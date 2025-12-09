Найдено 3 экскурсии в категории « Уникальный опыт » в Палермо на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 63 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Первое свидание с Палермо Погрузитесь в атмосферу Палермо: от знаменитых достопримечательностей до укромных мест, известных только местным Начало: В историческом центре Палермо €250 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 64 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Лучший выбор Индивидуальная экскурсия по Палермо Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена €134 за всё до 4 чел. На машине 4.5 часа Индивидуальная до 8 чел. Индивидуальная экскурсия с дегустацией вин близ Палермо Погрузитесь в мир сицилийского виноделия на индивидуальной экскурсии. Узнайте о секретах виноделия, попробуйте лучшие вина и насладитесь местными закусками Начало: Из Палермо. Если вы остановились в другом городе, ... от €447 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Палермо

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Палермо Первое свидание с Палермо Магия вечернего Палермо Дегустация вина на винодельне близ Палермо В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Палермо в декабре 2025 Сейчас в Палермо в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 447. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5

Экскурсии на русском языке в Палермо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 127 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль