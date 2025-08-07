Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с ночной жизнью Рима через его бары и исторические места. Включает посещение четырёх аутентичных заведений, одно из которых радует живой музыкой. Узнайте о римском аперитиве и его значении для местных жителей. Посетите Кампо-де-Фьори, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Все напитки и закуски включены в стоимость, что делает это предложение ещё более привлекательным
5 причин купить эту экскурсию
- 🍹 Напитки включены
- 🎶 Живая музыка
- 🏛 Исторические места
- 🌙 Ночная атмосфера
- 📚 Интересные факты
Что можно увидеть
- Кампо-де-Фьори
- Пантеон
- Треви
- Пьяцца Венеция
- Монти
Описание экскурсии
Мы посетим 4 аутентичных места, один из которых — с живой музыкой. В каждом из них я угощу вас напитком, который родился именно в Риме. Например, знаменитым Negroni.
Вы узнаете, что такое настоящий римский аперитив, и почему это не просто напиток, а важная часть повседневной жизни горожан.
А также услышите интересные факты и легенды об исторических местах, которые мы посетим:
- Кампо-де-Фьори — яркий рынок, где каждый уголок наполнен историей и местным колоритом. Днём здесь идёт бойкая торговля свежими продуктами и цветами, а после заката площадь превращается в центр ночной жизни с уютными кафе и барами
- Пантеон — один из самых древних сохранившихся памятников Рима. Его купол с отверстиями для света восхищает не только гостей Вечного города, но и римлян
- Треви — легендарный фонтан, куда бросают монетки, чтобы вернуться в Рим. Это место, где старина встречается с роскошью, и каждый уголок района наполнен романтикой
- Пьяцца Венеция — эпицентр Рима, где античные руины соседствуют с величественными зданиями. Здесь возвышается монумент Витторио Эмануэле II, символ Италии, и начинается одна из самых известных улиц города — Виа-дель-Корсо
- Монти — один из самых стильных районов со старинными улочками, модными бутиками, кафе и барами. Здесь живёт дух старого Рима и в то же время ощущается современный ритм города
Организационные детали
- Ваш возраст — 18+
- Напитки и закуски включены в стоимость. При желании и за дополнительную плату вы можете дозаказать себе что-то по меню
в пятницу и субботу в 20:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€134
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Campo de Fiori
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 20:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 195 туристов
Рим для меня — не просто город, а живое произведение искусства, которое я открываю заново с каждым днём. Я выросла в межнациональной семье, говорю на трёх языках и всегда нахожу
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Максим
7 авг 2025
🌟 Огромное спасибо нашему гиду за потрясающую экскурсию! Было очень интересно, информативно и увлекательно. Гид прекрасно знает материал, легко и с юмором отвечает на любые вопросы, а сложные вещи объясняет
Д
Дария
6 мая 2025
Очень советую данный гастро тур, было душевно, вкусно и очень весело. Вике большое спасибо за классную организацию и необычный формат!
Входит в следующие категории Рима
