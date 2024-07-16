читать дальше билеты были уже все куплены и мы не тратили на это время, зашли везде, послушали пение в колокольне, услышали эхо! Я очень много узнала о городе благодаря Светлане! Рассказ был интересный!

Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу хотела увидеть! Спасибо что