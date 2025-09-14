Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Палермо на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Индивидуальная экскурсия по Палермо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
€134 за всё до 4 чел.
Пешая 2.5 часа

Стрит-фуд по-сицилийски: индивидуальная экскурсия по Палермо
Исследуйте гастрономические традиции Палермо через его стрит-фуд. Прогулка по рынку Балларо, дегустация местных деликатесов и знакомство с культурой города
Начало: Старый город
€210 за всё до 6 чел.
На машине 4 часа

Экскурсия по Багерии: вилла Палагония и музей игрушек
Погрузитесь в мир аристократии и тайн с экскурсией по вилле «монстров» и антикварному музею игрушек
€400 за всё до 3 чел.

