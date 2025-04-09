Мои заказы

Один день на Амальфитанском побережье

Потрясающая природа Амальфитаны и уютные курортные города Равелло, Амальфи и Позитано
Сбежав из шумного Неаполя, вы проведете целый день в окружении восхитительных видов и сказочной природы Амальфитанского побережья.

Вы увидите самые красивые уголки и открыточные пейзажи Амальфитаны, пройдете по южным улочкам прибрежных городов, отведаете блюда местной кухни, услышите истории, легенды и подробности современной жизни этого региона. Поверьте, всего один день – и ваше сердце навсегда будет отдано Амальфитане!
4.8
42 отзыва
Описание экскурсии

Сказочные пейзажи Амальфитаны

Я заберу вас из порта или любой гостиницы Неаполя, Салерно или Сорренто, а затем увезу на целый день в красивейший мир, где пронзительно-синее море обрамляет узкая и пестрая лента побережья, с античных времен покоряющая сердца всех, кто хотя бы раз ее увидел. Я покажу вам все красоты и главные природные объекты Амальфитанского побережья, расскажу древние легенды и истории, связанные с ним. Мы будем останавливаться, чтобы попить кофе, насладиться роскошными видами и сделать впечатляющие фотографии. По пути мы сможем остановиться на обед в ресторане с потрясающим видом на побережье и блюдами из свежих морепродуктов.

Очарование прибрежных городков

Во время путешествия вы посетите самые интересные и красивые города, нанизанные, словно бусины, на нитку побережья. Амальфи покорит вас живописными улочками и богатой историей. В Равелло вы услышите истории о богемной элите: здесь часто останавливались Вагнер, Лоуренс, Феллини и другие деятели искусства. А атмосферный городок Позитано сможет вас удивить не только волшебными пейзажами, но и богатой культурной жизнью, а также связью с Россией: здесь вы можете встретить работы русских художников, а также узнать новые факты из жизни Дягилева и Стравинского.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые останавливаются в Неаполе или Салерно во время круиза по Средиземному морю, а также всем, кого привлекают волшебные пейзажи Амальфитанского побережья.

Организационные детали

Обратите внимание: с середины апреля до середины октября по чётным дням я могу провести экскурсию максимум для 4 человек, а по нечётным дням — максимум для 2 человек. Это правило связано с правилами проезда транспорта по маршруту.

Как проходит экскурсия

  • Продолжительность поездки зависит от ваших пожеланий: количества остановок, мест для посещения и т. д.
  • Я буду встречать вас у ж/д станции Мета (Сорренто) и закончу экскурсию в Амальфи. Оттуда отвезу вас на вокзал в Виетри суль Маре или Салерно, где посажу на поезд в нужном направлении или помогу с покупкой билета. Но если позволяет погода, то гораздо лучше остаться в Амальфи и вернуться на кораблике. И с этим я вам тоже помогу.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер по маршруту с любым количеством остановок по пути, парковки в Равелло, Амальфи и Позитано (до 1 часа)
  • Оплачиваются отдельно: билеты в музеи (по желанию), парковка свыше 1 часа, трансфер из/в Неаполь (по желанию), остановка на обед (по желанию)
  • Стоимость рассчитана для 5-7 часовой поездки с тремя остановками по 1 часу: в Амальфи, Равелло, Позитано. При сокращении маршрута я пересчитаю стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ж/д станция Мета (Сорренто)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эллина
Эллина — ваш гид в Неаполе
Провела экскурсии для 975 туристов
Меня зовут Эллина, большую часть своей жизни я провела в Санкт-Петербурге, где получила два высших образования, а также научилась не только видеть и понимать подлинную красоту природы и творений рук
читать дальше

человеческих, но и рассказывать о них другим. Сейчас уже много лет я живу на Амальфитанском побережье. За это время я много узнала и поняла про этот край, про его природу, историю, традиции, про населяющих его людей и их нравы. Более того, здесь я закончила ещё один университет, получив новую специальность. Теперь я дипломированный историк искусств, лицензированный гид и туристический сопровождающий. Поэтому на полном основании могу сказать, что я — проводник по югу Италии. Я могу обеспечить вам комфортный трансфер между Неаполем, Салерно и другими городами Амальфитаны. Для пищи вашего ума познакомлю вас с традициями, историей и современностью юга Италии. А для радости вашей души и наслаждения вашего желудка я покажу и расскажу, из чего рождаются средиземноморские вкусы, а также отвезу вас туда, где их можно отведать. А если хотите, я помогу оптимальным образом спланировать ваш отдых в южной Италии, учитывая ваши персональные интересы и потребности.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
2
1
1

Фотографии от путешественников

анна
анна
9 апр 2025
Отвратительно!!!

Бегом, бегом, быстрее в машину, что вы стоите, какой еще кофе?! Там будут пробки, быстрее, быстрее садитесь!

Ну, в целом мы уже лет 30 как не подростки, воспитанные люди, уж не первый раз «заграницей»🤣

Опешившие были все. Попытка донести информацию - мимо. Там пробки будут! И вместо целого дня неспешного смакования Амальфитанского побережья, несколько часов беготни и спешки.
Эллина
Эллина
Ответ организатора:
Анна, добрый день!

К сожалению, не могу понять, почему Вы поделились таким негативным впечатлением не сразу, по свежим следам, а спустя
читать дальше

2,5 года после экскурсии.
Что касается сути претензий, то спустя 2,5 года я уже не могу восстановить в памяти нашу поездку. Я с трудом нашла нашу переписку, которая ей предшествовала. И из неё я вижу, что Вы забронировали экскурсию буквально накануне, т. е. в день, непосредственно предшествующий экскурсии. Причём этот день был у меня занят. И я приняла Вашу бронь только после того, как мне отменили предыдущую бронь.
Что касается сожалений о несостоявшемся "целом дне неспешного смакования Амальфитанское побережья", то я обращаю Ваше внимание на описание экскурсии, в котором ее продолжительность указана до 6,5 часов. А это точно не целый день.

Кроме того, в описании же указано, что в каждом из 3х городов, где предусмотрены пешие экскурсии, их продолжительность составляет 60 мин. И эта продолжительность определяется стоимостью парковки, включённой в цену экскурсии. Каждый раз, когда в каком-то из городов путешественники хотят куда-то зайти помимо стандартного маршрута, где-то остановиться для того, чтобы попить /поесть/передохнуть, я всегда описываю возможные сценарии - либо мы задерживаемся, но придётся сверх цены доплатить за парковку, либо мы следует графику, и тогда останется свободное время в Амальфи, когда мы завершим маршрут и расстанемся. Это я делаю всегда. Поэтому уверена на 100% в том, что предложила и Вам такую же альтернативу. Но, повторяю, спустя 2,5 года я не могу восстановить события.

Что ещё мне удалось восстановить из переписки. Я вижу, что накануне поездки я Вас проконсультировала по многим вопросам, связанным с транспортом, с парковками и с другими вопросами. И вижу, что мы договорились, что после экскурсии вы будете возвращаться на кораблике. Из переписки я не вижу, поэтому, увы, не могу восстановить, на какой рейс Вы решили сесть, чтобы вернуться. Но как только решение принято, становится моей ответственностью обеспечить, чтобы вы вовремя оказались в порту. И как правило нам удаётся закончить поездку за пару часов до времени отправления выбранного кораблика из Амальфи. Мы расстаёмся в Амальфи, и до времени возвращения ещё есть время. Поэтому путешественники обычно используют это время для того самого "неспешного смакования Амальфитанского побережья" после получения целого калейдоскопа новых впечатлений и новой информации, которые я даю на своей экскурсии. Не вижу оснований, чтобы Ваша экскурсия, состоявшаяся 2,5 года назад, отличалась от этого стандарта. По крайней мере, у меня не осталось в памяти, чтобы какая-то из проведённых мной экскурсий, выпадала из этого режима.

Ну и наконец, первый абзац Вашего отзыва, где Вы передаёте якобы прямую речь, цитируя меня, настолько резко контрастирует с моей манерой общения, с моим характером и с моим темпераментом, что мне в первый момент показалось, что отзыв был ошибочно присвоен моей экскурсии. Но потом, поняв, какая дата экскурсии, я подумала, что, конечно, за это время уже полностью стёрлись все воспоминания, и даже общее впечатление от человека не сохранилось.
В заключение хочу пожелать Вам в будущем получать только положительные эмоции от поездок и экскурсий, которые с течением времени не будут переплавляться в негативные отзывы

Э
Эльвира
5 ноя 2024
Экскурсия с Эллиной очень понравилась. Очень интересный маршрут, грамотный и очень интересный рассказ. Прекрасное знание истории и великолепная подача материала. Несмотря на продолжительность, время пролетело незаметно. Покидать побережье и расставаться с Эллиной было жалко
Ирина
Ирина
28 окт 2024
Амальфитанское побережье - крутые серпантины, роскошные виды, распиаренные курорты. Интересная и познавательная экскурсия. Эллина много рассказывала об этих местах, пока мы ехали, а я любовалась необыкновенно красивой панорамой за окнами
читать дальше

автомобиля. Прекрасная солнечная погода была отличным бонусом. Думаю, идеальное время для подобного маршрута - весна и осень. Сами городки маленькие, живописные, заслуживают того, чтобы в них побывать.
Спасибо Эллине за этот тур, а также за неоценимую помощь в организации моего отдыха в Неаполе и его окрестностях. Ми с Эллиной побывали на Везувии и в Помпеях, и это было просто великолепно! Вообще считаю, что в Помпеях без гида делать нечего, вы будете просто бродить среди развалин. Эллина же сделала эту поездку максимально наполненной потрясающе интересной информацией. Кроме того, Эллина очень помогла мне организовать самостоятельные поездки и походы по местным достопримечательностям. Она рассказала, что стоит посмотреть в Неаполе, куда можно съездить самостоятельно из Неаполя, как и куда удобно добираться. Благодаря ее подсказкам я побывала в прекрасной Козерте, посетила капеллу Сан Северо, Археологический музей, заглянула капеллу Святого Януария, попробовала все местные специалитеты и просто прекрасно провела время!

Алексей
Алексей
28 июл 2024
Здравствуйте! Хочу поблагодарить гида Эллину за прекрасно организованную и проведенную экскурсию по Амальфитанскому побережью! Эллина - это суперпрофессиональный гид и прекрасный человек! Мы в восторге от Эллины и всем рекомендуем
читать дальше

обращаться по экскурсиям в Неаполе-Сорренто-Капри-Амальфитанскому побережью - именно к ней! Мы были не первый раз в регионе, который очень любим. Мы всегда путешествуем индивидуально и приглашаем гидов. Эллина - лучшая! Она досконально знает этот регион Италии - открыла нам множество новых прекрасных мест, рассказала удивительные факты/истории по региону. Эллина не только высокопрофессиональный гид, но и прекрасный водитель (поверьте - в данном регионе скутеров, горных серпантинов и проблем с парковками это крайне важно). Эллина четко понимает потребности клиентов, знает и использует все особенности маршрутов (бронирование билетов, часы работы объектов, пробки, потоки туристов и пр.). Мы обязательно вернемся в регион и обратимся к Эллине! И всем советуем обращаться к Эллине! Спасибо сайту tripster.ru за вашу работу - без вас мы бы не нашли Эллину!

O
Olga
21 мая 2024
В описании экскурсии сказано что экскурсия на 6,5 часов и элинна забегает из Сорренто, на самом деле экскурсия была 4,5-5 часов и начиналась в городе под Сорренто. Машина Fiat Mini-
читать дальше

это очень маленькая машина и было очень тесно двум взрослым пассажирам. В описании сказано про обед, Элина сказала что в программу это не входит, а входит street food который она не дала даже съесть стоя, мы бежали по лестнице. Было ясно что Элина сильно торопится закончить. Я выбрала эту экскурсию исходя из хороших отзывов, но мы с мужем никак не можем рекомендовать эту экскурсию сразу по ряду причин.

Эллина
Эллина
Ответ организатора:
Ольга, приношу свои искренние извинения за то, что моя экскурсия не оправдала Ваших ожиданий, что для меня, честно говоря, явилось
читать дальше

неожиданностью, т. к. по ходу всего маршрута Вы и Ваш муж демонстрировали и выражали только положительные эмоции. Тем не менее отвечу по пунктам Вашего отзыва.

1. Продолжительность поездки указана по максимальной границе с учётом самой тяжёлой дорожной обстановки. Если нет пробок, дорога свободная, то мы проезжаем побережье за более короткий срок, что даёт возможность путешественникам больше времени провести самостоятельно гуляя по улочкам Амальфи в ожидании кораблика. Мы с вами начали в 8-20 и в 13-45 расстались в Амальфи. Стало быть, продолжительность поездки составила почти 5,5 часов, и у вас осталось два часа до кораблика на прогулку по Амальфи.

2. Место встречи и начала экскурсии жд ст. Мета (Сорренто) указано в описании экскурсии в разделе орг. детали. Именно там мы и встретились.

