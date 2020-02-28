17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красота и особенности римских построек в так называемом стиле «Liberty»

Марина
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Марина – ваш гид
Во время экскурсии я расскажу о памятниках архитектуры конца XIX-начала ХХ вв., выполненные в стиле модерна, точнее, его итальянском варианте — так называемом «Liberty».
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии17 отзывов
5
Архитектура итальянского модерна
Архитектура итальянского модерна

Большинство путешественников едет в Рим, как правило, в поисках живописных руин античности или роскоши барокко. Кто-то, наоборот, предпочитает гулять в жаркий полдень, заходя в церкви, чтобы восхититься образцами раннехристианского искусства или искусства барокко. Любители всего большого и монументального могут насладиться памятниками, построенными во время тоталитарного режима Муссолини. И мало кто замечает или редко добирается до прекрасной архитектуры модерна.

Программа

Мы поедем в один из прекраснейших кварталов Рима — Триесте, квартал иностранных посольств, резиденций банкиров, нотариусов и юристов, где царят респектабельность и прохладный покой. Именно в этой части Рима сохранился первоклассный образец архитектуры стиля Либерти — ансамбль, построенный одним из самых известных архитекторов эпохи — Джино Коппеде. После осмотра «квартала Коппеде» мы пойдем на виллу Торлония, на территории которой расположен еще один замечательный памятник итальянского Либерти — casina delle Civette («Совиный домик»), а по пути посмотрим еще несколько интересных особняков.

По желанию в конце прогулки можно зайти в «Совиный домик» на вилле Торлония, где мы находятся интерьеры Либерти и около 50 витражей.

Организационные детали

  • В стоимость не включены билеты на общественный транспорт и в музей «Совиный домик» (5 евро за человека). Музей открыт с 9 до 19 ч., выходной — понедельник.
  • Рекомендации: позаботьтесь о том, чтобы батарея фотоаппарата была заряжена, и на карте памяти имелось достаточно много свободного места. Обувь должна быть удобной для прогулки, если жарко — бутылка с водой обязательна!
Архитектура итальянского модерна
Архитектура итальянского модерна
Архитектура итальянского модерна
Архитектура итальянского модерна
Архитектура итальянского модерна
Архитектура итальянского модерна

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Всем привет! Я счастливый человек, потому что мое образование (историк искусства), работа и хобби соединились воедино - я провожу веселые, познавательные, необычные и детские экскурсии в Риме и Ватикане. В свободное время катаюсь на скутере по окрестностям Рима.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Эта экскурсия действительно для тех, кто не первый раз в Риме и кто хочет открыть для себя что-то новое. И да, это для тех, кто любит модерн, арт-нуво. Марина прекрасный рассказчик, очень увлеченный человек, и свою любовь к городу она передает без пафоса, через личное восприятие. Это подкупает. Три часа пролетели незаметно. Маршрут построен очень комфортно, нам особенно повезло - посещение музея "совиный домик" оказалось бесплатным, но даже если бы надо было заплатить - идите обязательно! Настоятельно рекомендуем эту экскурсию!
13 ноября 2019
Спасибо гиду, прекрасное владение материалом, очень интересно
5 мая 2019
Огромная благодарность Марине за содержательную и интересную экскурсию, приятное общение, прекрасно проведенное время. После такой чудесной экскурсии сразу хочется планировать следующие поездки в Рим, чтобы исследовать новые, неизвестные ранее, места в стороне от туристической суеты. Очень рады, что не ошиблись в выборе темы экскурсии и гида, за что отдельно спасибо команде Tripster - отлично организована подача информации на сайте- просто супер-удобно и наглядно, очень легко сделать правильный выбор.
9 ноября 2018
Отличная экскурсия!!! Очень интересно! Всем рекомендую! Марина прекрасно владеет вопросом и увлекательно рассказывает. Ну и очень здорово, что это не традиционный туристический маршрут!
15 декабря 2016
Отличная экскурсия с прекрасным гидом по интересному району Рима. Рекомендую всем, кому надоели стандартные римские туристические маршруты
9 ноября 2016
Спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Мы увидели совершенно другое лицо Рима! Всё очень понравилось.
8 апреля 2016
спасибо, Марине за интересный рассказ, массу советов где лучше покушать и что посмотреть!!! еще до начала поездки мы связались с Мариной, построили свой маршрут экскурсии, тк были несколько раз в Риме и посетили с ней фантастической красоты базилику на окраине города. Она не только красочно рассказала нам историю и легенды, но и показала карты, репродукции, которые были с собой. марина - очень легкая в общении, всем рекомендую ее прогулки по Риму.
8 ноября 2015
Что-либо, кроме восторженных восклицательных знаков, написать трудно. Интереснейший и неординарный, скажем так, для этого города предмет экскурсии, великолепная эрудиция и живая подача материала, какие-то городские байки, легенды и тому подобное, так оживляющие сухие факты и цифры, - все это было у нашего великолепного гида Марины. Мы очень благодарны ей за ее работу, и вашему ресурсу, публикующему информацию об этом замечательном специалисте.
13 мая 2015
Огромное Спасибо Марине за интересную экскурсию. Образ Рима для меня теперь навсегда будет связан с квадратным Колизеем и потрясающим кварталом жилых особняков, который она показала.
27 января 2015
Это довольно нестандартный маршрут и тема для Рима. Тем интересней и очаровательней была наша беседа с гидом Мариной. Девочка любит этот краткосрочный стиль всей душой и делится искренне и щедро общими знаниями и личными наблюдениями. Стиль модерн, конечно - не "конек " Рима, но здесь он очень своеобразен и не очень описан в тематической литературе. Одним словом, мы с мужем получили настоящий подарок душе и взору. Мариночке -огромное спасибо.
Семья Кислицыных, экскурсия 07.01.2015

Ещё 7 отзывов

Марина проводит ещё 3 экскурсии

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