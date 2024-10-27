Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Римскому форуму, древнему холму Палатин и Колизею — самому большому и великолепному амфитеатру в мире. Без спешки, суеты и очередей вы прикоснётесь к наследию Вечного города, впечатлитесь архитектурными решениями и узнаете любопытные исторические факты.

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Описание билета

Величественный Колизей

Грандиозный архитектурный памятник, символ древнего Рима и одна из самых значимых достопримечательностей в мире. Вы прогуляетесь по арене, где проходили гладиаторские бои, узнаете об эпохе, которая навсегда изменила ход истории, и насладитесь видом на Вечный город с верхних уровней амфитеатра.

Тайны Римского форума

Вы окунётесь в атмосферу Древнего Рима и рассмотрите руины зданий, которые служили культурным, политическим и экономическим центром Римской империи.

Древний Палатин

Вы увидите следы первого поселения, которое датируется примерно 1000 годом до нашей эры, и руины императорского дворца, созданного Августом. На Палатине также расположен ипподром Циркус-Максимум, где проходило знаменитое похищение сабинянок.

Вы узнаете:

Что, помимо гладиаторских боёв, устраивали на сцене Колизея

Действительно ли в стенах амфитеатра Флавиев казнили верующих

Какую роль в строительстве Колизея сыграла ненависть императора Веспасиана к своему предшественнику Нерону

Зачем Бенедикт XIV воздвиг посреди арены огромный крест

В каких сооружениях Рима можно найти элементы архитектуры и декора, украденные из Колизея

Организационные детали