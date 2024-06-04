🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 190 отзывов Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio «Тут же обнаружите шикарную галерею и ощутите контрастность, органически присущую Неаполю» Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 275 отзывов Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма История и архитектура средневековых шедевров Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля «Монастырь в настоящее время является музеем с богатой коллекцией живописи и предметов средневековья (королевские кареты и ладьи), вертепе и утвари» от € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 41 отзыв Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 60 отзывов Помпеи - античная машина времени Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад Начало: У Porta Marina Superiore € 192 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 97 отзывов Помпеи - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия из Неаполя Погрузитесь в атмосферу древних Помпей, где история оживает на каждом шагу в этом городе-музее Начало: Жд вокзал по линии Circumvesuviana на Сорренто, вы... «, написано много умных книг, но ни одна из них, не заменит вашего личного восприятия того, что показывает музей Помпей» € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 20 отзывов Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности Начало: Центральный вокзал «Монастырь Сан Мартино — много лет здесь текла размеренная жизнь монахов,теперь же располагается музей с уникальными экспонатами» € 105 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю «Посетите удивительной красоты торговую галерею Умберто I и отыщете фонтан Артишоков, церковь Сан-Фердинандо и королевское кафе Гамбринус на площади Триесте и Тренто» € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва Из Неаполя - в античную Капую: гладиаторы, музеи, храм Митры Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю Начало: На площади Гарибальди «Исторические музеи и подземный храм» € 80 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Неаполь: дворец Бурбонов и сады - лучше ли Версаль? Познайте величие неаполитанских Бурбонов, их роскошный дворец и сады, сравнимые с Версалем «В музее часто проходят выставки, что влияет на цену входных билетов (от 11 до 14 евро с человека)» € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Экскурсия в Эрколано: следы античности в тени Везувия Путешествие в прошлое: Эрколано ждет вас, чтобы раскрыть свои тайны и историю, замурованную веками «По сравнению с Помпеями музей раскопок Эрколано уступает по площади, но в нем прекрасно сохранились многие детали устройства жилищ, замурованных под слоем грязи» € 150 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Индивидуальная экскурсия: Археологический музей Неаполя - погружение в историю Погрузитесь в мир античности, исследуя богатейшие коллекции музея, начиная с эпохи Древнего Рима «Мы начнем наше путешествие по музею со знакомства с коллекцией мраморов эпохи Древнего Рима, по скульптурным портретам оценим личностные характеристики людей, которые вершили судьбу империи» € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Неаполь, amore mio: путешествие по душе Италии Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью «Я познакомлю вас с районом, который называют музеем под открытым небом, и вы поймёте, какой невероятный исторический концентрат вмещают его узкие улочки» € 240 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 2 часа Сокровища Археологического музея Неаполя: путешествие в прошлое Откройте для себя мир древних цивилизаций через уникальные экспонаты Археологического музея Неаполя Начало: У входа в Археологический музей «Также музей интересен коллекцией старинных повседневных предметов» € 192 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции Начало: Около капеллы «Сейчас в стенах капеллы находится музей» € 192 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Сокровищница Святого Януария: экскурсия с личным гидом в Неаполе Погрузитесь в историю Неаполя, узнайте тайны Сокровищницы Святого Януария и насладитесь красотой города Начало: У Музея религиозных реликвий «Этот кусочек города находится под защитой ЮНЕСКО, его называют музеем под открытым небом» € 192 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4.5 часа Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности «зайти в галерею Умберто, чтобы отыскать свой знак зодиака и загадать желание (подробная инструкция будет на экскурсии» 300 € 270 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок Начало: В районе станции метро «Муниципалитет» € 165 за всё до 10 чел.