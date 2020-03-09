14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Великолепные фрески, памятники истории, церкви и базилики — прогулка по духовной столице Умбрии

Елена
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Елена – ваш гид
Приглашаю вас на обзорную прогулку по Ассизи — духовной столице Умбрии, второму по величине после Ватикана религиозному центру католического вероисповедания.

Город, с численностью населения 30.000 человек, представляет собой миниатюрное средневековое поселение на южном склоне горы Монте-Субазио и хранит множество памятников и историй, с которыми я собираюсь вас познакомить.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Ассизи — родина Святого Франциска Ассизского

Программа

Мы увидим фрески великих мастеров итальянского готического художества — Джотто, Чимабуе, Пьетро Лорензетти, Симоне Мартини и других. А также памятники различных эпох: древнеримский храм богини Минервы, Дворец приоров и Дворец капитана народа с высокой башней XIV века, — символы средневековой городской коммуны, крипта Св. Николы, в которой расположен Римский музей. Через подземный ход музея пожно попасть на римский форум, занимавший важное место в политической, экономической и социальной жизни города.

Будем заходить в церкви и базилики, а также изучать все места, которые тесно связаны с наиболее важными эпизодами жизни Франциска: S. Francesco Piccolino, где он родился, кафедральный собор San Rufino, где приняли крещение св. Франциск, св. Клара, Фридрих II Швабский, родительский дом, церковь Santa Maria Maggiore, где Франциск отрекся от богатств.

Здесь родился и обрел вечный покой святой Франциск, покровитель Италии, основатель ордена францисканцев и один из самых влиятельных религиозных деятелей эпохи средневековья. Ежегодно миллионы паломников со всего мира приезжают сюда, чтобы помолиться перед святыми мощами. Говорят, что святой Франциск помогает всем нуждающимся независимо от вероисповедания и конфессии. Атмосфера города Ассизи наполнена духовностью, и каждый уголок, и каждый камень хранят отпечаток о существовании святого — я вам расскажу историю его жизни и то, как она переплетается с историей города.

Важные события, на которые можно попасть:

  • “Праздник наступления весны” или “Майские календы” (“Calendimaggio”) отмечается в Ассизи каждый год в первые четверг, пятницу и субботу мая. В эти дни проходят многочисленные праздничные мероприятия, среди которых: палио, исторический парад, музыкальные и театральные представления.
  • “Праздник прощения” проходит каждый год в Ассизи с полудня 1 августа до полуночи 2 августа. Для того чтобы получить прощение всех грехов, следует исповедаться, причаститься, и произнести молитвы. “Ассизское прощение” можно попросить не только для себя, но и для усопших.

Организационные детали

Добраться до города Ассизи можно на поезде без пересадок из Рима (2,5 часа в пути), Флоренции (от 2 до 3 часов), Терни (около 1 часа). От ж/д станции до центра Ассизи можно добраться на городском автобусе, которые ходят примерно каждые 30 минут, время в пути — 13 минут.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие туристы! Меня зовут Елена. Я лицензированный гид в Умбрии. Приглашаю вас совершить путешествие по этой необыкновенно многоликой области центральной Италии.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
От всей души рекомендуем Елену - нашего экскурсовода в Ассизи. Заранее обсудили место и время встречи (удобная подземная парковка в 5 минутах ходьбы от начала маршрута), начали вовремя, нам очень повезло, что было совсем немного туристов - удалось спокойно обойти все достопримечательности Ассизи. Елена прекрасно владеет материалом, очень интересно рассказывает, эрудированна - прекрасно разбирается в истории, культуре. Экскурсия прошла очень увлекательно и вся семья была довольна.
30 июня 2019
Очень понравилась экскурсия с гидом Еленой. Грамотно выстроен маршрут, спускались сверху вниз, было неутомительно, а Елену хотелось слушать и слушать. Рассказала много интересных фактов и легенд, причем на простом, доступном и понятном языке. Елена - приятный в общении человек, с которым комфортно находиться рядом. Очень заботливый гид. Писать можно много, но лучше съездить и убедиться самим. Рекомендую данную экскурсию и гида как для туристов-новичков, так и для продвинутых путешественников. Уверена, каждый получит незабываемые впечатления как от Ассизи, так и от общения с прекрасным гидом Еленой.
20 мая 2019
Елена провела для нас замечательную и познавательную экскурсию в Ассиззи и показала самые интересные места в городке и в базилике Святого Франциска. Знакомство с этим святым и его родиной останется среди наших лучших воспоминание из поездки по Умбрии, благодоря Елене. Если мы вернемся сюда вновь, то непременно обратимся к Елене, чтобы узнать новые городки в Умбрии, где Елена проводит экскурсии. Спасибо за впечатления, Елена!! /Наталья и Майкл
5 мая 2019
Елена - отличный гид и провела прекрасную экскурсию. Все было четко организовано. Маршрут экскурсии отлично спланирован. Елена - хороший рассказчик. Все интересно и содержательно, а, с другой стороны, нет этого ужасного перегруза ненужными цифрами и гигантским количеством фактов, чем страдают некоторые гиды. А после экскурсии Елена ещё дала несколько полезных советов, как провести время в городе, где перекусить и т.п.
2 мая 2019
На Экскурсии по Ассизи нас сопровождала экскурсовод Елена. Материал был подан очень интересно, профессионально. Видно, что гид глубоко изучила материал. Кроме того, все было изложено очень живо и современно. Спасибо Елене за то, что она сумела передать и нам свою любовь к этому милому, уютному средневековому городу. Эту экскурсию рекомендуем обязательно посетить, добавив в свою копилку итальянских впечатлений и эту жемчужину- Ассизи.

Светлана. Апрель- 2019
1 мая 2019
Елена, спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии и очень жалеем, что дождь помешал нам увидеть еще больше.
21 января 2019
Посещение Ассизи было моей давней мечтой. Побывав несколько раз в Риме, я никак не могла спланировать посещение Ассизи. И вот наконец-то в январе этого года моя мечта сбылась. Гид-экскурсовод Елена замечательный человек и превосходный рассказчик! Она показала нам все самые интересные места в городе, рассказала про Умбрию, дала возможность осмотреть святыни этих мест. То, что предстало нашему взору, превзошло все мои ожидания. Действительно чувствуешь необыкновенную красоту, величие и особенную атмосферу города и его окрестностей. Побывав здесь однажды, нельзя не возвратиться сюда вновь! Я думаю, что в следующий мой приезд в Италию, я посвящу Ассизи уже не один, а несколько дней, чтобы наслаждаться природой, полностью окунуться в необыкновенную, целительную ауру базилик и монастырей Ассизи. Выражаю огромную благодарность Елене за экскурсию и буду рада встретиться с ней вновь. Ольга.
30 апреля 2018
Чудесная экскурсия.
Елена рассказала о истории создания Францисканского ордена, мы посмотрели главную базилику города и прогулялись по его улочкам.
29 марта 2018
Мы с мужем побывали на экскурсии в Ассизи с гидом Еленой и получили большое удовольствие. Елена прекрасно владеет материалом, рассказывает образно и интересно. Благодарим Елену за чудесную экскурсию и рекомендуем этого замечательного гида другим туристам.
4 сентября 2017
Ассизи очень красивый и кодоритн

Ассизи очень красивый город. Всем кто будет в Риме рекомендую его посетить. Это стоит того. Ну конечно это лучше делать с экскурсоводом!
Ещё 4 отзыва

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