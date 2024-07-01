1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
5 июля в 13:00
7 июля в 14:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
€250 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия за покупками в Неаполе: мода и эксклюзивы
Ваш личный гид по миру моды Неаполя: от эксклюзивных бутиков до выгодных аутлетов. Погрузитесь в шопинг без языковых барьеров
Начало: Piazza Municipio или отель клиента
5 июля в 13:00
7 июля в 14:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
€250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июля 2024Отличная экскурсия
- ИИна30 июня 2024дочке и маме очень понравилось, спасибо большое
- EElena25 июня 2024Приветствую всех кто читает этот отзыв. Мы отправились в путешествие вдвоем с мужем, и мы любители мотоэмоций. Когда Вездесущий глаз
- ССергей15 июня 2024Экскурсия была замечательная. Узнали не только о трех замках, но и о захватывающей истории Неаполя. Экскурсовод Мира была не только
- ЕЕкатерина2 июня 2024Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
- ИИрина30 мая 2024Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
- ЕЕвгений19 мая 2024Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь. Во-первых, это
- ССаша17 декабря 2023Невероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именно с Игорем. Грамотная организация
- ММарина8 декабря 2023«ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИ МАМЕ!» - крикнула я сестре в трубку под рев запускаемых двигателей Боинга. Так началось одно из самых запоминающихся
- ЕЕлена28 сентября 2023Экскурсия нам очень понравилась, Мира замечательный рассказчик и мы смогли посмотреть город и заодно сделать покупки.
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «От вашего отеля»
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