Дегустации на экскурсиях в Палермо – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Палермо на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Палермо - панорамный и королевский
Пешая
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Палермо - панорамный и королевский: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора
Начало: Старый город Палермо
«Входные билеты и дегустация пирожных не включены в стоимость: смотровая площадка — €10 с человека, королевский дворец (часовня и апартаменты) — €19»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€339 за всё до 2 чел.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
На машине
3.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
Погрузитесь в историю итальянской мафии с экскурсией в Корлеоне и Чинизи, где реальность переплетается с легендами
«По желанию в городе Корлеоне возможна дегустация традиционных сицилийских сладостей и сыров»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Дегустация вина на винодельне близ Палермо
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия с дегустацией вин близ Палермо
Погрузитесь в мир сицилийского виноделия на индивидуальной экскурсии. Узнайте о секретах виноделия, попробуйте лучшие вина и насладитесь местными закусками
Начало: Из Палермо. Если вы остановились в другом городе, ...
«Дополнительные расходы: дегустация (пять сортов вин и закуски) — €40-50/чел»
11 дек в 11:30
17 дек в 11:30
от €447 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    21 ноября 2025
    Палермо - панорамный и королевский
    У нас была экскурсия в Палермо, и Катерина подарила нам незабываемый день.
    Это невероятный профессионал — внимательная, деликатная, увлечённая, знающая каждую
    деталь этого города. Благодаря ей Палермо открылся с такой удивительной, яркой и живой стороны, что нам хочется вернуться сюда снова и снова.

    Катерина — выше всяких похвал. От всей души рекомендуем!

    У нас была экскурсия в Палермо, и Катерина подарила нам незабываемый день
  • А
    Александра
    8 июля 2025
    Палермо - панорамный и королевский
    Если бы можно было поставить 6⭐️!
    Прекрасно структурированная экскурсия, подходящая не только для первого знакомства с Палермо, но и для углубленного.
    Екатерина очень глубоко знает историю, разбирается в архитектуре и невероятно интересно рассказывает о быте и нравах сицилийцев и других народов когда-либо населявших эту прекрасную, удивительную землю. К тому же она прекрасный рассказчик и очень эмпатичный, влюбленный в свое дело человек. У нас была группа людей (семья) от 20 до 70 лет и все остались в полнейшем восторге! Время пролетело, как одна минута! Спасибо огромное!!!

  • В
    Валерия
    27 июня 2025
    Палермо - панорамный и королевский
    Отлично организованная экскурсия👌🏻информация воспринимается без усилий и с интересом даже при условии изматывающей жары, что безусловно является заслугой Екатерины) Палермо заиграл новыми красками после столь увлекательной прогулки 🫶🏻
  • O
    Olga
    25 сентября 2024
    Палермо - панорамный и королевский
    Катерина провела великолепную экскурсию. Мы много путешествуем и Катерина одна из лучших гидов. Мы остались очень рады что выбрали ее. Рекомендую!
    Спасибо Катя.
  • L
    Luba
    20 ноября 2023
    Палермо - панорамный и королевский
    Катя замечательный гид. Очень познавательная экскурсия.
  • О
    Олег
    16 сентября 2023
    Палермо - панорамный и королевский
    Отличная экскурсия, Катерина прекрасный рассказчик. Очень увлекательно. Время пролетело незаметно. Спасибо!
  • K
    Kate
    7 сентября 2023
    Палермо - панорамный и королевский
    Огромное спасибо за замечательные впечатления и интересную экскурсию!
    Огромное спасибо за замечательные впечатления и интересную экскурсию!
  • М
    Марина
    6 июня 2023
    Палермо - панорамный и королевский
    Все прошло отлично 👍 очень понравилось
  • P
    Pronin
    7 апреля 2023
    Палермо - панорамный и королевский
    Великолепный гид, редкий! Профессионально, увлеченно, интересно, 8-летний ребенок слушал, открыв рот!
    Отличная работа, спасибо!
    Сергей
  • Л
    Лариса
    3 ноября 2019
    Палермо - панорамный и королевский
    Катерина совершенно чудесный гид, и увлеченный, эрудированный!! Это лучшая экскурсия на Сицилии, несомненно!!
    Очень грамотно встроена экскурсия, не все запоминается и
    ложится на память) правильно расставлены акценты, Палермо запомнился своеобразием) а не слился в череду картинок. Спасибо огромное Катерине! В этом - её талант! Заманила, заинтересовала, подарила удовольствие! Спасибо!!!

