Индивидуальная
до 6 чел.
Палермо - панорамный и королевский: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора
Начало: Старый город Палермо
«Входные билеты и дегустация пирожных не включены в стоимость: смотровая площадка — €10 с человека, королевский дворец (часовня и апартаменты) — €19»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€339 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
Погрузитесь в историю итальянской мафии с экскурсией в Корлеоне и Чинизи, где реальность переплетается с легендами
«По желанию в городе Корлеоне возможна дегустация традиционных сицилийских сладостей и сыров»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия с дегустацией вин близ Палермо
Погрузитесь в мир сицилийского виноделия на индивидуальной экскурсии. Узнайте о секретах виноделия, попробуйте лучшие вина и насладитесь местными закусками
Начало: Из Палермо. Если вы остановились в другом городе, ...
«Дополнительные расходы: дегустация (пять сортов вин и закуски) — €40-50/чел»
11 дек в 11:30
17 дек в 11:30
от €447 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana21 ноября 2025У нас была экскурсия в Палермо, и Катерина подарила нам незабываемый день.
Это невероятный профессионал — внимательная, деликатная, увлечённая, знающая каждую
- ААлександра8 июля 2025Если бы можно было поставить 6⭐️!
Прекрасно структурированная экскурсия, подходящая не только для первого знакомства с Палермо, но и для углубленного.
- ВВалерия27 июня 2025Отлично организованная экскурсия👌🏻информация воспринимается без усилий и с интересом даже при условии изматывающей жары, что безусловно является заслугой Екатерины) Палермо заиграл новыми красками после столь увлекательной прогулки 🫶🏻
- OOlga25 сентября 2024Катерина провела великолепную экскурсию. Мы много путешествуем и Катерина одна из лучших гидов. Мы остались очень рады что выбрали ее. Рекомендую!
Спасибо Катя.
- LLuba20 ноября 2023Катя замечательный гид. Очень познавательная экскурсия.
- ООлег16 сентября 2023Отличная экскурсия, Катерина прекрасный рассказчик. Очень увлекательно. Время пролетело незаметно. Спасибо!
- KKate7 сентября 2023Огромное спасибо за замечательные впечатления и интересную экскурсию!
- ММарина6 июня 2023Все прошло отлично 👍 очень понравилось
- PPronin7 апреля 2023Великолепный гид, редкий! Профессионально, увлеченно, интересно, 8-летний ребенок слушал, открыв рот!
Отличная работа, спасибо!
Сергей
- ЛЛариса3 ноября 2019Катерина совершенно чудесный гид, и увлеченный, эрудированный!! Это лучшая экскурсия на Сицилии, несомненно!!
Очень грамотно встроена экскурсия, не все запоминается и
