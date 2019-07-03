По следам гладиаторов Вы увидите подземную часть огромного центра античных развлечений, где хранились декорации кровавых спектаклей, содержались заключенные в ожидании казни и точили оружие перед боем гладиаторы. Я расскажу, как именно были организованы зрелища и по какому принципу располагались зрители. А еще покажу остатки великолепного в прошлом декора и барельефы с изображениями женщин-гладиаторов.
Исторические музеи и подземный храм Мы посетим музей гладиаторов, где вы увидите парадную экипировку бойцов и макет некогда величественного амфитеатра. В Археологическом музее я познакомлю вас с уникальной керамикой этрусков — предшественников римлян. Вы рассмотрите предметы быта народа, населявшего Европу в I тысячелетии до нашей эры. В завершение я покажу вам подземный храм некогда могущественного, а ныне забытого бога Митры.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты и транспортные расходы: музей гладиаторов — 2,50 евро, проезд из Неаполя в Капую (45 минут) — 3,40 евро в одну сторону.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на площади Гарибальди.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Дорогие друзья, меня зовут Евгения. Приглашаю вас в чудесный Неаполь, в который я сама влюблена уже много лет. Я закончила курсы экскурсоводов и очень рада, что имею возможность делиться с вами впечатлениями и положительными эмоциями, которые получила за 17 лет жизни здесь.
Погулять по средневековым улочкам, зайти в старинные церкви и узнать их историю
Приглашаю посетить сакральные места великолепного Неаполя. Вы увидите все главные городские святыни: Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы, монастырь Сан Грегорио Армено и другие изумительные средневековые церкви, над оформлением которых работали лучшие мастера своего времени. Я покажу картины и фрески Караваджо, Джордано, Джотто, королевские усыпальницы и купели первых христиан. Надеюсь, что вместе со мной вы полюбите Неаполь, и этот роман продлится всю жизнь!
Прокатиться на фуникулере, насладиться городом с высоты и посетить средневековый замок
Вы подниметесь на холм Вомеро с роскошными видами города, посетите старинный замок Сант Эльмо, построенный в виде шестиконечной звезды, и рассмотрите коллекцию живописи и средневековых реликвий в монастыре Сан Мартино. Я расскажу интересные факты из истории города и этих мест: вы узнаете, кто прятался в стенах замка, насколько успешными были нападения на него, кто такие картезианцы и многое другое!