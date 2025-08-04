17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии гид расскажет о памятниках архитектуры конца XIX-начала ХХ вв., выполненных в стиле модерна, точнее, его итальянском варианте - "Liberty".
Маршрут включает посещение квартала Триесте, где можно увидеть ансамбль,
Маршрут включает посещение квартала Триесте, где можно увидеть ансамбль,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура стиля Либерти
- 📸 Возможность сделать красивые фотографии
- 🏙️ Посещение квартала Триесте
- 🏠 Визит в «Совиный домик»
- 👟 Удобный маршрут для прогулок
Что можно увидеть
- Квартал Триесте
- Вилла Торлония
- Совиный домик
- Квартал Коппеде
Описание экскурсии
Мы поедем в Триесте — квартал иностранных посольств, резиденций банкиров, нотариусов и юристов. Именно здесь сохранился первоклассный образец архитектуры стиля либерти — ансамбль, построенный Джино Коппеде.
После — отправимся на виллу Торлония. А по пути отыщем ещё несколько интересных особняков.
Осмотрим снаружи Casina delle Civette, он же — «Совиный домик» — ещё один замечательный памятник либерти. А если захотите, можно будет заглянуть внутрь и полюбоваться интерьерами и витражами.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте (цена зависит от выбранного типа билета или проездного) и входной билет в «Совиный домик» — €11 за чел.
- Музей открыт с 9-00 до 19-00, выходной — понедельник
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провела экскурсии для 1300 туристов
Всем привет! Я счастливый человек, потому что моё образование (историк искусства), работа и хобби соединились воедино — я провожу весёлые, познавательные, необычные и детские экскурсии в Риме и Ватикане. В свободное время катаюсь на скутере по окрестностям Рима.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Нам очень понравилась экскурсия по району Триесте, которую для нас провела Марина. До этого мы в основном бывали в Риме в локациях популярных у туристов, а в этот раз увидели
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Л
Совсем другой Рим! Марина сделала путешествие ярким и интересным, её любовь к стилю «Либерти» завораживает и заставляет влюбляться в эту эпоху причудливых идей! Очень профессионально, структурированно и насыщенно прошло всё путешествие, хотелось продолжить изучение города, не останавливаясь, но уже в другой раз 😢. Уже порекомендовала всем друзьям!
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Л
Замечательно, что перед поездкой в Рим я открыла для себя Tripster и выбрала экскурсию "Архитектура итальянского модерна" с Мариной. Как и все туристы, я восхищаюсь античными развалинами, средневековыми базиликами, многочисленными
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От всей души хотим поблагодарить Марину за экскурсию. Модерн в Риме – это необычно, это - редкость. Мы даже не предполагали, что в Риме имеется такой интересный, совершенно особенный квартал.
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Марина - приятный и знающий человек! С ее рассказом через современный Рим проступал древний город с его людьми и его сложной жизнью! Это был Рим с живыми людьми, которые жили,
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М
Эта замечательная прогулка состоялась только благодаря команде Tripster. На сайте мы нашли замечательного экскурсовода: девушку Марину. Наш экскурсовод сопроводила нас из отеля до этого района, все очень интересно рассказала и
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