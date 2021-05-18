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Местное время в Перудже
22:3707
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаПеруджа
По-английскиPerugia
Столица регионаПеруджа является столицей региона
Население города120 137 чел.
АэропортСент-Эджидо PEG
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота482 м. от уровня моря

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