Индивидуальная
до 6 чел.
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов
Начало: У Ponte Sisto
«Прогуливаясь по вечерним улочкам от одного бара к другому, мы поговорим о современных римлянах, местных традициях и менталитете»
€400 за всё до 6 чел.
-
10%
Мини-группа
до 5 чел.
Барная культура ночного Рима
В программе - аперитивы, коктейли, закуски и самые красивые районы Вечного города
Начало: У площади Campo de Fiori
«Мы посетим 4 аутентичных бара, один из которых — с живой музыкой»
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
11 апр в 20:30
12 апр в 20:30
€45
€50 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Тур по барам Рима: проведи вечер как местный
Начало: P. za S. Vincenzo Pallotti, 208, Roma
«Приглашаю вас взглянуть на настоящий Рим — прогуляться по его вечерним красивым улочкам, посетить лучшие бары города в непринужденной и веселой атмосфере»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€300 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна6 января 2024Прилетели в Рим, и сразу окунулись в вечерний, с каплями дождя, игристо-коктейльный вечер … Напиток с шоколадным стаканчиком - советую обязательно попробовать … Спасибо Глеб!! 👏👏🥂
- AAndrei9 декабря 2023Всё было отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Бары и ночная жизнь»
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