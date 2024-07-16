Экскурсии выходного дня в Пизе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Пизе на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пиза - это не только падающая башня
Пешая
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
250 за всё до 6 чел.
Пиза - первое знакомство
Пешая
16 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Пешком по Площади Чудес
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Площади Чудес
Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи
Завтра в 10:30
23 июля в 09:30
147 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    16 июля 2024
    Пиза - это не только падающая башня
    Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу хотела увидеть! Спасибо что
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    билеты были уже все куплены и мы не тратили на это время, зашли везде, послушали пение в колокольне, услышали эхо! Я очень много узнала о городе благодаря Светлане! Рассказ был интересный!

    Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую ПизуМне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую ПизуМне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую ПизуМне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую ПизуМне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу
  • С
    Светлана
    12 июля 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Великолепная экскурсия, очень много интересной новой информации, гид Гуля выше всяких похвал! Очень рекомендую, спасибо!
  • К
    Ксения
    12 июля 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Спасибо большое за знакомство с Пизой! Спасибо за экскурсию, за интересную и легкую подачу информации!
  • Л
    Людмила
    7 июля 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Спасибо Ирине за экскурсию! У нас было мало времени, но Ирина емко и красочно рассказала основные моменты строительства Башни и собора. Нам понравилось и детям тоже.
  • М
    Мария
    20 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Экскурсия была очень познавательна: с первых же минут Светлана погрузила нас в историю Пизы, Флоренции и Тосканы. Мы полюбовались мраморным
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    Пизанским собором, разобрались в изображениях на фресках кладбища Кампо-Санто и, конечно, удивились Пизанской башне. Спасибо за знакомство с Флоренцией, за новые архитектурные познания, за вкусный кофе в её старейшей кофейне, а также за возможность попробовать новые ароматы в старинной аптеке Санта Мария Новелла.

  • В
    Валентин
    16 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую
    Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жаркоОтличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жаркоОтличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко

Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пиза - это не только падающая башня
  2. Пиза - первое знакомство
  3. Пешком по Площади Чудес
Сколько стоит экскурсия по Пизе в июле 2024
Сейчас в Пизе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 250. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Пизе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 47 ⭐ отзывов, цены от €147. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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