17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Большинство путешественников едет в Рим, как правило, в поисках живописных руин античности или роскоши барокко. Кто-то, наоборот, предпочитает гулять в жаркий полдень, заходя в церкви, чтобы восхититься образцами раннехристианского искусства или искусства барокко. Любители всего большого и монументального могут насладиться памятниками, построенными во время тоталитарного режима Муссолини. И мало кто замечает или редко добирается до прекрасной архитектуры модерна.

Программа

Мы поедем в один из прекраснейших кварталов Рима — Триесте, квартал иностранных посольств, резиденций банкиров, нотариусов и юристов, где царят респектабельность и прохладный покой. Именно в этой части Рима сохранился первоклассный образец архитектуры стиля Либерти — ансамбль, построенный одним из самых известных архитекторов эпохи — Джино Коппеде. После осмотра «квартала Коппеде» мы пойдем на виллу Торлония, на территории которой расположен еще один замечательный памятник итальянского Либерти — casina delle Civette («Совиный домик»), а по пути посмотрим еще несколько интересных особняков.

По желанию в конце прогулки можно зайти в «Совиный домик» на вилле Торлония, где мы находятся интерьеры Либерти и около 50 витражей.