3. Машина, на которой проходила экскурсия - Фиат 500, символ Италии. Эта машина спроектирована итальянскими дизайнерами с учётом требований эстетики и удобства, поэтому считается настоящей иконой стиля и позволяет комфортно разместиться двум пассажирам. Помимо этого в машине открывается верхний люк, который добавляет шарма и расширяет обзор. А за счёт компактных размеров на этой машинке мы можем останавливаться в самых красивых местах, не создавая помех движению, что практически невозможно, когда я использую большую машину. И мы с вами делали такие остановки.

3. Обед упомянут в описании в качестве опции, а в разделе орг. детали сказано, что возможна остановка на обед за доп. плату. Я вам предложила на выбор разные варианты обеда, и вы с энтузиазмом выбрали наш Амальфитанский стрит фуд из морепродуктов, который вы съели. Более того, вы меня спросили, где ещё можно попробовать такую же еду. Ну а для того, чтобы вы могли спокойно насладиться нашими морепродуктами, мы ушли с центральной, запруженной толпами улицы на параллельную тихую аутентичную улочку, по которой не торопясь продолжили прогулку. Да, для того чтобы перейти на эту улицу пришлось подняться по лестнице (20 ступенек). Но на нашем побережье городские улицы - это лестницы, это особенность и неотъемлемый элемент городского пейзажа. Поэтому подъем по этой улице-лестнице является частью нашей экскурсии.

4. Вы также пишете про спешку, однако и с этим я не могу согласиться. Формат экскурсии предполагает 3 остановки и 3 пешие прогулки в 3х городах по 1 часу в каждом. За это время мы успеваем в комфортном темпе погрузиться и прочувствовать атмосферу городка, посмотреть на главные достопримечательности и даже что-то перекусить. Так, в Амальфи за это время вы отведали и морепродукты и местное мороженое. Но даже если темп замедляется, я всегда предлагаю альтернативные варианты, которые предполагают доплату, т. к. превышение времени нахождения в городке ведёт к необходимости оплаты дополнительного времени парковки. Именно это я Вам предложила в Равелло. Вы сразу сказали, что хотели бы посетить виллу Руфоло, и я Вам предложила такую возможность после окончания экскурсии. Мы завершили прогулку возле входа, и у вас был выбор возвращаться к кораблику или зайти в виллу, вы выбрали первый вариант.

В целом я ещё раз хочу принести свои извинения за то, что я не смогла оправдать Ваши ожидания, хотя все, что Вы пишете, полностью соответствует описанию и за данному формату экскурсии.

Ольга
Ольга
19 мая 2024
Очень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметить комфортное вождение Эллины, при узких, извилистых дорогах ведет машину мастерски. Помогла купить билеты на кораблик, проводила, мы довольны, рекомендую!
Анна
Анна
24 мар 2024
Вот и закончилось наше путешествие и можно оценить экскурсии которые у нас были. Первоначальное впечатление от этой экскурсии у нас было очень хорошее. Амальфитанское побережье не может не понравиться, даже
читать дальше

в не очень хорошую погоду. Но потом мы поняли, что были рядом с собором св. Андрея в Амальфи и нам даже не было предложено зайти в него. Так же и виллой Руфоло в Равелло. Пусть к собору ведет довольно длинная лестница, а вход на виллу платный. Но предлагать туристам посмотреть эти объекты надо обязательно! Ещё немного про вождение. Было впечатление, что Эллина спешила. Конечно не быстро ехать за автобусом не очень приятно. Но довольно рискованные обгоны немного действуют на нервы. Ещё про политические взгляды. Сейчас такое время, что обойти эту тему очень трудно. Но как бы хотелось, чтобы гиды вообще не касались её! Тем более, если наши взгляды не совпадают. Люди, живущие далеко от России часто не понимают, что для нас это очень неприятная и болезненная тема.

Эллина
Эллина
Ответ организатора:
Анна, спасибо за Ваше откровенное мнение о проведённом со мной дне на Амальфитанском побережье. Мне очень жаль, что по прошествии
читать дальше

времени Вы дали низкую оценку моей экскурсии. Я приношу свои искренние извинения за то, что не смогла сделать для Вас и Ваших спутников день максимально комфортным и запоминающимся.
Со своей стороны хотела бы разъяснить суть Ваших претензий.

