Детская экскурсия ⛳ "История Древнего Рима" - это знакомство с античным Римом, его достижениями, изобретениями и памятниками архитектуры в форме интеллектуальной игры с нескучными и разнообразными заданиями. Информация хорошо запоминается, ведь ребенок не просто слушает экскурсовода, а выполняет важную и ответственную миссию по спасению мальчика из прошлого!
Экскурсия проходит в формате квеста.
Чтобы вашему ребенку было интересно мы подготовили 16 иллюстраций, 7 творческих заданий, карту с наклейками и мульфильм – полный набор иллюстративных и видеоматериалов для настоящего приключения!
Особенно приятно, что в конце путешествия маленького агента будет ждать приятный сюрприз.
Организационные детали:
- На экскурсии-квесте обязательно сопровождение хотя бы одного из взрослых представителей ребенка (родителя, бабушки, дедушки и т. п. ).
- Экскурсия будет интересна детям в возрасте 7-12 лет.
- Стоимость указана для количества детей от 1 до 3, количество взрослых может быть любым.