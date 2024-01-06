Экскурсии по барам Рима

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Риме на русском языке, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов
Начало: У Ponte Sisto
«Прогуливаясь по вечерним улочкам от одного бара к другому, мы поговорим о современных римлянах, местных традициях и менталитете»
€400 за всё до 6 чел.
Барная культура ночного Рима
Пешая
2.5 часа
-
10%
Мини-группа
до 5 чел.
Барная культура ночного Рима
В программе - аперитивы, коктейли, закуски и самые красивые районы Вечного города
Начало: У площади Campo de Fiori
«Мы посетим 4 аутентичных бара, один из которых — с живой музыкой»
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
11 апр в 20:30
12 апр в 20:30
€45€50 за человека
Тур по барам Рима: проведи вечер как местный
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Тур по барам Рима: проведи вечер как местный
Начало: P. za S. Vincenzo Pallotti, 208, Roma
«Приглашаю вас взглянуть на настоящий Рим — прогуляться по его вечерним красивым улочкам, посетить лучшие бары города в непринужденной и веселой атмосфере»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€300 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
  2. Барная культура ночного Рима
  3. Тур по барам Рима: проведи вечер как местный
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Площадь Венеции
  6. Пьяцца Навона
  7. Колизей
  8. Капитолийский холм
  9. Замок Святого Ангела
  10. Район Трастевере
Сколько стоит экскурсия по Риму в апреле 2025
Сейчас в Риме в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 2 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь