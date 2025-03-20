14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В Ассизи родился и обрёл вечный покой Святой Франциск — покровитель Италии, основатель ордена францисканцев и один из самых влиятельных религиозных деятелей Средневековья. Ежегодно миллионы паломников приезжают сюда, чтобы помолиться перед святыми мощами. Атмосфера города наполнена духовностью: каждый уголок хранит память о святом — я расскажу вам историю его жизни и то, как она переплетается с историей города.
Мы будем заходить в церкви и базилики, а также изучать все места, которые тесно связаны с наиболее важными эпизодами жизни Франциска:
дом, где он родился
кафедральный собор Сан Руфино, где принял крещение
семейный дом
церковь Санта Мария Маджоре, где Франциск отрёкся от богатств
Мы увидим:
фрески великих мастеров итальянского готического художества — Джотто, Чимабуэ, Пьетро Лорензетти, Симоне Мартини и других
памятники различных эпох: древнеримский храм богини Минервы и Дворец приоров
крипту Святого Николы, в которой расположен Римский музей
Важные события, на которые можно попасть:
Праздник наступления весны отмечается в Ассизи каждый год в первые четверг, пятницу и субботу мая. В эти дни проходят многочисленные мероприятия, среди которых: палио, исторический парад, музыкальные и театральные представления
Праздник прощения проходит каждый год с полудня 1 августа до полуночи 2 августа. Для того чтобы получить прощение всех грехов, следует исповедаться, причаститься и произнести молитвы. Ассизское прощение можно попросить не только для себя, но и для усопших
Организационные детали
Мы встретимся в Ассизи. Добраться до города можно на поезде без пересадок из Рима (2,5 часа в пути), Флоренции (от 2 до 3 часов), Терни (около 1 часа). От ж/д станции до центра Ассизи можно добраться на городском автобусе, которые ходят примерно каждые 30 минут, время в пути — 13 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 306 туристов
Здравствуйте, дорогие туристы! Меня зовут Елена. Я лицензированный гид в Умбрии. Приглашаю вас совершить путешествие по этой необыкновенно многоликой области центральной Италии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
1
3
–
2
–
1
–
Лана
Спасибо большое Елене за прекрасную экскурсию по Ассизи) Чувствуется ее любовь к этому городу и Франциску Ассизскому - который проповедовал Мир и Добро)… Всем рекомендуем Елену! Причем, она помогла нам в бытовых вопросах: вызов такси, рестораны и т. д.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Очень понравилась экскурсия с гидом Еленой. Грамотно выстроен маршрут, спускались сверху вниз, было неутомительно, а Елену хотелось слушать и слушать. Рассказала много интересных фактов и легенд, причем на простом, доступном читать дальшеуменьшить
и понятном языке. Елена - приятный в общении человек, с которым комфортно находиться рядом. Очень заботливый гид. Писать можно много, но лучше съездить и убедиться самим. Рекомендую данную экскурсию и гида как для туристов-новичков, так и для продвинутых путешественников. Уверена, каждый получит незабываемые впечатления как от Ассизи, так и от общения с прекрасным гидом Еленой.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Посещение Ассизи было моей давней мечтой. Побывав несколько раз в Риме, я никак не могла спланировать посещение Ассизи. И вот наконец-то в январе этого года моя мечта сбылась. Гид-экскурсовод Елена читать дальшеуменьшить
замечательный человек и превосходный рассказчик! Она показала нам все самые интересные места в городе, рассказала про Умбрию, дала возможность осмотреть святыни этих мест. То, что предстало нашему взору, превзошло все мои ожидания. Действительно чувствуешь необыкновенную красоту, величие и особенную атмосферу города и его окрестностей. Побывав здесь однажды, нельзя не возвратиться сюда вновь! Я думаю, что в следующий мой приезд в Италию, я посвящу Ассизи уже не один, а несколько дней, чтобы наслаждаться природой, полностью окунуться в необыкновенную, целительную ауру базилик и монастырей Ассизи. Выражаю огромную благодарность Елене за экскурсию и буду рада встретиться с ней вновь. Ольга.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валерия
Замечательный экскурсовод и просто очаровательная девушка Елена познакомила нас со средневековым городком Ассизи. Елена легко ведет свой рассказ мастерски переплетая историю города и его героев с рассказами о сегодняшней Умбрии читать дальшеуменьшить
и ее жителях. Нет никакого перегруза многочисленными датами и фактами, всё живо и интересно. Елена влюблена в Умбрию и это чувство передается ее подопечным, разжигая в них желание непременно открыть для себя этот удивительный регион Италии. Так что рекомендую! город сам по себе стоит внимания, а в компании с Еленой это просто обязательный пункт в вашем маршрутном листе!
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Потрясающая экскурсия, спасибо Вам, Елена! Благодаря Вам этот день в Ассизи стал настоящим рождественским подарком всей нашей семье (экскурсия была 7 января 2016). Ваши энциклопедические знания истории региона, различных стилей читать дальшеуменьшить
в архитектуре и живописи, религиозных направлений обогатили наш кругозор, более 3х часов экскурсии прошли незабываемо и незаметно. Нельзя также не отметить Ваше обаяние, такт и внимательность к интересам и вопросам клиента. Кроме того (и это немаловажно!) рекомендациям Елены относительно правильных ресторанов и винотек надо доверять! Наш обед в Osteria Piazzetta dell'Erba в Ассизи был настоящим гастрономическим откровением - рекомендуется всем кто хочет креативной итальянской кухни и хочет попробовать что-то новое, а дальнейшее посещение Eno Teca Mazzini и наше знакомство с ее хозяином Alessandro стало кульминацией этого замечательного дня! СПАСИБО ВАМ! … и снова хочется вернуться в прекрасную Умбрию!
Вам был полезен этот отзыв?
Игорь
Описание экскурсии соответствует полностью тому, что мы увидели и услышали. Для нас важнее было познакомится ближе с жизнью Франциска Ассизского - и Елена сделала акцент именно на этой части. Хотя читать дальшеуменьшить
сам город тоже успела показать. Елена - замечательный рассказчик, в теме разбирается и при этом адаптирует свой рассказ под слушателей. (Ну, во всяком случае, нам с женой так показалось). На редкость насыщенная, информативная и нескучная экскурсия. Елене огромное спасибо, а остальным туристам - рекомендуем послушать рассказы Елены о Умбрии и её удивительных жителях. Pace e bene!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Ассизи - родина Святого Франциска»