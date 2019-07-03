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Посетить второй по величине римский амфитеатр мира, подземный храм и музей гладиаторов

Евгения
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Евгения – ваш гид
Приглашаю исследовать древнюю Капую, которую Цицерон называл «Вторым Римом».

Я расскажу о зародившемся здесь восстании Спартака, покажу святилище бога Митры и поясню, почему из местной школы гладиаторов поставляли бойцов самим императорам.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Гарибальди
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Из Неаполя — в античную Капую
Из Неаполя — в античную Капую

Что вас ожидает

По следам гладиаторов
Вы увидите подземную часть огромного центра античных развлечений, где хранились декорации кровавых спектаклей, содержались заключенные в ожидании казни и точили оружие перед боем гладиаторы. Я расскажу, как именно были организованы зрелища и по какому принципу располагались зрители. А еще покажу остатки великолепного в прошлом декора и барельефы с изображениями женщин-гладиаторов.

Исторические музеи и подземный храм
Мы посетим музей гладиаторов, где вы увидите парадную экипировку бойцов и макет некогда величественного амфитеатра. В Археологическом музее я познакомлю вас с уникальной керамикой этрусков — предшественников римлян. Вы рассмотрите предметы быта народа, населявшего Европу в I тысячелетии до нашей эры. В завершение я покажу вам подземный храм некогда могущественного, а ныне забытого бога Митры.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты и транспортные расходы: музей гладиаторов — 2,50 евро, проезд из Неаполя в Капую (45 минут) — 3,40 евро в одну сторону.

Из Неаполя — в античную Капую
Из Неаполя — в античную Капую
Из Неаполя — в античную Капую
Из Неаполя — в античную Капую
Из Неаполя — в античную Капую
Из Неаполя — в античную Капую
Из Неаполя — в античную Капую
Из Неаполя — в античную Капую

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Гарибальди.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Дорогие друзья, меня зовут Евгения. Приглашаю вас в чудесный Неаполь, в который я сама влюблена уже много лет. Я закончила курсы экскурсоводов и очень рада, что имею возможность делиться с вами впечатлениями и положительными эмоциями, которые получила за 17 лет жизни здесь.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 июля 2019
Оч рекомендую всем интересующимся Неаполем и историей этого замечательного города.

Евгения проводит ещё 2 экскурсии

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