1. Я провела вам экскурсию в полном соответствии с описанием, данным на сайте. Согласно описанию экскурсия проводится только по улицам без посещения платных музеев. Однако могу сказать, что если путешественники хотят посетить дополнительно музеи, церкви, виллы, заехать в какие-то дополнительные места, они мне задают соответствующие вопросы заранее, и мы вместе формируем индивидуальную программу. Я планирую маршрут с учётом пожеланий и рассчитываю изменение стоимости, которую согласовываю с путешественниками. Вы также мне написали заранее о Вашем пожелании использовать во время поездки коптер. И я построила маршрут таким образом, чтобы предоставить Вам такую возможность. Вы смогли запустить коптер, как мы и договорились.
Если бы Вы мне написали заранее и про Ваше желание посетить виллу или собор, мы бы могли это также согласовать, как мы делали много раз с другими путешественниками. Более того, если кто-то из путешественников выражает спонтанное желание что-то посетить, то я сообщаю все условия для такого посещения, и мы оперативно согласовываем изменение программы по ходу поездки. Однако Вы не сказали мне ни слова по этому поводу, поэтому я просто следовала программе экскурсии по умолчанию в соответствии с описанием на сайте.
2. Я очень сожалею, что моя манера вождения Вас обеспокоила. Могу лишь сказать, что я не делала ни одного рискованного маневра, я лишь ехала по амальфитанскому серпантину с разрешенной скоростью. Возможно, я просто привыкла к такой езде (я живу в этом месте и каждый день так езжу), поэтому не подумала, что для кого-то это может быть воспринято как опасность. Напротив, я получала всегда только позитивные отзывы за мою манеру езды по серпантинам. В любом случае, спасибо за Ваше мнение, я учту это в будущем.
3. Я приношу Вам самые искренние извинения за то, что какое-то моё неосторожное замечание по поводу политики задело Вас или было неприятно. Я всегда стараюсь избегать острых вопросов, чтобы не задеть болевые точки, и если я позволяю себе какие-то замечания, то только в ответ на заданные вопросы по поводу ситуации или политики в Европе и в Италии, которую я знаю на собственном опыте, стараясь не касаться других вопросов. Возможно, я излишне эмоционально и критически высказалась по этому вопросу. С другой стороны, я могу очень подробно и аргументированно говорить об истории, истории искусств, имея за плечами университетской образование в этих дисциплинах и постоянно изучая какие-то периоды и события. Поэтому я с удовольствием делюсь своими мыслями, если заходит разговор. Спасибо за Ваше замечание, постараюсь быть ещё более аккуратной в высказываниях и не допускать того, что может быть воспринято негативно.
С уважением
Эллина

А
Анна
11 янв 2024
Всем рекомендую экскурсию в «Один день на Амальфитанском побережье» с Эллиной. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки. Эллина – интересный рассказчик, подача материала активная, чувствуется хороший объём
читать дальше

знаний и умение превратить его в красочную историю, слушать и общаться очень легко. Сама локация очень интересна для изучения, плюс там очень красиво. Я была на экскурсии в ливень в не сезон, красоту побережья это никак не испортило, а даже ярче подсветило.

Татьяна
Татьяна
20 окт 2023
Мы благодарны Эллине за великолепно проведенное время! Было очень интересно, познавательно и безумно красиво! Маршрут экскурсии продуман идеально, в мельчайших деталях, Эллина спокойно и уверенно провезла нас по безумным серпантинам, позволив спокойно наслаждаться невероятными видами Амальфитанского побережья. Очень рекомендую Эллину и ее экскурсию!
Е
Елена
27 сен 2023
Наш гид Эллина провезла нас на своей машине по Амальфисткому побережью, экскурсия была очень содержательна и великолепно организована. Очень рекомендуем Эллину
Галина
Галина
20 сен 2023
мы провели с Эллиной 3 дня, за эти дни влюбились в Неаполь, погуляли по Помпеям, взобрались на Везувий и полюбовались на невероятное Амальфитанское побережье. Наша 14тилетняя дочь сказала, что это лучший гид из всех, что у нас были.
М
Марина
5 сен 2023
Очень знающий экскурсовод. Все прошло на отлично
J
Josef
1 сен 2023
Эллина, Эллина и еще раз Эллина … именно она смогла превратить пасмурный дождливый день в сверкающий солнечный праздник.
Евгения
Евгения
24 авг 2023
Нам посчастливилось Амальфи глазами Эллины 🫶 это взгляд человека, который влюблен в эти места и может рассказать истории, которые не прочитаешь в путеводителях. Огромное спасибо! Я всем рекомендую 🤗
Ольга
Ольга
30 июл 2023
Потрясающая экскурсия и потрясающая Эллина!
Я безумно рада что нам удалось забронировать, Эллина влюбила нас в этот регион, ее рассказами мы все заслушивались и будто окунулись в сказочный мир! Эллина спасибо огромное, уже мечтаем вернуться и ещё раз встретится 🙌🏻❤️
