Экскурсия из Рима на виллу в Тиволи и в римские замки

Выездная однодневная экскурсия из Рима в город королевских вилл Тиволи и в Кастель Гандольфо - колоритный городок римской провинции и летняя резиденция римских пап.

Трансфер из Рима и обратно на комфортабельном авто, билеты на виллу Д Эсте и экскурсия с гидом включены в стоимость.
Экскурсия из Рима на виллу в Тиволи и в римские замки
Экскурсия из Рима на виллу в Тиволи и в римские замки
Экскурсия из Рима на виллу в Тиволи и в римские замки
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Погружение в Италию

Откройте для себя настоящую атмосферу итальянской жизни! Это уникальное путешествие, которое продлится всего один день, оставит незабываемые впечатления на всю жизнь. Каждый городок, который вы посетите, наполнен своей историей, традициями и, конечно, неповторимыми вкусами!

Организация вашего путешествия

Экскурсия тщательно продумана и организована:

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле с опытным водителем;
  • Лицензированный гид, который станет вашим проводником в мир итальянской культуры;
  • Насыщенный маршрут с возможностью сделать лучшие фотографии;
  • Время для обеда и дегустации вкуснейших местных продуктов.

Исследование древних городов

Во время путешествия вы сможете насладиться захватывающими видами и уникальными вкусами региона. Гид расскажет о достопримечательностях окрестностей Рима, что поможет вам почувствовать колорит итальянской провинции и узнать, как живут местные жители.

Город Тиволи

Вы познакомитесь с городом Тиволи, который изначально назывался Тибур. Этот город был основан намного раньше Рима — в XIII веке до нашей эры, и его история очень богата. Вы окунетесь в мир кардинала Ипполита II и посетите знаменитую виллу XVI века кардинала Д’Эсте. Прогулявшись по дворцу, вы сможете выйти в прекрасный сад, где вас удивят роскошные фонтаны.

Уникальный дворцово-парковый ансамбль

Наш гид расскажет об уникальности и истории создания дворцово-паркового ансамбля виллы Д’Эсте, а также познакомит вас с великолепным садом в итальянском стиле, где расположено около 500 фонтанов, большая часть из которых работает и сегодня.

Завершение путешествия в Кастель-Гандольфо

Заключительным пунктом вашей экскурсии станет город Кастель-Гандольфо. Здесь вы посетите действующую летнюю резиденцию папы Римского, выйдете на площадь Свободы и спуститесь на смотровую площадку с потрясающим видом на озеро Альбано.

Погрузитесь в атмосферу Италии и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда!

Каждую среду и воскресенье в 07:30

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Рим-Тиволи-Кастель-Гандольфо-Рим
  • Услуги гида
  • Входные билеты в виллу д’Эсте
  • Входные билеты в сады Барберини
Что не входит в цену
  • «Входные билеты в резиденцию Папы Римского (взрослый - 12 евро, ребенок 5-18, лет - 5 евро)», Питание
Место начала и завершения?
Piazzale Ostiense, Linea B, Metro Piramide
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую среду и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После бронирования Вам необходимо связаться с нашим менеджером Венерой в любой мессенджер на номер +79268706027
  • Чтобы получить подробную инструкцию по времени и месту встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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