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гид привел к Колизею, и мы добрались до Колизея в 15:00. Наконец мы вошли в 15:30. Это не совсем вина нашего оператора, потому что одна семья из нашей группы забыла удостоверение личности. Но в рамках частного тура я ожидал только нас, а не других. Но их было около 25-30 человек. Мы не смогли войти на Палатинский холм и на римский форум (но, по моему мнению, там не на что смотреть), так как последний вход на него для группы - 15:30. Для групп вход на Римский форум и Палатинский холм возможен только в 11:30 и 1:30. Хотя смотреть там особо нечего. В остальном тур был превосходным, и нам всем понравилось. Гид обладает отличными знаниями и сделал наш тур незабываемым. Однако будьте готовы простоять в очереди 20–25 минут и не забудьте взять с собой удостоверение личности, особенно для несовершеннолетних.