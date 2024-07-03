Сэкономьте драгоценное время на частной полуторачасовой экскурсии по Колизею. Сделайте панорамные фотографии римской арены и окрестностей, прежде чем войти внутрь через VIP-вход.
Удивитесь тому, как Древний Рим оживает перед вашими глазами, и лучше оцените величие величайшего амфитеатра Римской республики.
Удивитесь тому, как Древний Рим оживает перед вашими глазами, и лучше оцените величие величайшего амфитеатра Римской республики.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45
Описание билета
Сэкономьте драгоценное время на частной полуторачасовой экскурсии по Колизею. Сделайте панорамные фотографии римской арены и окрестностей, прежде чем войти внутрь через VIP-вход. Удивитесь тому, как Древний Рим оживает перед вашими глазами, и лучше оцените величие амфитеатра Римской республики. Посмотрите на подземный уровень с Арены, где гладиаторы готовятся к битве. Исследуйте цокольный этаж и 2-й ярус, где толпы будут реветь во время захватывающих развлечений. Узнайте о различных играх и жестоких битвах, которыми наслаждались римляне, и получите помощь от своего гида, чтобы найти лучшие места для идеальных фотографий. Важная информация: Возьмите с собой • Паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии Запрещено • Чемоданы и большие сумки Примите во внимание • Подтверждение будет получено во время бронирования.
- Приобретая экскурсию, вы признаете и соглашаетесь с тем, что плата за вход на арену Колизей составляет 22 евро для взрослых, а также плата за бронирование в размере 2 евро и бесплатный вход для детей до 18 лет. Оставшаяся сумма покрывает стоимость профессионального лицензированного гида, а также другие услуги. услуги, гарнитуры, плата за бронирование и туристические удобства. Туроператор обеспечивает прозрачность и стремится обеспечить ваше понимание разбивки затрат, что позволит вам в полной мере оценить ценность экскурсии.
- В Колизее нет гардеробов.
- Возможна задержка времени отправления из-за ограничений вместимости Колизея и проверок безопасности. Правила вместимости также могут повлиять на бесперебойное проведение тура, особенно в национальные праздники и дни особых мероприятий.
- Еда и напитки не включены в стоимость. Не подходит для • Люди с ограниченными возможностями передвижения • Люди в инвалидных креслах.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (0-2)
|€29
|Детский (3-16)
|€54
|Взрослый (17-99)
|€84
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия на английском языке
- Входной билет без очереди в Колизей
- Доступ к реконструированной Арене
Что не входит в цену
- Чаевые по желанию
- Трансфер от/до отеля
- Еда и напитки, если не указано иное
Место начала и завершения?
Via del Colosseo, 31, 00184 Roma RM, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
3 июл 2024
Я очень доволен туром! Наш гид ДжиДжи был фантастическим - оживленным и динамичным и все время удерживал наше внимание. Он использовал много юмора и был чрезвычайно образован.
Т
Тимур
1 июл 2024
Гид был таким превосходным. Но не пропускайте очередь. Мы встретились на месте встречи в 14:30, как указано при бронировании, и встретили нашего гида возле кафе Roma в 14:45, после чего
А
Андрей
29 июн 2024
Прекрасный тур! Мне хотелось бы запомнить имя нашего гида, потому что он был потрясающим.
А
Алиса
14 июн 2024
Колизей впечатляет. Столько истории в этих стенах. Вы могли просто почувствовать, что значит быть зрителем или участником арены. Когда мы впервые вошли, это было ошеломляюще и просто захватывало дух. Наш гид определенно сделал тур 5-звездочным.
G
Gillian
13 июн 2024
Мне очень понравился мой гид. Страсть, с которой он делился с нами своими знаниями, была потрясающей, тем более что он делает это регулярно. Это было захватывающе.
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