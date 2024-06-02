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и ярких путешествий в моей жизни. Все это стало возможным благодаря не только смелому предложению моей подруги, которой не дали визу, но и с помощью Чудного! Так приятно, когда человек не просто любит свою работу и тот город, где живет, а хочет показать его тебе так, чтобы ты тоже влюбился. У Игоря это отлично получается! Мы «врывались на изи» (да-да, это слово идеально вписывается) в такие закоулки и на смотровые площадки, куда даже не все местные знают доступ, угощались лимончелло на вилле у итальянских дедушки и бабушки, любовались закатом под звуки симфонического оркестра, фотографировались в местах с самыми невероятными видами и делали еще десятки потрясающих вещей! Мечтаю вернуться, чтобы увидеть весенние краски на побережье, объездить острова Капри и Искья, встретить закат на маяке и вновь почувствовать свободу и скорость. А еще - я начала учить итальянский и даже планирую получить права категории А.