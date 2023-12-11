Полакомиться сицилийским сыром и местным вином и узнать, почему античные люди разбавляли его водой
25 веков назад Сицилия уже была важным центром виноделия Средиземноморья. Знахари считали вино целебным, а сам напиток разительно отличался от сегодняшнего.
Со временем в виноделии многое изменилось, но неизменной на Сицилии осталась любовь к вину! На винодельне вы научитесь разбираться в сортах вина и продегустируете несколько видов с вкуснейшими закусками.
Со временем в виноделии многое изменилось, но неизменной на Сицилии осталась любовь к вину! На винодельне вы научитесь разбираться в сортах вина и продегустируете несколько видов с вкуснейшими закусками.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
На винодельне вы увидите все этапы, которые проходит виноград перед тем, как превратиться в вино. Прогуляетесь по виноградникам и спуститесь в винный погреб, где продегустируете местные вина, оливки, сыры, колбасы, хлеб с оливковым маслом и пиццу сфинчоне.
Я расскажу:
- Какая сицилийская семья занимается виноделием вот уже четыре поколения
- Какие бывают сорта винограда и как разбираться в них
- Чем отличает виноград, выращенный в Палермо, от того, который вырос на вулкане Этна
- Почему в античные времена вино разбавляли водой
- Чем полезно вино для организма
- И многое другое!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Палермо до винодельни и обратно на автомобиле Nissan Qashqai, сопровождение гида-переводчика
- Дополнительные расходы: дегустация (пять сортов вин и закуски) — €25–30/чел.
- Дорога от Палермо до винодельни занимает 45–60 минут в одну сторону
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Палермо
Провела экскурсии для 719 туристов
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. С 2013 года я занимаюсь своим любимым делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Сицилия для меня давно стала родной, поэтому я постараюсь открыть для вас этот остров с самых интересных сторон, влюбить в него раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
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