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Золото Палермо и Монреале

5
6 отзывов
Катерина
Катерина – Гид из Палермо
Всего в нескольких минутах езды от Палермо расположен городок Монреале, с его известным прекрасным главным собором, считающимся шедевром средневекового сицилийского искусства.

Величественный снаружи и с неподражаемой мозаикой внутри.

При входе в Собор Монреаля восторг 🔥 удивления и изумлении охватывает посетителя и оставляет его пораженным и почти потрясенным своим величием и красотой! Сверкающие страницы этой великолепной мозаичного книги не оставят вас равнодушными! Во время этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь с двумя городами Сицилии: «хаотичным» Палермо и «золотым» Монреале.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🔭Обзорная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €300 за экскурсию

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Золото Палермо и Монреале
Золото Палермо и Монреале

Что вы увидите

  • Главные достопримечательности Палермо: Кафедральный собор
  • театр Массимо
  • фонтан Стыда
  • Марторана
  • площадь Четырех Углов
  • а так же Кафедральный собор Монреале
  • крыша собора.
Всего в нескольких минутах езды от Палермо расположен городок Монреале, с его известным прекрасным главным собором, считающимся шедевром средневекового сицилийского искусства.
Величественный снаружи и с неподражаемой мозаикой внутри. При входе в Собор Монреаля восторг 🔥 удивления и изумлении охватывает посетителя и оставляет его пораженным и почти потрясенным своим величием и красотой! Сверкающие страницы этой великолепной мозаичного книги не оставят вас равнодушными!
Во время этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь с двумя городами Сицилии: «хаотичным» Палермо и «золотым» Монреале.
Палермо
Вы познакомитесь с историческим центром Палермо. Я покажу не только самые известные достопримечательности 🏛️ города: Кафедральный Собор, площадь 4 углов, фонтан ⛲ Стыда, мэрию, Большой театр, но и проведу вас по нетуристическим уголкам. Вы увидите спрятанную в глубине исторического центра красивейшую церковь ⛪ в стиле сицилийского барокко и прогуляетесь 👣 по улочкам, где сицилийцы безмятежно проводят время, играя в карты или просто сидя на стуле и разглядывая прохожих. Заглянете на колоритный рынок Палермо и посмотрите на него глазами сицилийца, попробовав немного местного сыра и вина. Я расскажу об истории 📖 Палермо и местных традициях.
Я помогу ощутить невероятную энергию Палермо, очень колоритного, шумного, хаотичного, громогласного и в то же время приветливого места. Вы поймете, почему Палермо называют городом контрастов.
Монреале
Всего в нескольких минутах езды от Палермо расположен городок Монреале, с его известным прекрасным главным собором, считающимся шедевром средневекового сицилийского искусства. Величественный главный собор до сегодняшних дней сохранил свое первоначальное великолепие, был построен еще в 12 веке норманнским королем. Величественный снаружи, с каменным фасадом, двумя башнями и портиком, он и внутри выглядит внушительно и торжественно: классическая базилика с тремя нефами, почти полностью украшена мозаикой. Неподражаемые мозаики 12–13 века с изображением сцен из Нового и Ветхого завета создают атмосферу неописуемой торжественности.
За собором Монреале спрятан двор монастыря бенедиктинцев. Вдоль 4 сторон двора расположены ряды колонн самых разнообразных форм, инкрустированных золотом и украшенных мозаикой и ценными камнями. Колонны, которые своей формой и отделкой служат доказательством участия в строительстве этого шедевра арабских, греческих и византийских мастеров, поддерживают капители, украшенные великолепными разнообразными скульптурами. В целом этот двор является несравненной жемчужиной архитектурного искусства гармоничной красоты, где вы сможете насладиться тонкой атмосферой спокойствия и умиротворения.
Что входит
  • трансфер
Что не входит
  • входные билеты
Начало
🚩 любой адрес в приделах Палермо
Место завершения
🏁 Палермо
Золото Палермо и Монреале
Золото Палермо и Монреале
Золото Палермо и Монреале
Золото Палермо и Монреале

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  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катерина
Катерина
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6 отзывов оставили туристы

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