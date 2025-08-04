17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии гид расскажет о памятниках архитектуры конца XIX-начала ХХ вв., выполненных в стиле модерна, точнее, его итальянском варианте - "Liberty".Маршрут включает посещение квартала Триесте, где можно увидеть ансамбль,

построенный Джино Коппеде, и виллу Торлония с её знаменитым "Совиным домиком". По пути будут показаны другие интересные особняки. Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу респектабельности и прохладного покоя, характерных для этого района Рима. Не забудьте зарядить фотоаппарат и взять удобную обувь для прогулки

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы поедем в Триесте — квартал иностранных посольств, резиденций банкиров, нотариусов и юристов. Именно здесь сохранился первоклассный образец архитектуры стиля либерти — ансамбль, построенный Джино Коппеде.

После — отправимся на виллу Торлония. А по пути отыщем ещё несколько интересных особняков.

Осмотрим снаружи Casina delle Civette, он же — «Совиный домик» — ещё один замечательный памятник либерти. А если захотите, можно будет заглянуть внутрь и полюбоваться интерьерами и витражами.

Организационные детали