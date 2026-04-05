Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в древнюю Капую, которую Цицерон называл «Вторым Римом». Здесь вы узнаете о восстании Спартака, посетите святилище бога Митры и музей гладиаторов.
Вас ждут подземные части античных читать дальшеуменьшить
развлекательных центров, где хранились декорации и содержались заключенные.
Вы увидите парадную экипировку гладиаторов и макет амфитеатра, а также уникальную керамику этрусков в Археологическом музее. Экскурсия завершится посещением подземного храма бога Митры, что оставит незабываемые впечатления
Вы увидите подземную часть огромного центра античных развлечений, где хранились декорации кровавых спектаклей, содержались заключенные в ожидании казни и точили оружие перед боем гладиаторы. Я расскажу, как именно были организованы зрелища и по какому принципу располагались зрители. А еще покажу остатки великолепного в прошлом декора и барельефы с изображениями женщин-гладиаторов.
Исторические музеи и подземный храм
Мы посетим музей гладиаторов, где вы увидите парадную экипировку бойцов и макет некогда величественного амфитеатра. В Археологическом музее я познакомлю вас с уникальной керамикой этрусков — предшественников римлян. Вы рассмотрите предметы быта народа, населявшего Европу в I тысячелетии до нашей эры. В завершение я расскажу вам о подземном храме некогда могущественного, а ныне забытого бога Митры.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты и транспортные расходы: музей гладиаторов — €10, проезд из Неаполя в Капую (45 минут) — €3,40 в одну сторону.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гарибальди
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1477 туристов
Дорогие друзья, меня зовут Евгения. Приглашаю вас в чудесный Неаполь, в который я сама влюблена уже много лет. Я закончила курсы экскурсоводов и очень рада, что имею возможность делиться с вами впечатлениями и положительными эмоциями, которые получила за 17 лет жизни здесь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
спасибо Евгении за прекрасно проведенный день в Неаполе.
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О
Оксана
Очень интересная, познавательная екскурсия. Евгения рассказывает историю очень интересно, и сама тёплая душевная, отзывчивая. Ещё вернёмся 😘
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К
Карина
Евгения оказалось великолепным гидом. Нам очень понравилось, что информация подавалась исходя из наших познаний истории, по этому было очень интересно, а не нудно + познавательно. Экскурсовод знает и любит свое дело. Если вы любите проводить время, не замечая как оно летит, вам сюда! Обязательно продолжим изучать Неаполь с Вами!
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Анна
Это была наша вторая экскурсия с Евгенией. Очень интересно посетить такое значимое историческое место как Капуя, подробнее узнать про гладиаторов и восстание Спартака. Ещё очень приятно, что стоимость экскурсии небольшая. Рекомендуем эту экскурсию всем интересующимся историей.
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И
Ирина
Женя потрясающий рассказчик и экскурсовод. Она не ограничивается стандартными маршрутами, а показывает такие места, где вы можете почувствовать себя частью истории. Женя вкладывает душу и с удовольствием делится своими знаниями.
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П
Петр
Оч рекомендую всем интересующимся Неаполем и историей этого замечательного города.
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