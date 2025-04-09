Вы увидите самые красивые уголки и открыточные пейзажи Амальфитаны, пройдете по южным улочкам прибрежных городов, отведаете блюда местной кухни, услышите истории, легенды и подробности современной жизни этого региона. Поверьте, всего один день – и ваше сердце навсегда будет отдано Амальфитане!
Описание экскурсии
Сказочные пейзажи Амальфитаны
Я заберу вас из порта или любой гостиницы Неаполя, Салерно или Сорренто, а затем увезу на целый день в красивейший мир, где пронзительно-синее море обрамляет узкая и пестрая лента побережья, с античных времен покоряющая сердца всех, кто хотя бы раз ее увидел. Я покажу вам все красоты и главные природные объекты Амальфитанского побережья, расскажу древние легенды и истории, связанные с ним. Мы будем останавливаться, чтобы попить кофе, насладиться роскошными видами и сделать впечатляющие фотографии. По пути мы сможем остановиться на обед в ресторане с потрясающим видом на побережье и блюдами из свежих морепродуктов.
Очарование прибрежных городков
Во время путешествия вы посетите самые интересные и красивые города, нанизанные, словно бусины, на нитку побережья. Амальфи покорит вас живописными улочками и богатой историей. В Равелло вы услышите истории о богемной элите: здесь часто останавливались Вагнер, Лоуренс, Феллини и другие деятели искусства. А атмосферный городок Позитано сможет вас удивить не только волшебными пейзажами, но и богатой культурной жизнью, а также связью с Россией: здесь вы можете встретить работы русских художников, а также узнать новые факты из жизни Дягилева и Стравинского.
Кому подойдет эта экскурсия
Путешественникам, которые останавливаются в Неаполе или Салерно во время круиза по Средиземному морю, а также всем, кого привлекают волшебные пейзажи Амальфитанского побережья.
Организационные детали
Обратите внимание: с середины апреля до середины октября по чётным дням я могу провести экскурсию максимум для 4 человек, а по нечётным дням — максимум для 2 человек. Это правило связано с правилами проезда транспорта по маршруту.
Как проходит экскурсия
- Продолжительность поездки зависит от ваших пожеланий: количества остановок, мест для посещения и т. д.
- Я буду встречать вас у ж/д станции Мета (Сорренто) и закончу экскурсию в Амальфи. Оттуда отвезу вас на вокзал в Виетри суль Маре или Салерно, где посажу на поезд в нужном направлении или помогу с покупкой билета. Но если позволяет погода, то гораздо лучше остаться в Амальфи и вернуться на кораблике. И с этим я вам тоже помогу.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер по маршруту с любым количеством остановок по пути, парковки в Равелло, Амальфи и Позитано (до 1 часа)
- Оплачиваются отдельно: билеты в музеи (по желанию), парковка свыше 1 часа, трансфер из/в Неаполь (по желанию), остановка на обед (по желанию)
- Стоимость рассчитана для 5-7 часовой поездки с тремя остановками по 1 часу: в Амальфи, Равелло, Позитано. При сокращении маршрута я пересчитаю стоимость.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Бегом, бегом, быстрее в машину, что вы стоите, какой еще кофе?! Там будут пробки, быстрее, быстрее садитесь!
Ну, в целом мы уже лет 30 как не подростки, воспитанные люди, уж не первый раз «заграницей»🤣
Опешившие были все. Попытка донести информацию - мимо. Там пробки будут! И вместо целого дня неспешного смакования Амальфитанского побережья, несколько часов беготни и спешки.
К сожалению, не могу понять, почему Вы поделились таким негативным впечатлением не сразу, по свежим следам, а спустя
Я безумно рада что нам удалось забронировать, Эллина влюбила нас в этот регион, ее рассказами мы все заслушивались и будто окунулись в сказочный мир! Эллина спасибо огромное, уже мечтаем вернуться и ещё раз встретится 🙌🏻❤️