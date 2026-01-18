Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Палермо на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 10 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Палермо - панорамный и королевский Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора Начало: Старый город Палермо €339 за всё до 2 чел. На машине 2.5 часа 9 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Из Палермо - в Дуомо Монреале Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя мозаики и архитектуру Дуомо Монреале, великолепный собор на склонах горы Капуто Начало: у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палер... €250 за всё до 4 чел. 3.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Сельская жизнь в сицилийских горах (на вашем авто из Палермо) Индивидуальная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Прогулка по горам, дегустация вина и сбор сезонных плодов в окружении природы €170 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Палермо

