Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Палермо на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 61 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия по Палермо Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена €134 за всё до 4 чел. Пешая 1.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Вилла Палагония - Вилла монстров Погрузитесь в атмосферу загадочной Виллы Палагония, известной своими необычными скульптурами и историей, привлекающей путешественников со всего мира €170 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 11 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Стрит-фуд по-сицилийски: индивидуальная экскурсия по Палермо Исследуйте гастрономические традиции Палермо через его стрит-фуд. Прогулка по рынку Балларо, дегустация местных деликатесов и знакомство с культурой города Начало: Старый город €210 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Палермо

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Палермо Магия вечернего Палермо Одно из самых причудливых зданий Сицилии Стрит-фуд по-сицилийски В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Палермо в октябре 2025 Сейчас в Палермо в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 210. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5

Экскурсии на русском языке в Палермо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 77 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь