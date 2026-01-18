Индивидуальная
до 6 чел.
Палермо - панорамный и королевский
Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора
Начало: Старый город Палермо
21 янв в 09:30
22 янв в 09:30
€339 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Палермо - в Дуомо Монреале
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя мозаики и архитектуру Дуомо Монреале, великолепный собор на склонах горы Капуто
Начало: у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палер...
21 янв в 09:30
22 янв в 09:30
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сельская жизнь в сицилийских горах (на вашем авто из Палермо)
Индивидуальная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Прогулка по горам, дегустация вина и сбор сезонных плодов в окружении природы
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 4 чел.
