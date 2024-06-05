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рассказывает интересные факты и ищет удобные места для обзора. Даже не представляю, как я одна в этой огромной толпе смогла бы заинтересовать дочь историей Колизея, а Нелли это удалось (на Форум уже не пошли, устали). Дочь потом дома даже Колизей нарисовала:))) и ещё несколько дней мы с ней вспоминали некоторых героев и факты из рассказа. Большое спасибо Нелли!