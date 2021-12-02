по договоренности

Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо

Винные тропинки Сицилии

Индивидуально
Винные тропинки Сицилии.

Экскурсия из Палермо
Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо
Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо
Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо
Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо
Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вино — этот божественный напиток, который наверное, существует столько же столько существует само человечество. Священный эликсир сопровождал людскую жизнь, дополняя её легким полетом, откровенным безрассудством, жаждой познания и возбужденным воображением. Историки и археологи до сих пор активно спорят, кто же придумал вино, как производили вино древние, как хранили вина, как продавали и как культивировали виноградники: на склонах ли вулкана, на песке у моря… Важно одно — и по сей день для многих регионов вино — это визитная карточка и бальзам на местную экономику.
«Вся истина в вине. » — может быть громко, но достоверно сказано о Сицилии с её богатейшим разнообразием вин и винных традиций. Местные вина насыщены, ароматны, терпки. 107000 гектаров земли сицилийской засажены виноградниками. Когда-то сицилийские вина не считались самыми изысканными, но в них всегда присутствовали и душа, и тело. Хорошее вино именуется «корпозо», то есть наполненное телом и душой. Сицилийская знать любила крепкое «господское» вино, капризная своенравная Синьора запивала бурную ревность мужа сладким мускатом, сицилийские гангстеры в Америке скучали по креплёному вину, а слуги религиозных орденов подавали на обед не менее 7 видов виноградной «крови». Сицилийские вина любил попивать Плиний Старший, он даёт подробное описание многих сицилийских виноградников, сорта которые и по сей день созревают под щедрыми лучами Средиземноморского солнца. Совершенно недавно мои коллеги гиды — археологи обнаружили на Сицилии старейшее в мире вино и виноградные косточки, которым приблизительно 6500лет, а значит, сицилийская традиция вина по праву может считаться самой древней в Италии.
На Сицилии винный дом — это семейное предприятие, посещать такие места — истинное удовольствие, вас любят не просто как туриста, вас любят и привечают как дорогого друга. Предлагаю вам познакомится с самими красивыми винодельнями острова, узнать историю семей, занимающихся виноделием и сицилийских вин, разделить трапезу с бокалом душевного сицилийского вина и, конечно же, насладиться божественной сицилийской природой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги лицензионного гида
  • Транспорт и водитель
  • Дегустация вина
  • Все входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: встреча в вашем отеле в Палермо
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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Анна А. проводит ещё 2 экскурсии

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