Частный тур в Колизей с доступом на VIP-арену

Сэкономьте драгоценное время на частной полуторачасовой экскурсии по Колизею. Сделайте панорамные фотографии римской арены и окрестностей, прежде чем войти внутрь через VIP-вход.

Удивитесь тому, как Древний Рим оживает перед вашими глазами, и лучше оцените величие величайшего амфитеатра Римской республики.
5
5 отзывов
Частный тур в Колизей с доступом на VIP-арену
Частный тур в Колизей с доступом на VIP-арену
Частный тур в Колизей с доступом на VIP-арену
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45

Описание билета

Сэкономьте драгоценное время на частной полуторачасовой экскурсии по Колизею. Сделайте панорамные фотографии римской арены и окрестностей, прежде чем войти внутрь через VIP-вход. Удивитесь тому, как Древний Рим оживает перед вашими глазами, и лучше оцените величие амфитеатра Римской республики. Посмотрите на подземный уровень с Арены, где гладиаторы готовятся к битве. Исследуйте цокольный этаж и 2-й ярус, где толпы будут реветь во время захватывающих развлечений. Узнайте о различных играх и жестоких битвах, которыми наслаждались римляне, и получите помощь от своего гида, чтобы найти лучшие места для идеальных фотографий. Важная информация: Возьмите с собой • Паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии Запрещено • Чемоданы и большие сумки Примите во внимание • Подтверждение будет получено во время бронирования.
  • Приобретая экскурсию, вы признаете и соглашаетесь с тем, что плата за вход на арену Колизей составляет 22 евро для взрослых, а также плата за бронирование в размере 2 евро и бесплатный вход для детей до 18 лет. Оставшаяся сумма покрывает стоимость профессионального лицензированного гида, а также другие услуги. услуги, гарнитуры, плата за бронирование и туристические удобства. Туроператор обеспечивает прозрачность и стремится обеспечить ваше понимание разбивки затрат, что позволит вам в полной мере оценить ценность экскурсии.
  • В Колизее нет гардеробов.
  • Возможна задержка времени отправления из-за ограничений вместимости Колизея и проверок безопасности. Правила вместимости также могут повлиять на бесперебойное проведение тура, особенно в национальные праздники и дни особых мероприятий.
  • Еда и напитки не включены в стоимость. Не подходит для • Люди с ограниченными возможностями передвижения • Люди в инвалидных креслах.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Детский (0-2)€29
Детский (3-16)€54
Взрослый (17-99)€84

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсия на английском языке
  • Входной билет без очереди в Колизей
  • Доступ к реконструированной Арене
Что не входит в цену
  • Чаевые по желанию
  • Трансфер от/до отеля
  • Еда и напитки, если не указано иное
Место начала и завершения?
Via del Colosseo, 31, 00184 Roma RM, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
1
О
3 июл 2024
Я очень доволен туром! Наш гид ДжиДжи был фантастическим - оживленным и динамичным и все время удерживал наше внимание. Он использовал много юмора и был чрезвычайно образован.
Т
1 июл 2024
Гид был таким превосходным. Но не пропускайте очередь. Мы встретились на месте встречи в 14:30, как указано при бронировании, и встретили нашего гида возле кафе Roma в 14:45, после чего
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гид привел к Колизею, и мы добрались до Колизея в 15:00. Наконец мы вошли в 15:30. Это не совсем вина нашего оператора, потому что одна семья из нашей группы забыла удостоверение личности. Но в рамках частного тура я ожидал только нас, а не других. Но их было около 25-30 человек. Мы не смогли войти на Палатинский холм и на римский форум (но, по моему мнению, там не на что смотреть), так как последний вход на него для группы - 15:30. Для групп вход на Римский форум и Палатинский холм возможен только в 11:30 и 1:30. Хотя смотреть там особо нечего. В остальном тур был превосходным, и нам всем понравилось. Гид обладает отличными знаниями и сделал наш тур незабываемым. Однако будьте готовы простоять в очереди 20–25 минут и не забудьте взять с собой удостоверение личности, особенно для несовершеннолетних.

А
29 июн 2024
Прекрасный тур! Мне хотелось бы запомнить имя нашего гида, потому что он был потрясающим.
А
14 июн 2024
Колизей впечатляет. Столько истории в этих стенах. Вы могли просто почувствовать, что значит быть зрителем или участником арены. Когда мы впервые вошли, это было ошеломляюще и просто захватывало дух. Наш гид определенно сделал тур 5-звездочным.
G
13 июн 2024
Мне очень понравился мой гид. Страсть, с которой он делился с нами своими знаниями, была потрясающей, тем более что он делает это регулярно. Это было захватывающе.

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