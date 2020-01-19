3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Падуя — город трех «без»

Проникнуться духом средневекового города без туристического ажиотажа

Провести хотя бы день в Падуе — это возможность забыть о суете соседней Венеции и позволить себе размеренно прогуляться по арочным улочкам и средневековым площадям, осмотреть красивые старинные базилики и познакомиться с историей города, в котором получили образование Николай Коперник и Торквато Тассо. Вы услышите о главном покровителе Падуи — Святом Антонио, на Прато делла Валле узнаете об общественной жизни падуанцев, а также посетите историческое кафе города, излюбленное заведение местных жителей.