Как добраться до Перуджи на самолёте
В Перудже 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sant Egidio Airport» вам не избежать
Список аэропортов Перуджи
- Сент-Эджидо PEGSant Egidio Airport
Самые дешёвые билеты в Перуджу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 628
|21ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|2 453
|37ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|3 027
|16ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|8 675
|22ч 30м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|10 354
|46ч (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|33 603
|35ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Перуджи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Перуджи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лондон и Тирана
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