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Детская обзорная экскурсия по городу "История Древнего Рима"

5
12 отзывов
Марина С.
Марина С. – Гид из Рима
Детская экскурсия ⛳ «История Древнего Рима» проходит в формате квеста, а наш маршрут будет проходить по самым ярким достопримечательностям Вечного города.

Нас ждет знакомство с античным Римом, его достижениями, изобретениями и памятниками архитектуры в форме интеллектуальной игры с нескучными и разнообразными заданиями.

Чтобы вашему ребенку было интересно мы подготовили 16 иллюстраций, 7 творческих заданий, карту с наклейками и мультфильм – полный набор иллюстративных и видеоматериалов для настоящего приключения.

А в конце путешествия маленького агента будет ждать приятный сюрприз.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €150 за экскурсию

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Детская обзорная экскурсия по городу "История Древнего Рима"
Детская обзорная экскурсия по городу "История Древнего Рима"

Что вы увидите

  • Капитолийская площадь
  • Римский Форум (без посещения внутри - смотрим и узнаем историю с красивой обзорной площадки)
  • Колизей (без посещения внутри - смотрим и узнаем историю с красивой обзорной площадки)
  • Пантеон
  • Площадь Арджентина
  • Площадь Навона.
Детская экскурсия ⛳ "История Древнего Рима" - это знакомство с античным Римом, его достижениями, изобретениями и памятниками архитектуры в форме интеллектуальной игры с нескучными и разнообразными заданиями. Информация хорошо запоминается, ведь ребенок не просто слушает экскурсовода, а выполняет важную и ответственную миссию по спасению мальчика из прошлого!
Экскурсия проходит в формате квеста.
Чтобы вашему ребенку было интересно мы подготовили 16 иллюстраций, 7 творческих заданий, карту с наклейками и мульфильм – полный набор иллюстративных и видеоматериалов для настоящего приключения!
Особенно приятно, что в конце путешествия маленького агента будет ждать приятный сюрприз.

Организационные детали:

  • На экскурсии-квесте обязательно сопровождение хотя бы одного из взрослых представителей ребенка (родителя, бабушки, дедушки и т. п. ).
  • Экскурсия будет интересна детям в возрасте 7-12 лет.
  • Стоимость указана для количества детей от 1 до 3, количество взрослых может быть любым.
Что входит
  • ! Наглядные материалы: 16 иллюстраций, 7 творческих заданий, карта с наклейками, мультфильм и игры древних римлян — скучать точно не придется!
  • ! Секретная сумка специального агента — все, что может понадобиться вашему агенту для выполнения заданий.
  • ! Работа русского гида-аниматора на протяжении всего маршута.
  • ! Приятный сюрприз-подарок в конце экскурсии.
Что не входит
  • Мороженое и напитки
  • Посещение Колизея и Римского форума
Начало
🚩 Фонтан Шишки (della Pigna), Piazza di S. Marco
Место завершения
🏁 Piazza di Pasquino, Roma, RM
Детская обзорная экскурсия по городу "История Древнего Рима"
Детская обзорная экскурсия по городу "История Древнего Рима"
Детская обзорная экскурсия по городу "История Древнего Рима"
Детская обзорная экскурсия по городу "История Древнего Рима"
Детская обзорная экскурсия по городу "История Древнего Рима"
Детская обзорная экскурсия по городу "История Древнего Рима"
Детская обзорная экскурсия по городу "История Древнего Рима"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина С.
Марина С.
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12 отзывов оставили туристы

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