Почему мы думаем о Римской империи

Даже спустя 2000 лет
Пройдём от Колизея до Пантеона и рассмотрим Рим как систему, которая всё ещё работает.

Вы узнаете, как императоры управляли репутацией без соцсетей, почему архитектура должна была подавлять людей и что общего у налогов и запахов.

Поймёте, как из маленького города сделать сверхдержаву и почему Римская империя никуда не исчезла — она просто сменила интерфейс.
Описание экскурсии

Колизей — главный символ хлеба и зрелищ

Поговорим о гладиаторах, массовой культуре и о том, как развлечения превращались в инструмент управления — и почему эта схема до сих пор отлично работает.

Арка Константина

Разберёмся, что такое триумф, как создавался образ победителя и почему именно христианство стало главной идеологией империи.

Римский и императорские форумы

Центр управления империей: законы, дороги, бани и амбиции. Проследим путь от Октавиана Августа до Траяна — и поймём, как строилась система, в которой мы до сих пор живём.

Площадь Венеции

Поговорим о падении Римской империи и попытках перезапустить её.

Капитолийский холм

Легенды основания Рима, первые деньги и символы власти. Обсудим гигантскую статую Константина и то, как буквально создаётся ощущение величия.

Театр Марцелла

Альтернатива Колизею — про развлечения, искусство и элитную недвижимость. Я расскажу, сколько стоят и кому принадлежат самые дорогие квартиры современного Рима.

Портик Октавии

История сильной женщины: как Октавия пережила драму Марка Антония и Клеопатры — и осталась одной из самых уважаемых фигур Рима.

Еврейское гетто

Пауза в атмосферном районе — возможно, вы уже начнёте подозревать Рим в современности.

Площадь Торре-Арджентина

Место, где закончилась республика — и где сегодня спокойно живут десятки римских котиков. Поговорим о Юлии Цезаре, его амбициях, убийстве и романе с Клеопатрой.

Пантеон

Идеальная архитектура, римские технологии и идея вечности. Здесь становится ясно: Рим строил не здания — он строил ощущение, что будет существовать всегда.

Организационные детали

По желанию посетим Пантеон, если вы купите билеты заранее — €5 за чел., в том числе для гида.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Реальная героиня «Ешь, молись, люби». В 2019 году я переехала в Рим из Казахстана — с книгой Элизабет Гилберт в руках и сильным желанием начать всё заново. Я читала её
на площадях и в церквях, сидела с кофе на тех самых римских улочках, где тишина помогает услышать себя. Сегодня я хочу делиться этим опытом с другими. Я не просто гид — я собеседник, который предлагает посмотреть на город как на зеркало души. Мои прогулки — это не о том, чтобы «успеть всё», а о том, чтобы почувствовать главное. О Риме, о себе, о времени и его дарах.

