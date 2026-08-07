Сицилия славится своим виноделием уже 25 веков.
На этой индивидуальной экскурсии на винодельню близ Палермо вы увидите все этапы производства вина, от виноградников до винного погреба.
В ходе экскурсии вас ждёт дегустация
На этой индивидуальной экскурсии на винодельню близ Палермо вы увидите все этапы производства вина, от виноградников до винного погреба.
В ходе экскурсии вас ждёт дегустация
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальная дегустация сицилийских вин
- 🚗 Включен трансфер из Палермо
- 🧀 Вкуснейшие местные закуски
- 👨🏫 Профессиональный гид-переводчик
- 🏞 Прогулка по виноградникам
- 📚 Интересные факты о виноделии
Что можно увидеть
- Винодельня
- Виноградники
- Винный погреб
Описание экскурсии
На винодельне вы увидите все этапы, которые проходит виноград перед тем, как превратиться в вино. Прогуляетесь по виноградникам и спуститесь в винный погреб, где продегустируете местные вина, оливки, сыры, колбасы, хлеб с оливковым маслом и сфинчоне. К вину подаются сезонные закуски и местные десерты.
Я расскажу:
- Какая сицилийская семья занимается виноделием вот уже четыре поколения
- Какие бывают сорта винограда и как разбираться в них
- Чем отличается виноград, выращенный в Палермо, от того, который вырос на вулкане Этна
- Почему в античные времена вино разбавляли водой
- Чем полезно вино для организма
- И многое другое!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Палермо до винодельни и обратно на автомобиле Mercedes Benz B 200 AMG сопровождение гида-переводчика
- Дополнительные расходы: дегустация (пять сортов вин и закуски) — €40-50/чел. Для детей будут предложены безалкогольные напитки — €20/чел
- Дорога от Палермо до винодельни занимает 45–60 минут в одну сторону
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Палермо. Если вы остановились в другом городе, сообщите об этом гиду в переписке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1213 туристов
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. С 2013 года я занимаюсь своим любимым
Входит в следующие категории Палермо
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