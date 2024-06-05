1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города
Начало: В районе метро COLOSSEO
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колизей и Римский Форум: путешествие в сердце античности
Погрузитесь в эпоху Римской империи, посетив Колизей и Форум. Уникальный исторический опыт в сопровождении эксперта
Начало: У триумфальной арки Константина
12 июня в 13:30
13 июня в 09:30
€180 за всё до 5 чел.
Круиз
5 часов
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Античный Рим за 3 часа
Душевная прогулка по культовым местам Древнего Рима и беседы о современности за чашкой кофе
Начало: Возле метро Colosseo
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Предания Античного Рима
Легкое и увлекательное знакомство с ключевыми памятниками древнеримской цивилизации
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с Натальей. Время пролетело незаметно. Было очень увлекательно. Чувствуется, что Наталья любит своё дело, готова у любым вопросам и очень глубоко знает материал👍
- KKarina4 июня 2024Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
- ЭЭлеонора2 июня 2024Мне и дочке очень понравилось, Нелли очень чутко видит, что детям интересно, и ориентируется по ситуации. Одновременно с этим она
- ККсения23 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Наталья - потрясающий гид! Понравилась манера подачи материалов. На протяжении всей экскурсии гид интересовалась не устали ли
- EElena16 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно и увлекательно. Елена отличный рассказчик и очень приятный, милый человек 💗 и фотографии делает прекрасные!
- ММарина26 апреля 2024Нелли очень профессиональная. Может заинтересовать и увлечь любого слушателя. Экскурсия получилась замечательная.
- ННиколай18 апреля 2024Всё очень понравилось
- ААлександр11 апреля 2024Экскурсию проводила Татьяна,открытый и добрый человек,поделившаяся своими знаниями. Все было интересно и доступно,для наших ушей. Мы с удовольствием слушали,о чем она говорила и погружались в тот мир,о котором она рассказывала.
- ТТатьяна5 марта 2024Bolshoe spasibo Elene za chudesnuju ekskursiju s chudesnym voditelem. Bystro, operativno, dostupno i vse, kak dogovarivalis. Nadezhnyj i obajatelnyj Gid!
- ООльга29 февраля 2024Очень эмоциональная, познавательная и интересная экскурсия с Нелли! Огромное спасибо! Полное погружение в историю античного города. Все дороги действительно ведут в Рим:))). Однозначно рекомендуем всем этого замечательного гида!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Триумфальная арка Константина»
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