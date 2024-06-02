1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
День на Амальфитанском побережье: путешествие из Неаполя
Проведите незабываемый день на Амальфитанском побережье, погрузитесь в красоту южной Италии
Начало: Ж/д станция Мета (Сорренто)
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
350€333 за человека
Индивидуальная
10 часов
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€250 за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 июня 2024Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
- ИИрина30 мая 2024Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
- ООльга23 мая 2024Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было свободное время в Амальфи для купания. Павел очень комфортно и профессионально владеет вождением машины и делает классные фото во время экскурсии.
- ООльга19 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметить комфортное вождение Эллины, при узких, извилистых дорогах ведет машину мастерски. Помогла купить билеты на кораблик, проводила, мы довольны, рекомендую!
- ЕЕвгений19 мая 2024Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь. Во-первых, это
- ЮЮлия7 мая 2024Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень отзывчивый человек! Весь маршрут
- ЗЗоя1 мая 2024Получили удовольствие от посещения Амальфитанского побережья с Павлом. Спокойный,собранный, обязательный и внимательный гид. Благодарны за интересный рассказ и много дельных советов
- BBeata15 апреля 2024Павел прекрасно организовал наш маршрут. Был очен внимателен и отзывчив. Прекрасный гид и прекрасный человек. Чувствовали себя с ним очень комфортно и непринужденно.
- ССаша17 декабря 2023Невероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именно с Игорем. Грамотная организация
- ММарина8 декабря 2023«ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИ МАМЕ!» - крикнула я сестре в трубку под рев запускаемых двигателей Боинга. Так началось одно из самых запоминающихся
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Амальфитанское побережье»
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