Выездная однодневная экскурсия из Рима в город королевских вилл Тиволи и в Кастель Гандольфо - колоритный городок римской провинции и летняя резиденция римских пап. Трансфер из Рима и обратно на комфортабельном авто, билеты на виллу Д Эсте и экскурсия с гидом включены в стоимость.

Описание экскурсии

Погружение в Италию

Откройте для себя настоящую атмосферу итальянской жизни! Это уникальное путешествие, которое продлится всего один день, оставит незабываемые впечатления на всю жизнь. Каждый городок, который вы посетите, наполнен своей историей, традициями и, конечно, неповторимыми вкусами!

Организация вашего путешествия

Экскурсия тщательно продумана и организована:

Трансфер на комфортабельном автомобиле с опытным водителем;

Лицензированный гид, который станет вашим проводником в мир итальянской культуры;

Насыщенный маршрут с возможностью сделать лучшие фотографии;

Время для обеда и дегустации вкуснейших местных продуктов.

Исследование древних городов

Во время путешествия вы сможете насладиться захватывающими видами и уникальными вкусами региона. Гид расскажет о достопримечательностях окрестностей Рима, что поможет вам почувствовать колорит итальянской провинции и узнать, как живут местные жители.

Город Тиволи

Вы познакомитесь с городом Тиволи, который изначально назывался Тибур. Этот город был основан намного раньше Рима — в XIII веке до нашей эры, и его история очень богата. Вы окунетесь в мир кардинала Ипполита II и посетите знаменитую виллу XVI века кардинала Д’Эсте. Прогулявшись по дворцу, вы сможете выйти в прекрасный сад, где вас удивят роскошные фонтаны.

Уникальный дворцово-парковый ансамбль

Наш гид расскажет об уникальности и истории создания дворцово-паркового ансамбля виллы Д’Эсте, а также познакомит вас с великолепным садом в итальянском стиле, где расположено около 500 фонтанов, большая часть из которых работает и сегодня.

Завершение путешествия в Кастель-Гандольфо

Заключительным пунктом вашей экскурсии станет город Кастель-Гандольфо. Здесь вы посетите действующую летнюю резиденцию папы Римского, выйдете на площадь Свободы и спуститесь на смотровую площадку с потрясающим видом на озеро Альбано.

Погрузитесь в атмосферу Италии и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда!