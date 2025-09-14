Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Палермо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
Завтра в 20:30
15 сен в 20:30
€134 за всё до 4 чел.
Стрит-фуд по-сицилийски: индивидуальная экскурсия по Палермо
Исследуйте гастрономические традиции Палермо через его стрит-фуд. Прогулка по рынку Балларо, дегустация местных деликатесов и знакомство с культурой города
Начало: Старый город
18 окт в 11:00
25 окт в 11:00
€210 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Багерии: вилла Палагония и музей игрушек
Погрузитесь в мир аристократии и тайн с экскурсией по вилле «монстров» и антикварному музею игрушек
30 сен в 09:30
1 окт в 09:30
€400 за всё до 3 чел.
