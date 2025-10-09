Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Палермо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
Сегодня в 20:30
11 окт в 20:30
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вилла Палагония - Вилла монстров
Погрузитесь в атмосферу загадочной Виллы Палагония, известной своими необычными скульптурами и историей, привлекающей путешественников со всего мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Стрит-фуд по-сицилийски: индивидуальная экскурсия по Палермо
Исследуйте гастрономические традиции Палермо через его стрит-фуд. Прогулка по рынку Балларо, дегустация местных деликатесов и знакомство с культурой города
Начало: Старый город
18 окт в 11:00
25 окт в 11:00
€210 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Палермо
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Палермо в октябре 2025
Сейчас в Палермо в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 210. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Палермо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 77 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь