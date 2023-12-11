Катерина — ваш гид в Палермо

Провела экскурсии для 719 туристов

Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. С 2013 года я занимаюсь своим любимым делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Сицилия для меня давно стала родной, поэтому я постараюсь открыть для вас этот остров с самых интересных сторон, влюбить в него раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!

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