Детская экскурсия ⛳ "История Древнего Рима" - это знакомство с античным Римом, его достижениями, изобретениями и памятниками архитектуры в форме интеллектуальной игры с нескучными и разнообразными заданиями. Информация хорошо запоминается, ведь ребенок не просто слушает экскурсовода, а выполняет важную и ответственную миссию по спасению мальчика из прошлого!

Экскурсия проходит в формате квеста.

Чтобы вашему ребенку было интересно мы подготовили 16 иллюстраций, 7 творческих заданий, карту с наклейками и мульфильм – полный набор иллюстративных и видеоматериалов для настоящего приключения!

Особенно приятно, что в конце путешествия маленького агента будет ждать приятный сюрприз.

Организационные детали: