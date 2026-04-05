Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в древнюю Капую, которую Цицерон называл «Вторым Римом». Здесь вы узнаете о восстании Спартака, посетите святилище бога Митры и музей гладиаторов.Вас ждут подземные части античных

развлекательных центров, где хранились декорации и содержались заключенные. Вы увидите парадную экипировку гладиаторов и макет амфитеатра, а также уникальную керамику этрусков в Археологическом музее. Экскурсия завершится посещением подземного храма бога Митры, что оставит незабываемые впечатления

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По следам гладиаторов

Вы увидите подземную часть огромного центра античных развлечений, где хранились декорации кровавых спектаклей, содержались заключенные в ожидании казни и точили оружие перед боем гладиаторы. Я расскажу, как именно были организованы зрелища и по какому принципу располагались зрители. А еще покажу остатки великолепного в прошлом декора и барельефы с изображениями женщин-гладиаторов.

Исторические музеи и подземный храм

Мы посетим музей гладиаторов, где вы увидите парадную экипировку бойцов и макет некогда величественного амфитеатра. В Археологическом музее я познакомлю вас с уникальной керамикой этрусков — предшественников римлян. Вы рассмотрите предметы быта народа, населявшего Европу в I тысячелетии до нашей эры. В завершение я расскажу вам о подземном храме некогда могущественного, а ныне забытого бога Митры.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты и транспортные расходы: музей гладиаторов — €10, проезд из Неаполя в Капую (45 минут) — €3,40 в одну сторону.