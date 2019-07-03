Что вас ожидает

По следам гладиаторов

Вы увидите подземную часть огромного центра античных развлечений, где хранились декорации кровавых спектаклей, содержались заключенные в ожидании казни и точили оружие перед боем гладиаторы. Я расскажу, как именно были организованы зрелища и по какому принципу располагались зрители. А еще покажу остатки великолепного в прошлом декора и барельефы с изображениями женщин-гладиаторов.

Исторические музеи и подземный храм

Мы посетим музей гладиаторов, где вы увидите парадную экипировку бойцов и макет некогда величественного амфитеатра. В Археологическом музее я познакомлю вас с уникальной керамикой этрусков — предшественников римлян. Вы рассмотрите предметы быта народа, населявшего Европу в I тысячелетии до нашей эры. В завершение я покажу вам подземный храм некогда могущественного, а ныне забытого бога Митры.