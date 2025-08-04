17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Римский модерн

Откройте для себя архитектуру итальянского модерна в Риме. Посетите квартал Триесте и виллу Торлония, наслаждаясь уникальными зданиями и витражами
Во время экскурсии гид расскажет о памятниках архитектуры конца XIX-начала ХХ вв., выполненных в стиле модерна, точнее, его итальянском варианте - "Liberty".

Маршрут включает посещение квартала Триесте, где можно увидеть ансамбль,
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построенный Джино Коппеде, и виллу Торлония с её знаменитым "Совиным домиком". По пути будут показаны другие интересные особняки.

Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу респектабельности и прохладного покоя, характерных для этого района Рима. Не забудьте зарядить фотоаппарат и взять удобную обувь для прогулки

5
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура стиля Либерти
  • 📸 Возможность сделать красивые фотографии
  • 🏙️ Посещение квартала Триесте
  • 🏠 Визит в «Совиный домик»
  • 👟 Удобный маршрут для прогулок
Римский модерн
Римский модерн
Римский модерн

Что можно увидеть

  • Квартал Триесте
  • Вилла Торлония
  • Совиный домик
  • Квартал Коппеде

Описание экскурсии

Мы поедем в Триесте — квартал иностранных посольств, резиденций банкиров, нотариусов и юристов. Именно здесь сохранился первоклассный образец архитектуры стиля либерти — ансамбль, построенный Джино Коппеде.

После — отправимся на виллу Торлония. А по пути отыщем ещё несколько интересных особняков.

Осмотрим снаружи Casina delle Civette, он же — «Совиный домик» — ещё один замечательный памятник либерти. А если захотите, можно будет заглянуть внутрь и полюбоваться интерьерами и витражами.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте (цена зависит от выбранного типа билета или проездного) и входной билет в «Совиный домик» — €11 за чел.
  • Музей открыт с 9-00 до 19-00, выходной — понедельник

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провела экскурсии для 1300 туристов
Всем привет! Я счастливый человек, потому что моё образование (историк искусства), работа и хобби соединились воедино — я провожу весёлые, познавательные, необычные и детские экскурсии в Риме и Ватикане. В свободное время катаюсь на скутере по окрестностям Рима.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
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О
Нам очень понравилась экскурсия по району Триесте, которую для нас провела Марина. До этого мы в основном бывали в Риме в локациях популярных у туристов, а в этот раз увидели
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новые незнакомые уголки Рима и прекрасные здания построенные в начале ХХ века в стиле Либерти. Экскурсия была очень увлекательная и маршрут был выстроен очень грамотно. Так что, не смотря на жару, мы получили удовольствие от экскурсии и массу полезной и интересной информации от Марины, которая любит Рим и с удовольствием делилась своей любовью и восхищением с нами. Марина очень приятный и легкий человек, и почти 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Даже младшему сыну, 15-летнему подростку, было интересно., что говорит само за себя.))
Рекомендую Марину как знающего и профессионального гида!

Нам очень понравилась экскурсия по району Триесте, которую для нас провела Марина. До этого мы в
Нам очень понравилась экскурсия по району Триесте, которую для нас провела Марина. До этого мы в
Нам очень понравилась экскурсия по району Триесте, которую для нас провела Марина. До этого мы в
Нам очень понравилась экскурсия по району Триесте, которую для нас провела Марина. До этого мы в
Нам очень понравилась экскурсия по району Триесте, которую для нас провела Марина. До этого мы в
Нам очень понравилась экскурсия по району Триесте, которую для нас провела Марина. До этого мы в
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Л
Совсем другой Рим! Марина сделала путешествие ярким и интересным, её любовь к стилю «Либерти» завораживает и заставляет влюбляться в эту эпоху причудливых идей! Очень профессионально, структурированно и насыщенно прошло всё путешествие, хотелось продолжить изучение города, не останавливаясь, но уже в другой раз 😢. Уже порекомендовала всем друзьям!
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Л
Замечательно, что перед поездкой в Рим я открыла для себя Tripster и выбрала экскурсию "Архитектура итальянского модерна" с Мариной. Как и все туристы, я восхищаюсь античными развалинами, средневековыми базиликами, многочисленными
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пьяццами в центре Рима, а Марина открыла для нас ещё одну часть Вечного города, ещё одну грань из его неисчерпаемого многообразия. Удивительны архитектурные творения Коппеде, никогда о нём не слышала. Вместе с Мариной увлеченно разглядывали каждую деталь, искали тайные смыслы во всех этих пчёлах, пауках, совах. Марина не просто рассказывала об архитектуре, о творчестве, она загадывала нам загадки и вместе с нами их разгадывала. Интересна история виллы Торлония: от Наполеона до последних дней Муссолини. Совиный домик, конечно, очаровал. Спасибо Марине! Я устроила себе замечательный подарок в свой день рождения.

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Марина
От всей души хотим поблагодарить Марину за экскурсию. Модерн в Риме – это необычно, это - редкость. Мы даже не предполагали, что в Риме имеется такой интересный, совершенно особенный квартал.
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Если бы не Марина, вряд ли бы мы оказались в этом районе Рима. И это стало бы для нас огромной ошибкой, непростительным просчетом. Марина - профессиональный искусствовед, что сразу предопределяет и поднимает уровень экскурсии. Только профессионал мог предложить и блестяще провести такую экскурсию. Творения Джино Коппеде - это красиво, это сложно, это интересно, это неоднозначно. Мы не заметили как пролетело время.

Расставшись Мариной, мы еще раз прошли весь маршрут экскурсии, вспоминая Маринин рассказ и не уставая удивляться фантазии архитектора, красоте, изяществу, разнообразию, исключительной индивидуальности его стиля.

Однозначно рекомендуем Марину как экскурсовода, а эту экскурсию – всем, кто ищет необычного «нетуристического» Рима, но, в первую очередь, - поклонникам архитектуры начала XX века.
И еще: Марина очень приятный, открытый человек, отличный собеседник, готовый предоставить тебе информацию не только по заданной теме экскурсии

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Людмила
Марина - приятный и знающий человек! С ее рассказом через современный Рим проступал древний город с его людьми и его сложной жизнью! Это был Рим с живыми людьми, которые жили,
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любили и страдали много лет назад. Удивительно приятный человек, настолько, что даже жалко было расставаться..
С ней город перестает быть красивой декорацией, долгие века становятся и прошлым, и настоящим. Эта экскурсия похожа на прогулку с хорошим другом: общение проходит легко и приятно, и время летит совершенно незаметно. Мы прошлись за пределами нахоженных туристических троп, которые можно увидеть в любом путеводителе. Совиный домик - нечто сказочное! История, переданная через архитектуру, заставляет задуматься о прошлом и о дне сегодняшнем. Марина очень хорошо знает город и его историю, рассказывает о нем легко и с юмором, Она много рассказывала о подземном Риме, потому что увлекается спелеологией. В общем, потрясающе! Рекомендую всем, всем, всем! Большое спасибо!

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М
Эта замечательная прогулка состоялась только благодаря команде Tripster. На сайте мы нашли замечательного экскурсовода: девушку Марину. Наш экскурсовод сопроводила нас из отеля до этого района, все очень интересно рассказала и
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показала не только архитектурные стили этих необычных особняков, но и близлежащий парк этого района с таким количеством пальм и даже бамбука. Провела по улицам и показала архитектуру, так называемого "Совиного Домика", бункера Муссолини и т. д. тишина, спокойствие, полное отсутствие туристов, это было так необычно для Рима. Марина большое спасибо! И удачи.

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