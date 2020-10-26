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Летим в Перуджу

Как добраться до Перуджи на самолёте

В Перудже 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sant Egidio Airport» вам не избежать

Список аэропортов Перуджи

  1. Сент-Эджидо PEG
    Sant Egidio Airport

Самые дешёвые билеты в Перуджу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
26.10.2020из 🇮🇹Милана1 62821ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇹Катании2 45337ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇦Львова3 02716ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇩🇪Мюнхена8 67522ч 30м (⇵2)
01.05.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне10 35446ч (⇵2)
22.10.2020из 🇵🇰Исламабада33 60335ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Перуджи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лондон и Тирана

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Перуджи