3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомьтесь, Падуя!
История, архитектура и судьбы знаменитых жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности Падуи: самую большую площадь Европы, анатомический театр, университет, легендарное «кафе без дверей», базилику святого Антония и старый замок. Я расскажу, как связаны с городом Галилей, Джотто, Шекспир, Петрарка и Коперник, проведу вас по следам именитых падуанцев. Вы понаблюдаете за повседневной местной жизнью и изучите лучшее, что есть в Падуе, без привычных штампов и скучных описаний.