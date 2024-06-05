Триумфальная арка Константина – экскурсии в Риме

Найдено 6 экскурсий в категории «Триумфальная арка Константина» в Риме на русском языке, цены от €130, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Античное сердце Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
65 отзывов
Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города
Начало: В районе метро COLOSSEO
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Колизей и Римский Форум за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
93 отзыва
Колизей и Римский Форум: путешествие в сердце античности
Погрузитесь в эпоху Римской империи, посетив Колизей и Форум. Уникальный исторический опыт в сопровождении эксперта
Начало: У триумфальной арки Константина
12 июня в 13:30
13 июня в 09:30
180 за всё до 5 чел.
Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
Круиз
5 часов
44 отзыва
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Античный Рим за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Античный Рим за 3 часа
Душевная прогулка по культовым местам Древнего Рима и беседы о современности за чашкой кофе
Начало: Возле метро Colosseo
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Предания Античного Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Предания Античного Рима
Легкое и увлекательное знакомство с ключевыми памятниками древнеримской цивилизации
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Колизей и Римский Форум за 1 день
    Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с Натальей. Время пролетело незаметно. Было очень увлекательно. Чувствуется, что Наталья любит своё дело, готова у любым вопросам и очень глубоко знает материал👍
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  • K
    Karina
    4 июня 2024
    Колизей и Римский Форум за 1 день
    Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
    Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
  • Э
    Элеонора
    2 июня 2024
    Античное сердце Рима
    Мне и дочке очень понравилось, Нелли очень чутко видит, что детям интересно, и ориентируется по ситуации. Одновременно с этим она
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    рассказывает интересные факты и ищет удобные места для обзора. Даже не представляю, как я одна в этой огромной толпе смогла бы заинтересовать дочь историей Колизея, а Нелли это удалось (на Форум уже не пошли, устали). Дочь потом дома даже Колизей нарисовала:))) и ещё несколько дней мы с ней вспоминали некоторых героев и факты из рассказа. Большое спасибо Нелли!

  • К
    Ксения
    23 мая 2024
    Колизей и Римский Форум за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Наталья - потрясающий гид! Понравилась манера подачи материалов. На протяжении всей экскурсии гид интересовалась не устали ли
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    мы? Хорошо ли себя чувствуем? Иногда были моменты, когда Наталья начинала говорить громче с большим увлечением, а толпы туристов сторонились нас и обходили, и нам открывались шикарные виды. Отдельное спасибо Вам Наталья за фото, они получились чудесными!

  • E
    Elena
    16 мая 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно и увлекательно. Елена отличный рассказчик и очень приятный, милый человек 💗 и фотографии делает прекрасные!
    Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно
  • М
    Марина
    26 апреля 2024
    Античное сердце Рима
    Нелли очень профессиональная. Может заинтересовать и увлечь любого слушателя. Экскурсия получилась замечательная.
  • Н
    Николай
    18 апреля 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Всё очень понравилось
  • А
    Александр
    11 апреля 2024
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Экскурсию проводила Татьяна,открытый и добрый человек,поделившаяся своими знаниями. Все было интересно и доступно,для наших ушей. Мы с удовольствием слушали,о чем она говорила и погружались в тот мир,о котором она рассказывала.
  • Т
    Татьяна
    5 марта 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Bolshoe spasibo Elene za chudesnuju ekskursiju s chudesnym voditelem. Bystro, operativno, dostupno i vse, kak dogovarivalis. Nadezhnyj i obajatelnyj Gid!
  • О
    Ольга
    29 февраля 2024
    Античное сердце Рима
    Очень эмоциональная, познавательная и интересная экскурсия с Нелли! Огромное спасибо! Полное погружение в историю античного города. Все дороги действительно ведут в Рим:))). Однозначно рекомендуем всем этого замечательного гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Триумфальная арка Константина»

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  6. Площадь Венеции
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  9. Капитолийский холм
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Триумфальная арка Константина" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 180 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 239 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Триумфальная арка Константина», 239 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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