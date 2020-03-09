14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы увидим фрески великих мастеров итальянского готического художества — Джотто, Чимабуе, Пьетро Лорензетти, Симоне Мартини и других. А также памятники различных эпох: древнеримский храм богини Минервы, Дворец приоров и Дворец капитана народа с высокой башней XIV века, — символы средневековой городской коммуны, крипта Св. Николы, в которой расположен Римский музей. Через подземный ход музея пожно попасть на римский форум, занимавший важное место в политической, экономической и социальной жизни города.

Будем заходить в церкви и базилики, а также изучать все места, которые тесно связаны с наиболее важными эпизодами жизни Франциска: S. Francesco Piccolino, где он родился, кафедральный собор San Rufino, где приняли крещение св. Франциск, св. Клара, Фридрих II Швабский, родительский дом, церковь Santa Maria Maggiore, где Франциск отрекся от богатств.

Здесь родился и обрел вечный покой святой Франциск, покровитель Италии, основатель ордена францисканцев и один из самых влиятельных религиозных деятелей эпохи средневековья. Ежегодно миллионы паломников со всего мира приезжают сюда, чтобы помолиться перед святыми мощами. Говорят, что святой Франциск помогает всем нуждающимся независимо от вероисповедания и конфессии. Атмосфера города Ассизи наполнена духовностью, и каждый уголок, и каждый камень хранят отпечаток о существовании святого — я вам расскажу историю его жизни и то, как она переплетается с историей города.

Важные события, на которые можно попасть: