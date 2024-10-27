Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Римскому форуму, древнему холму Палатин и Колизею — самому большому и великолепному амфитеатру в мире.
Без спешки, суеты и очередей вы прикоснётесь к наследию Вечного города, впечатлитесь архитектурными решениями и узнаете любопытные исторические факты.
Без спешки, суеты и очередей вы прикоснётесь к наследию Вечного города, впечатлитесь архитектурными решениями и узнаете любопытные исторические факты.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание билета
Величественный Колизей
Грандиозный архитектурный памятник, символ древнего Рима и одна из самых значимых достопримечательностей в мире. Вы прогуляетесь по арене, где проходили гладиаторские бои, узнаете об эпохе, которая навсегда изменила ход истории, и насладитесь видом на Вечный город с верхних уровней амфитеатра.
Тайны Римского форума
Вы окунётесь в атмосферу Древнего Рима и рассмотрите руины зданий, которые служили культурным, политическим и экономическим центром Римской империи.
Древний Палатин
Вы увидите следы первого поселения, которое датируется примерно 1000 годом до нашей эры, и руины императорского дворца, созданного Августом. На Палатине также расположен ипподром Циркус-Максимум, где проходило знаменитое похищение сабинянок.
Вы узнаете:
- Что, помимо гладиаторских боёв, устраивали на сцене Колизея
- Действительно ли в стенах амфитеатра Флавиев казнили верующих
- Какую роль в строительстве Колизея сыграла ненависть императора Веспасиана к своему предшественнику Нерону
- Зачем Бенедикт XIV воздвиг посреди арены огромный крест
- В каких сооружениях Рима можно найти элементы архитектуры и декора, украденные из Колизея
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 8 лет
- Входные билеты оплачиваются отдельно — €18 взрослый, €2 детский (до 18 лет). После окончания экскурсии вы можете остаться внутри Колизея и самостоятельно по нему погулять
- Гид выкупает билеты для вас заранее. Для этого сообщите свои имя и фамилию (латиницей — как в загранпаспорте) при бронировании экскурсии. В день посещения паспорт должен быть при вас
- Всем выдаются наушники, гид работает с микрофоном
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€65
|Дети до 18 лет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Colosseo
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 3696 туристов
Buongiorno! Меня зовут Лела. Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
27 окт 2024
Экскурсия прошла отлично, за что спасибо нашему гиду Олегу 👌
И
Иосиф
24 окт 2024
Интересная, содержательная экскурсия с оч. компетентным гидом Олегом. Прошли быстро, без особых ожиданий. Спасибо организаторам.
Е
Елена
22 окт 2024
По факту стояли в очереди и сами себе покупали билет. Не очень понимаю, почему заявлено «без очереди».
Лела
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена! Спасибо за обратную связь. Да, действительно, 21.10 произошел глобальный сбой на сайте Колизея (см скрин) и соответственно в
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