Экскурсии от вашего отеля в Неаполе

Найдено 4 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Неаполе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
279 отзывов
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
5 июля в 13:00
7 июля в 14:00
от 100 за всё до 4 чел.
Мотоэкскурсия по Неаполю
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
250 за человека
За покупками по городу и в аутлет
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия за покупками в Неаполе: мода и эксклюзивы
Ваш личный гид по миру моды Неаполя: от эксклюзивных бутиков до выгодных аутлетов. Погрузитесь в шопинг без языковых барьеров
Начало: Piazza Municipio или отель клиента
5 июля в 13:00
7 июля в 14:00
от 100 за всё до 4 чел.
Амальфитанское побережье на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Отличная экскурсия
  • И
    Ина
    30 июня 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    дочке и маме очень понравилось, спасибо большое
  • E
    Elena
    25 июня 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Приветствую всех кто читает этот отзыв. Мы отправились в путешествие вдвоем с мужем, и мы любители мотоэмоций. Когда Вездесущий глаз
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    рекламы выдал список экскурсий и мы увидели мотоэкскурсию с подьемом на Везувий, у нас не было сомнений-это то чего мы точно хотим!!! И как же мы поровели день? Мы провели его Прекрасно! волшебно!, Чудно! .. и. . здесь очень хочется вставить perfecto! Belissimo!!(sorry если контекст не очень верно применим, но эмоционально очень близко) С Игорем не может быть иначе. Отличный день. Мы познакомились с прекрасным, многогранным городом. . Важны ваши впечатления, а Чудный - покажет…!👌 P/S: образованный, не «по наслышке» знающий Италию и ее историю… Шлемы с мотогарнитурой - то что нужно, когда на разных байках… Вкус и рекомендации нам очень «зашли»…

  • С
    Сергей
    15 июня 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Экскурсия была замечательная. Узнали не только о трех замках, но и о захватывающей истории Неаполя. Экскурсовод Мира была не только
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    прекрасно знающей предмет, но и очень доброжелательной, провела нас по районам, которые непосредственно в экскурсию не входили и рассказала много интересного. Советуем эту экскурсию всем тем, кто интересуется историей Неаполя.

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
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    торте! Я попросила показать мне видовые панорамы, вместо городских достопримечательностей. Игорь проникся к моей просьбе, мы ездили по окрестностям Неаполя, смотрели прекрасные виды, встречали красивейший закат. Я получила столько новых эмоций, в т. ч. и от езды на мотоцикле! Благодарю Игоря, это был один из самых незабываемых дней в мою копилку!

    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь. Во-первых, это
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    была прогулка на мотоцикле по городу, старому как мир. Я впервые катался на мотоцикле, и захватывающие ощущения начались уже от самого формата. Мощёные улочки, крутые повороты, узкие переулки — поверьте, это незабываемо. Во-вторых, я буквально видел весь город с разных ракурсов и высот. В первые дни, до поездки с Игорем, впечатление о Неаполе было рваным и не соответствовало моим ожиданиям, разные районы, много контраста. Благодаря экскурсии я узнал не только историю города, но и отдельных районов, сложил цельный пазл, и ощущение от Неаполя было великолепным. В-третьих, безопасность. Я ездил с Игорем и Умберто, чувствовалось, что у водителей большой опыт, я чувствовал себя в полной безопасности. В-четвёртых, Игорь сделал мне кучу классных фотографий, он прямо подбирал ракурсы, рекомендовал позы и прочее. В-пятых, мне посчастливилось на этой экскурсии познакомиться с чудесными людьми, которые также сделали мой день.

    Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь
  • С
    Саша
    17 декабря 2023
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Невероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именно с Игорем. Грамотная организация
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    маршрута с учетом трафика, потрясающие локации, пит-стопы у местных жителей, которые всегда ждут в гости, а самое главное: множество остановок в местах, скрытых от глаз обычного туриста. Игорь не просто хорошо знает историю региона и показывает потрясающие места, а делает это с душой и индивидуальным подходом, учитывая все пожелания. Остались супер-позитивные воспоминания и впечатления, а так же огромное желание вернуться на Амальфи, чтобы изучить побережье вдоль и поперек. P.S. Если есть возможность - закладывайте на поездку несколько дней, это точно стоит того!

    Невероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именно
  • М
    Марина
    8 декабря 2023
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    «ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИ МАМЕ!» - крикнула я сестре в трубку под рев запускаемых двигателей Боинга. Так началось одно из самых запоминающихся
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    и ярких путешествий в моей жизни. Все это стало возможным благодаря не только смелому предложению моей подруги, которой не дали визу, но и с помощью Чудного! Так приятно, когда человек не просто любит свою работу и тот город, где живет, а хочет показать его тебе так, чтобы ты тоже влюбился. У Игоря это отлично получается! Мы «врывались на изи» (да-да, это слово идеально вписывается) в такие закоулки и на смотровые площадки, куда даже не все местные знают доступ, угощались лимончелло на вилле у итальянских дедушки и бабушки, любовались закатом под звуки симфонического оркестра, фотографировались в местах с самыми невероятными видами и делали еще десятки потрясающих вещей! Мечтаю вернуться, чтобы увидеть весенние краски на побережье, объездить острова Капри и Искья, встретить закат на маяке и вновь почувствовать свободу и скорость. А еще - я начала учить итальянский и даже планирую получить права категории А.

  • Е
    Елена
    28 сентября 2023
    За покупками по городу и в аутлет
    Экскурсия нам очень понравилась, Мира замечательный рассказчик и мы смогли посмотреть город и заодно сделать покупки.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
  2. Мотоэкскурсия по Неаполю
  3. За покупками по городу и в аутлет
  4. Амальфитанское побережье на мотоцикле
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Галерея Умберто
  3. Кастель-дель-Ово
  4. Везувий
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июле 2024
Сейчас в Неаполе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 296 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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