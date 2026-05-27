Аудиенция Папы Римского в Ватикане - с экскурсией и билетами

Площадь Святого Петра постепенно наполняется людьми, Швейцарская гвардия занимает свои посты, а Ватикан готовится к появлению Папы. И вы окунётесь в это таинство — увидите Папу Льва XIV и услышите его обращение и благословение. А перед началом вместе с нами погрузитесь в историю Ватикана и традиции папства.
За 2 часа до аудиенции вы:
- услышите историю самого маленького государства мира
- узнаете о традициях папства и факты о действующем Папе Льве XIV
- разберётесь, как устроена жизнь сердца католической церкви
- увидите Сикстинскую капеллу со стороны площади
- поймёте, как проходит конклав и что означает белый дым
Мы ответим на все ваши вопросы и попрощаемся с вами незадолго до начала аудиенции. Обычно для гостей предусмотрены сидячие места с хорошим обзором.
После начала речи и благословения Папы охрана снова разрешит свободное передвижение по площади.
- В стоимость включено: бронирование билетов для вас (сами билеты бесплатные), радиогиды на время экскурсии для лучшей слышимости
- С вами будет один из гидов нашей команды
Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€36
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Место начала и завершения?
Возле офиса недалеко от Ватикана
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду в 07:00, в воскресенье в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Риме
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 38 туристов
В августе 2025 года праздновал 15 лет жизни в Риме. Всё это время я работал гидом по Италии. В 2018 году мы открыли в Риме туристическую компанию. Сегодня с нами сотрудничает 40 выдающихся гидов на русском языке. У каждого из них есть сильные стороны, и мы знаем, кто идеально подойдёт для интересующей вас экскурсии.
