цивилизаций через уникальные экспонаты Археологического музея Неаполя
Начало: У входа в Археологический музей
«Также музей интересен коллекцией старинных повседневных предметов»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
192 за всё до 10 чел.
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю
Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции
Начало: Около капеллы
«Сейчас в стенах капеллы находится музей»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
192 за всё до 10 чел.
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сокровищница Святого Януария: экскурсия с личным гидом в Неаполе
Погрузитесь в историю Неаполя, узнайте тайны Сокровищницы Святого Януария и насладитесь красотой города
Начало: У Музея религиозных реликвий
«Этот кусочек города находится под защитой ЮНЕСКО, его называют музеем под открытым небом»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
192 за всё до 10 чел.
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
«зайти в галерею Умберто, чтобы отыскать свой знак зодиака и загадать желание (подробная инструкция будет на экскурсии»
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300270 за всё до 4 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
165 за всё до 10 чел.
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
Пройти по неаполитанским следам мастера эпохи барокко - без суеты и в дружеской атмосфере
«Чтобы увидеть картины Караваджо, нужно будет приобрести входные билеты в музеи: Галерея Италии — 7€ с человека, церковь Пио Монте дела Мизерикордия — 10€»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Помпеи - античная машина времени
    Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи и вариантах транспортного доступа
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    к месту встречи. Сама экскурсия очень грамотно спланирована, Ирина осведомляется о пожеланиях гостей и исходя из этого выстраивает маршрут. Рассказ очень содержательный и лёгкий одновременно! Получили огромное удовольствие от общение и были снабжены дополнительной информацией. Спасибо огромное прекрасной и душевной Ирине!

    Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречиИрина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречиИрина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Увидеть Неаполь, чтобы
    Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Помпеи - античная машина времени
    Ирина не смогла провести нам экскурсию, тк в наших планах было еще посещения Везувия. Но она передала нас в очень надежные руки! Мы остались довольны
  • Д
    Дмитрий
    24 мая 2024
    Неаполь - первое свидание
    👍👍👍
  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    Помпеи - взгляд в прошлое
    Все хорошо. Было интересно и познавательно.
  • A
    Andrey
    18 мая 2024
    Лучше, чем Версаль?
    Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя. Елена - компетентный, опытный гид с многолетним стажем, автор популярных путеводителей по Неаполю. 5 звёзд!
    Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от НеаполяПрекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя
  • A
    Andrey
    17 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Неаполю
    Отличный маршрут, компетентный гид.
  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Неаполю
    Мира провела очень интересную и познавательную экскурсию. Рассказывала не только историю, но необычные легенды и мифы о разных местах. Благодаря ней знания о Неаполе стали структурными. Отдельная благодарность, за рекомендацию мест для самостоятельных прогулок.
  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Неаполю
    Экскурсия очень понравилась! Увлекательный рассказ гида погружал в историю города. Первый раз были в Неаполе, наше знакомство прошло великолепно! Благодарим за интересную, познавательную прогулку по прекрасным местам Неаполя.
  • Н
    Николай
    12 мая 2024
    Помпеи - взгляд в прошлое
    Очень довольны экскурсий также сообразительностью гида мы приехали не на тот вокзал она быстро сообразила и приехала и встретила нас большая благодарность всем советую

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Ежедневная прогулка по Неаполю
  2. Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
  3. Увидеть Неаполь, чтобы
  4. Помпеи - античная машина времени
  5. Помпеи - взгляд в прошлое
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
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