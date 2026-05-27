Аудиенция Папы Римского в Ватикане - с экскурсией и билетами

Площадь Святого Петра постепенно наполняется людьми, Швейцарская гвардия занимает свои посты, а Ватикан готовится к появлению Папы. И вы окунётесь в это таинство — увидите Папу Льва XIV и услышите его обращение и благословение. А перед началом вместе с нами погрузитесь в историю Ватикана и традиции папства.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

За 2 часа до аудиенции вы:

услышите историю самого маленького государства мира

узнаете о традициях папства и факты о действующем Папе Льве XIV

разберётесь, как устроена жизнь сердца католической церкви

увидите Сикстинскую капеллу со стороны площади

поймёте, как проходит конклав и что означает белый дым

Мы ответим на все ваши вопросы и попрощаемся с вами незадолго до начала аудиенции. Обычно для гостей предусмотрены сидячие места с хорошим обзором.

После начала речи и благословения Папы охрана снова разрешит свободное передвижение по площади.

Организационные детали