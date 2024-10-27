Колизей, Римский форум и холм Палатин - с гидом и без очереди

Окунуться в историю и атмосферу античного Рима
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Римскому форуму, древнему холму Палатин и Колизею — самому большому и великолепному амфитеатру в мире.

Без спешки, суеты и очередей вы прикоснётесь к наследию Вечного города, впечатлитесь архитектурными решениями и узнаете любопытные исторические факты.
4.33
3 отзыва
Колизей, Римский форум и холм Палатин - с гидом и без очереди
Колизей, Римский форум и холм Палатин - с гидом и без очереди
Колизей, Римский форум и холм Палатин - с гидом и без очереди
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание билета

Величественный Колизей

Грандиозный архитектурный памятник, символ древнего Рима и одна из самых значимых достопримечательностей в мире. Вы прогуляетесь по арене, где проходили гладиаторские бои, узнаете об эпохе, которая навсегда изменила ход истории, и насладитесь видом на Вечный город с верхних уровней амфитеатра.

Тайны Римского форума

Вы окунётесь в атмосферу Древнего Рима и рассмотрите руины зданий, которые служили культурным, политическим и экономическим центром Римской империи.

Древний Палатин

Вы увидите следы первого поселения, которое датируется примерно 1000 годом до нашей эры, и руины императорского дворца, созданного Августом. На Палатине также расположен ипподром Циркус-Максимум, где проходило знаменитое похищение сабинянок.

Вы узнаете:

  • Что, помимо гладиаторских боёв, устраивали на сцене Колизея
  • Действительно ли в стенах амфитеатра Флавиев казнили верующих
  • Какую роль в строительстве Колизея сыграла ненависть императора Веспасиана к своему предшественнику Нерону
  • Зачем Бенедикт XIV воздвиг посреди арены огромный крест
  • В каких сооружениях Рима можно найти элементы архитектуры и декора, украденные из Колизея

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям с 8 лет
  • Входные билеты оплачиваются отдельно — €18 взрослый, €2 детский (до 18 лет). После окончания экскурсии вы можете остаться внутри Колизея и самостоятельно по нему погулять
  • Гид выкупает билеты для вас заранее. Для этого сообщите свои имя и фамилию (латиницей — как в загранпаспорте) при бронировании экскурсии. В день посещения паспорт должен быть при вас
  • Всем выдаются наушники, гид работает с микрофоном
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный€65
Дети до 18 лет€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Colosseo
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
A
27 окт 2024
Экскурсия прошла отлично, за что спасибо нашему гиду Олегу 👌
И
24 окт 2024
Интересная, содержательная экскурсия с оч. компетентным гидом Олегом. Прошли быстро, без особых ожиданий. Спасибо организаторам.
Е
22 окт 2024
По факту стояли в очереди и сами себе покупали билет. Не очень понимаю, почему заявлено «без очереди».
Лела
Лела
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена! Спасибо за обратную связь. Да, действительно, 21.10 произошел глобальный сбой на сайте Колизея (см скрин) и соответственно в
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системе бронирования билетов и пришлось стоять в очереди, чтобы получить уже забронированные билеты, написанные вручную на бумаге работниками Колизея Несмотря на то, что этот технический сбой не был нашей виной, мы постарались максимально компенсировать неудобства, гид начал экскурсию пока стояли в очереди (20 минут) и продлил ее в общем до 3 часов с половиной вместо указанных двух. Спасибо за понимание.

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