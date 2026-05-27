Вы узнаете, как императоры управляли репутацией без соцсетей, почему архитектура должна была подавлять людей и что общего у налогов и запахов.
Поймёте, как из маленького города сделать сверхдержаву и почему Римская империя никуда не исчезла — она просто сменила интерфейс.
Описание экскурсии
Колизей — главный символ хлеба и зрелищ
Поговорим о гладиаторах, массовой культуре и о том, как развлечения превращались в инструмент управления — и почему эта схема до сих пор отлично работает.
Арка Константина
Разберёмся, что такое триумф, как создавался образ победителя и почему именно христианство стало главной идеологией империи.
Римский и императорские форумы
Центр управления империей: законы, дороги, бани и амбиции. Проследим путь от Октавиана Августа до Траяна — и поймём, как строилась система, в которой мы до сих пор живём.
Площадь Венеции
Поговорим о падении Римской империи и попытках перезапустить её.
Капитолийский холм
Легенды основания Рима, первые деньги и символы власти. Обсудим гигантскую статую Константина и то, как буквально создаётся ощущение величия.
Театр Марцелла
Альтернатива Колизею — про развлечения, искусство и элитную недвижимость. Я расскажу, сколько стоят и кому принадлежат самые дорогие квартиры современного Рима.
Портик Октавии
История сильной женщины: как Октавия пережила драму Марка Антония и Клеопатры — и осталась одной из самых уважаемых фигур Рима.
Еврейское гетто
Пауза в атмосферном районе — возможно, вы уже начнёте подозревать Рим в современности.
Площадь Торре-Арджентина
Место, где закончилась республика — и где сегодня спокойно живут десятки римских котиков. Поговорим о Юлии Цезаре, его амбициях, убийстве и романе с Клеопатрой.
Пантеон
Идеальная архитектура, римские технологии и идея вечности. Здесь становится ясно: Рим строил не здания — он строил ощущение, что будет существовать всегда.
Организационные детали
По желанию посетим Пантеон, если вы купите билеты заранее — €5 за чел., в том числе для гида.