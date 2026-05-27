Пройдём от Колизея до Пантеона и рассмотрим Рим как систему, которая всё ещё работает. Вы узнаете, как императоры управляли репутацией без соцсетей, почему архитектура должна была подавлять людей и что общего у налогов и запахов. Поймёте, как из маленького города сделать сверхдержаву и почему Римская империя никуда не исчезла — она просто сменила интерфейс.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €200 за экскурсию

Ваш гид в Риме

Описание экскурсии

Колизей — главный символ хлеба и зрелищ

Поговорим о гладиаторах, массовой культуре и о том, как развлечения превращались в инструмент управления — и почему эта схема до сих пор отлично работает.

Арка Константина

Разберёмся, что такое триумф, как создавался образ победителя и почему именно христианство стало главной идеологией империи.

Римский и императорские форумы

Центр управления империей: законы, дороги, бани и амбиции. Проследим путь от Октавиана Августа до Траяна — и поймём, как строилась система, в которой мы до сих пор живём.

Площадь Венеции

Поговорим о падении Римской империи и попытках перезапустить её.

Капитолийский холм

Легенды основания Рима, первые деньги и символы власти. Обсудим гигантскую статую Константина и то, как буквально создаётся ощущение величия.

Театр Марцелла

Альтернатива Колизею — про развлечения, искусство и элитную недвижимость. Я расскажу, сколько стоят и кому принадлежат самые дорогие квартиры современного Рима.

Портик Октавии

История сильной женщины: как Октавия пережила драму Марка Антония и Клеопатры — и осталась одной из самых уважаемых фигур Рима.

Еврейское гетто

Пауза в атмосферном районе — возможно, вы уже начнёте подозревать Рим в современности.

Площадь Торре-Арджентина

Место, где закончилась республика — и где сегодня спокойно живут десятки римских котиков. Поговорим о Юлии Цезаре, его амбициях, убийстве и романе с Клеопатрой.

Пантеон

Идеальная архитектура, римские технологии и идея вечности. Здесь становится ясно: Рим строил не здания — он строил ощущение, что будет существовать всегда.

Организационные детали

По желанию посетим Пантеон, если вы купите билеты заранее — €5 за чел., в том числе для гида.