1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
€250 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Площади Чудес
Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи
Завтра в 10:30
23 июля в 09:30
€147 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia16 июля 2024Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу хотела увидеть! Спасибо что
- ССветлана12 июля 2024Великолепная экскурсия, очень много интересной новой информации, гид Гуля выше всяких похвал! Очень рекомендую, спасибо!
- ККсения12 июля 2024Спасибо большое за знакомство с Пизой! Спасибо за экскурсию, за интересную и легкую подачу информации!
- ЛЛюдмила7 июля 2024Спасибо Ирине за экскурсию! У нас было мало времени, но Ирина емко и красочно рассказала основные моменты строительства Башни и собора. Нам понравилось и детям тоже.
- ММария20 июля 2023Экскурсия была очень познавательна: с первых же минут Светлана погрузила нас в историю Пизы, Флоренции и Тосканы. Мы полюбовались мраморным
- ВВалентин16 июля 2023Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Пизе в июле 2024
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