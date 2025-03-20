14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас на обзорную прогулку по Ассизи — духовной столице Умбрии, второму по величине после Ватикана религиозному центру католического вероисповедания. Город представляет собой миниатюрное средневековое поселение на южном склоне горы Монте-Субазио и хранит множество памятников и историй, с которыми я вас познакомлю.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В Ассизи родился и обрёл вечный покой Святой Франциск — покровитель Италии, основатель ордена францисканцев и один из самых влиятельных религиозных деятелей Средневековья. Ежегодно миллионы паломников приезжают сюда, чтобы помолиться перед святыми мощами. Атмосфера города наполнена духовностью: каждый уголок хранит память о святом — я расскажу вам историю его жизни и то, как она переплетается с историей города.

Мы будем заходить в церкви и базилики, а также изучать все места, которые тесно связаны с наиболее важными эпизодами жизни Франциска:

дом, где он родился

кафедральный собор Сан Руфино, где принял крещение

семейный дом

церковь Санта Мария Маджоре, где Франциск отрёкся от богатств

Мы увидим:

фрески великих мастеров итальянского готического художества — Джотто, Чимабуэ, Пьетро Лорензетти, Симоне Мартини и других

памятники различных эпох: древнеримский храм богини Минервы и Дворец приоров

крипту Святого Николы, в которой расположен Римский музей

Важные события, на которые можно попасть:

Праздник наступления весны отмечается в Ассизи каждый год в первые четверг, пятницу и субботу мая. В эти дни проходят многочисленные мероприятия, среди которых: палио, исторический парад, музыкальные и театральные представления

Праздник прощения проходит каждый год с полудня 1 августа до полуночи 2 августа. Для того чтобы получить прощение всех грехов, следует исповедаться, причаститься и произнести молитвы. Ассизское прощение можно попросить не только для себя, но и для усопших

Организационные детали

Мы встретимся в Ассизи. Добраться до города можно на поезде без пересадок из Рима (2,5 часа в пути), Флоренции (от 2 до 3 часов), Терни (около 1 часа). От ж/д станции до центра Ассизи можно добраться на городском автобусе, которые ходят примерно каждые 30 минут, время в пути — 13 минут.