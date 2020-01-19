3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия-квест по самым интересным местам города для детей и взрослых

Ольга
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Ольга – ваш гид
Вы познакомитесь с Падуей, решая логические задачи, загадки и ребусы.

Узнаете, как она связана с Троей и Римской империей.

Найдете место, где располагался античный амфитеатр, и поймете, как прочитать историю города прямо на мостовой.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Исследовать Падую за 3 часа
Исследовать Падую за 3 часа

Что вас ожидает

Тайны Падуи
Вы изучите средневековую Падую, преодолев 10 пунктов увлекательного квеста. В конце юные любители загадок обязательно получат небольшие подарки. Итак, в программе:

  • Собор святой Джустины — вы рассмотрите алтарный образ кисти великого Паоло Веронезе и мощи святого евангелиста Луки.
  • Площадь Прато-делла-Валле — вы погуляете по одной из самых больших в мире площадей и узнаете, где находился римский амфитеатр.
  • Собор святого Антония — я расскажу, как перенестись в Ватикан не покидая Падую.
  • Скульптура «Кондотьер Гаттамелата» — вы увидите шедевр Донателло на площади Святого и разгадаете, где находится чудотворное распятие выдающегося мастера.
  • Саркофаг Антенора — я помогу ответить на вопрос, мифом или реальностью был троянский герой Антенор.
  • Дом Данте — вы полюбуетесь очень красивым зданием в венецианском стиле и узнаете, кого из падуанцев Данте отправляет в ад в «Божественной комедии».
  • Падуанский университет — я объясню, как возник один из старейших университетов в Европе и какие знаменитые люди в нем обучались.
  • Кафе Педрокки — вы услышите, почему оно было без дверей и как они вернулись на свое законное место.
  • Дворец Правосудия — я раскрою, где находится «уголок вранья» и почему это место так называлось.
  • Часовая башня — вы разгадаете, что показывают часы на башне и почему на них только 11 знаков зодиака.

Кому подойдет экскурсия

Квест рассчитан на детей 10-16 лет и их родителей.

Исследовать Падую за 3 часа
Исследовать Падую за 3 часа
Исследовать Падую за 3 часа
Исследовать Падую за 3 часа
Исследовать Падую за 3 часа
Исследовать Падую за 3 часа
Исследовать Падую за 3 часа
Исследовать Падую за 3 часа
Исследовать Падую за 3 часа
Исследовать Падую за 3 часа
Исследовать Падую за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я живу в Падуе уже 5 лет и до сих пор очарование этого города не прошло. Я историк по образованию, провожу экскурсии в Венеции и Падуе и стараюсь передать путешественникам свои знания в интересной и понятной форме.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 января 2020
Отличная экскурсия! На самом деле ожидали меньшего, но в итоге город очень понравился. В этом основная заслуга нашего экскурсовода Ольги! Ольга, спасибо Вам большое! Ребенок слушал с открытым ртом). Отличный маршрут, много интересного, много новых знаний!
9 января 2020
Экскурсия прошла отлично! Ольге большое спасибо!
28 сентября 2019
великолепно проведённая экскурсия, огромное спасибо

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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