читать дальше

2,5 года после экскурсии.

Что касается сути претензий, то спустя 2,5 года я уже не могу восстановить в памяти нашу поездку. Я с трудом нашла нашу переписку, которая ей предшествовала. И из неё я вижу, что Вы забронировали экскурсию буквально накануне, т. е. в день, непосредственно предшествующий экскурсии. Причём этот день был у меня занят. И я приняла Вашу бронь только после того, как мне отменили предыдущую бронь.

Что касается сожалений о несостоявшемся "целом дне неспешного смакования Амальфитанское побережья", то я обращаю Ваше внимание на описание экскурсии, в котором ее продолжительность указана до 6,5 часов. А это точно не целый день.



Кроме того, в описании же указано, что в каждом из 3х городов, где предусмотрены пешие экскурсии, их продолжительность составляет 60 мин. И эта продолжительность определяется стоимостью парковки, включённой в цену экскурсии. Каждый раз, когда в каком-то из городов путешественники хотят куда-то зайти помимо стандартного маршрута, где-то остановиться для того, чтобы попить /поесть/передохнуть, я всегда описываю возможные сценарии - либо мы задерживаемся, но придётся сверх цены доплатить за парковку, либо мы следует графику, и тогда останется свободное время в Амальфи, когда мы завершим маршрут и расстанемся. Это я делаю всегда. Поэтому уверена на 100% в том, что предложила и Вам такую же альтернативу. Но, повторяю, спустя 2,5 года я не могу восстановить события.



Что ещё мне удалось восстановить из переписки. Я вижу, что накануне поездки я Вас проконсультировала по многим вопросам, связанным с транспортом, с парковками и с другими вопросами. И вижу, что мы договорились, что после экскурсии вы будете возвращаться на кораблике. Из переписки я не вижу, поэтому, увы, не могу восстановить, на какой рейс Вы решили сесть, чтобы вернуться. Но как только решение принято, становится моей ответственностью обеспечить, чтобы вы вовремя оказались в порту. И как правило нам удаётся закончить поездку за пару часов до времени отправления выбранного кораблика из Амальфи. Мы расстаёмся в Амальфи, и до времени возвращения ещё есть время. Поэтому путешественники обычно используют это время для того самого "неспешного смакования Амальфитанского побережья" после получения целого калейдоскопа новых впечатлений и новой информации, которые я даю на своей экскурсии. Не вижу оснований, чтобы Ваша экскурсия, состоявшаяся 2,5 года назад, отличалась от этого стандарта. По крайней мере, у меня не осталось в памяти, чтобы какая-то из проведённых мной экскурсий, выпадала из этого режима.



Ну и наконец, первый абзац Вашего отзыва, где Вы передаёте якобы прямую речь, цитируя меня, настолько резко контрастирует с моей манерой общения, с моим характером и с моим темпераментом, что мне в первый момент показалось, что отзыв был ошибочно присвоен моей экскурсии. Но потом, поняв, какая дата экскурсии, я подумала, что, конечно, за это время уже полностью стёрлись все воспоминания, и даже общее впечатление от человека не сохранилось.

В заключение хочу пожелать Вам в будущем получать только положительные эмоции от поездок и экскурсий, которые с течением времени не будут переплавляться в негативные отзывы