Полезная информация о Перудже
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Местное время в Перудже
22:3707
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇹 Италия
|Название города
|Перуджа
|По-английски
|Perugia
|Столица региона
|Перуджа является столицей региона
|Население города
|120 137 чел.
|Аэропорт
|Сент-Эджидо PEG
|Часовой пояс
|Europe/Rome
|Средняя высота
|482 м. от уровня моря
Где находится Перуджа на карте
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Перуджа
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