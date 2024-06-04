1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
«Тут же обнаружите шикарную галерею и ощутите контрастность, органически присущую Неаполю»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
«Монастырь в настоящее время является музеем с богатой коллекцией живописи и предметов средневековья (королевские кареты и ладьи), вертепе и утвари»
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Помпеи - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия из Неаполя
Погрузитесь в атмосферу древних Помпей, где история оживает на каждом шагу в этом городе-музее
Начало: Жд вокзал по линии Circumvesuviana на Сорренто, вы...
«, написано много умных книг, но ни одна из них, не заменит вашего личного восприятия того, что показывает музей Помпей»
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
«Монастырь Сан Мартино — много лет здесь текла размеренная жизнь монахов,теперь же располагается музей с уникальными экспонатами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Посетите удивительной красоты торговую галерею Умберто I и отыщете фонтан Артишоков, церковь Сан-Фердинандо и королевское кафе Гамбринус на площади Триесте и Тренто»
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Неаполя - в античную Капую: гладиаторы, музеи, храм Митры
Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю
Начало: На площади Гарибальди
«Исторические музеи и подземный храм»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неаполь: дворец Бурбонов и сады - лучше ли Версаль?
Познайте величие неаполитанских Бурбонов, их роскошный дворец и сады, сравнимые с Версалем
«В музее часто проходят выставки, что влияет на цену входных билетов (от 11 до 14 евро с человека)»
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:30
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Эрколано: следы античности в тени Везувия
Путешествие в прошлое: Эрколано ждет вас, чтобы раскрыть свои тайны и историю, замурованную веками
«По сравнению с Помпеями музей раскопок Эрколано уступает по площади, но в нем прекрасно сохранились многие детали устройства жилищ, замурованных под слоем грязи»
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Археологический музей Неаполя - погружение в историю
Погрузитесь в мир античности, исследуя богатейшие коллекции музея, начиная с эпохи Древнего Рима
«Мы начнем наше путешествие по музею со знакомства с коллекцией мраморов эпохи Древнего Рима, по скульптурным портретам оценим личностные характеристики людей, которые вершили судьбу империи»
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неаполь, amore mio: путешествие по душе Италии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью
«Я познакомлю вас с районом, который называют музеем под открытым небом, и вы поймёте, какой невероятный исторический концентрат вмещают его узкие улочки»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Археологического музея Неаполя: путешествие в прошлое
Откройте для себя мир древних цивилизаций через уникальные экспонаты Археологического музея Неаполя
Начало: У входа в Археологический музей
«Также музей интересен коллекцией старинных повседневных предметов»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю
Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции
Начало: Около капеллы
«Сейчас в стенах капеллы находится музей»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровищница Святого Януария: экскурсия с личным гидом в Неаполе
Погрузитесь в историю Неаполя, узнайте тайны Сокровищницы Святого Януария и насладитесь красотой города
Начало: У Музея религиозных реликвий
«Этот кусочек города находится под защитой ЮНЕСКО, его называют музеем под открытым небом»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
€192 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
«зайти в галерею Умберто, чтобы отыскать свой знак зодиака и загадать желание (подробная инструкция будет на экскурсии»
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
Пройти по неаполитанским следам мастера эпохи барокко - без суеты и в дружеской атмосфере
«Чтобы увидеть картины Караваджо, нужно будет приобрести входные билеты в музеи: Галерея Италии — 7€ с человека, церковь Пио Монте дела Мизерикордия — 10€»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 июня 2024Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи и вариантах транспортного доступа
- ААнастасия31 мая 2024Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.
- ТТатьяна26 мая 2024Ирина не смогла провести нам экскурсию, тк в наших планах было еще посещения Везувия. Но она передала нас в очень надежные руки! Мы остались довольны
- ДДмитрий24 мая 2024👍👍👍
- ВВиктория23 мая 2024Все хорошо. Было интересно и познавательно.
- AAndrey18 мая 2024Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя. Елена - компетентный, опытный гид с многолетним стажем, автор популярных путеводителей по Неаполю. 5 звёзд!
- AAndrey17 мая 2024Отличный маршрут, компетентный гид.
- ЕЕвгений13 мая 2024Мира провела очень интересную и познавательную экскурсию. Рассказывала не только историю, но необычные легенды и мифы о разных местах. Благодаря ней знания о Неаполе стали структурными. Отдельная благодарность, за рекомендацию мест для самостоятельных прогулок.
- ВВероника13 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Увлекательный рассказ гида погружал в историю города. Первый раз были в Неаполе, наше знакомство прошло великолепно! Благодарим за интересную, познавательную прогулку по прекрасным местам Неаполя.
- ННиколай12 мая 2024Очень довольны экскурсий также сообразительностью гида мы приехали не на тот вокзал она быстро сообразила и приехала и встретила нас большая благодарность всем советую
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Музеи»
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