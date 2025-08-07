Мои заказы

Барная культура ночного Рима

Погрузитесь в ночную атмосферу Рима, посетив его уникальные бары. Насладитесь напитками и историей, которые делают этот город особенным
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с ночной жизнью Рима через его бары и исторические места. Включает посещение четырёх аутентичных заведений, одно из которых радует живой музыкой. Узнайте о римском аперитиве и его значении для местных жителей. Посетите Кампо-де-Фьори, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Все напитки и закуски включены в стоимость, что делает это предложение ещё более привлекательным
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍹 Напитки включены
  • 🎶 Живая музыка
  • 🏛 Исторические места
  • 🌙 Ночная атмосфера
  • 📚 Интересные факты
Барная культура ночного Рима© Виктория
Барная культура ночного Рима© Виктория
Барная культура ночного Рима© Виктория
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя21
ноя22
ноя28
ноя5
дек6
дек
Время начала: 20:30

Что можно увидеть

  • Кампо-де-Фьори
  • Пантеон
  • Треви
  • Пьяцца Венеция
  • Монти

Описание экскурсии

Мы посетим 4 аутентичных места, один из которых — с живой музыкой. В каждом из них я угощу вас напитком, который родился именно в Риме. Например, знаменитым Negroni.

Вы узнаете, что такое настоящий римский аперитив, и почему это не просто напиток, а важная часть повседневной жизни горожан.

А также услышите интересные факты и легенды об исторических местах, которые мы посетим:

  • Кампо-де-Фьори — яркий рынок, где каждый уголок наполнен историей и местным колоритом. Днём здесь идёт бойкая торговля свежими продуктами и цветами, а после заката площадь превращается в центр ночной жизни с уютными кафе и барами
  • Пантеон — один из самых древних сохранившихся памятников Рима. Его купол с отверстиями для света восхищает не только гостей Вечного города, но и римлян
  • Треви — легендарный фонтан, куда бросают монетки, чтобы вернуться в Рим. Это место, где старина встречается с роскошью, и каждый уголок района наполнен романтикой
  • Пьяцца Венеция — эпицентр Рима, где античные руины соседствуют с величественными зданиями. Здесь возвышается монумент Витторио Эмануэле II, символ Италии, и начинается одна из самых известных улиц города — Виа-дель-Корсо
  • Монти — один из самых стильных районов со старинными улочками, модными бутиками, кафе и барами. Здесь живёт дух старого Рима и в то же время ощущается современный ритм города

Организационные детали

  • Ваш возраст — 18+
  • Напитки и закуски включены в стоимость. При желании и за дополнительную плату вы можете дозаказать себе что-то по меню

в пятницу и субботу в 20:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€134
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Campo de Fiori
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 20:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 195 туристов
Рим для меня — не просто город, а живое произведение искусства, которое я открываю заново с каждым днём. Я выросла в межнациональной семье, говорю на трёх языках и всегда нахожу
читать дальше

общий язык с людьми. Моя история начинается в маленьком Оренбурге, продолжается в Москве, где я закончила МГУ как юрист, а теперь я живу здесь, в Риме, обучаясь бизнесу, туризму и искусству. За годы жизни здесь я влюбилась в каждую улочку Рима, в каждую историю, которая скрыта за старинными стенами. И хочу поделиться этой любовью с вами — показать Рим таким, каким я его вижу: живым, многослойным и удивительным.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Максим
Максим
7 авг 2025
🌟 Огромное спасибо нашему гиду за потрясающую экскурсию! Было очень интересно, информативно и увлекательно. Гид прекрасно знает материал, легко и с юмором отвечает на любые вопросы, а сложные вещи объясняет
читать дальше

просто и понятно. Благодаря ей мы не скучала ни минуты — время пролетело незаметно! Особенно понравилось, что он делал акцент на интересных деталях, которые невозможно найти в обычных путеводителях.

Рекомендую этого гида всем, кто хочет получить насыщенные впечатления и узнать намного больше, чем просто стандартные факты из учебников. 👍

Д
Дария
6 мая 2025
Очень советую данный гастро тур, было душевно, вкусно и очень весело. Вике большое спасибо за классную организацию и необычный формат!

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии из Рима

Аутентичные районы Рима
Пешая
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Аутентичные районы Рима
Исследуйте еврейское гетто и Трастевере, наслаждаясь историей и романтикой Рима. Прогулка по узким улочкам и старинным церквям подарит незабываемые впечатления
19 ноя в 10:30
20 ноя в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
20 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€231 за всё до 4 чел.
Ночной Рим: прогулка по городу после заката
Пешая
2 часа
49 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Ночной Рим: прогулка по городу
Путешествие по ночному Риму подарит новые впечатления и откроет тайны Вечного города. Окунитесь в атмосферу, где каждый уголок дышит историей
Начало: На площади Кампо деи Фиори
Расписание: ежедневно в 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме