Экскурсии по Амальфитанскому побережью из Неаполя

Найдено 4 экскурсии в категории «Амальфитанское побережье» в Неаполе на русском языке, цены от €250, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Один день на Амальфитанском побережье
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
38 отзывов
День на Амальфитанском побережье: путешествие из Неаполя
Проведите незабываемый день на Амальфитанском побережье, погрузитесь в красоту южной Италии
Начало: Ж/д станция Мета (Сорренто)
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
9 отзывов
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
350333 за человека
Амальфитанское побережье на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
250 за человека
Мотоэкскурсия по Неаполю
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
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    торте! Я попросила показать мне видовые панорамы, вместо городских достопримечательностей. Игорь проникся к моей просьбе, мы ездили по окрестностям Неаполя, смотрели прекрасные виды, встречали красивейший закат. Я получила столько новых эмоций, в т. ч. и от езды на мотоцикле! Благодарю Игоря, это был один из самых незабываемых дней в мою копилку!

    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было свободное время в Амальфи для купания. Павел очень комфортно и профессионально владеет вождением машины и делает классные фото во время экскурсии.
    Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. БылоОтличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. БылоОтличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. БылоОтличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Один день на Амальфитанском побережье
    Очень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметить комфортное вождение Эллины, при узких, извилистых дорогах ведет машину мастерски. Помогла купить билеты на кораблик, проводила, мы довольны, рекомендую!
    Очень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметитьОчень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметитьОчень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметитьОчень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметитьОчень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметитьОчень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметитьОчень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметить
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь. Во-первых, это
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    была прогулка на мотоцикле по городу, старому как мир. Я впервые катался на мотоцикле, и захватывающие ощущения начались уже от самого формата. Мощёные улочки, крутые повороты, узкие переулки — поверьте, это незабываемо. Во-вторых, я буквально видел весь город с разных ракурсов и высот. В первые дни, до поездки с Игорем, впечатление о Неаполе было рваным и не соответствовало моим ожиданиям, разные районы, много контраста. Благодаря экскурсии я узнал не только историю города, но и отдельных районов, сложил цельный пазл, и ощущение от Неаполя было великолепным. В-третьих, безопасность. Я ездил с Игорем и Умберто, чувствовалось, что у водителей большой опыт, я чувствовал себя в полной безопасности. В-четвёртых, Игорь сделал мне кучу классных фотографий, он прямо подбирал ракурсы, рекомендовал позы и прочее. В-пятых, мне посчастливилось на этой экскурсии познакомиться с чудесными людьми, которые также сделали мой день.

    Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень отзывчивый человек! Весь маршрут
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    заранее продуман и подобраны максимально удобные локации для созерцания очаровывающих пейзажей, увлекательная история региона сопровождала на протяжении всего пути, темп экскурсии был подобран для нас, что особенно важно для меня в индивидуальной экскурсии. Отдельное спасибо за все фото, во время экскурсии!) С удовольствием обратимся еще!

    Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень
  • З
    Зоя
    1 мая 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Получили удовольствие от посещения Амальфитанского побережья с Павлом. Спокойный,собранный, обязательный и внимательный гид. Благодарны за интересный рассказ и много дельных советов
    Получили удовольствие от посещения Амальфитанского побережья с Павлом. Спокойный,собранный, обязательный и внимательный гид
  • B
    Beata
    15 апреля 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Павел прекрасно организовал наш маршрут. Был очен внимателен и отзывчив. Прекрасный гид и прекрасный человек. Чувствовали себя с ним очень комфортно и непринужденно.
    Павел прекрасно организовал наш маршрут. Был очен внимателен и отзывчив. Прекрасный гид и прекрасный человек. ЧувствовалиПавел прекрасно организовал наш маршрут. Был очен внимателен и отзывчив. Прекрасный гид и прекрасный человек. ЧувствовалиПавел прекрасно организовал наш маршрут. Был очен внимателен и отзывчив. Прекрасный гид и прекрасный человек. ЧувствовалиПавел прекрасно организовал наш маршрут. Был очен внимателен и отзывчив. Прекрасный гид и прекрасный человек. Чувствовали
  • С
    Саша
    17 декабря 2023
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Невероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именно с Игорем. Грамотная организация
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    маршрута с учетом трафика, потрясающие локации, пит-стопы у местных жителей, которые всегда ждут в гости, а самое главное: множество остановок в местах, скрытых от глаз обычного туриста. Игорь не просто хорошо знает историю региона и показывает потрясающие места, а делает это с душой и индивидуальным подходом, учитывая все пожелания. Остались супер-позитивные воспоминания и впечатления, а так же огромное желание вернуться на Амальфи, чтобы изучить побережье вдоль и поперек. P.S. Если есть возможность - закладывайте на поездку несколько дней, это точно стоит того!

    Невероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именно
  • М
    Марина
    8 декабря 2023
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    «ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИ МАМЕ!» - крикнула я сестре в трубку под рев запускаемых двигателей Боинга. Так началось одно из самых запоминающихся
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    и ярких путешествий в моей жизни. Все это стало возможным благодаря не только смелому предложению моей подруги, которой не дали визу, но и с помощью Чудного! Так приятно, когда человек не просто любит свою работу и тот город, где живет, а хочет показать его тебе так, чтобы ты тоже влюбился. У Игоря это отлично получается! Мы «врывались на изи» (да-да, это слово идеально вписывается) в такие закоулки и на смотровые площадки, куда даже не все местные знают доступ, угощались лимончелло на вилле у итальянских дедушки и бабушки, любовались закатом под звуки симфонического оркестра, фотографировались в местах с самыми невероятными видами и делали еще десятки потрясающих вещей! Мечтаю вернуться, чтобы увидеть весенние краски на побережье, объездить острова Капри и Искья, встретить закат на маяке и вновь почувствовать свободу и скорость. А еще - я начала учить итальянский и даже планирую получить права категории А.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Амальфитанское побережье»

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  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Амальфитанское побережье" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 340 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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