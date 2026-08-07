Приглашаем в увлекательное приключение для всей семьи, вы получите стройную, понятную и логичную картину того, как развивалось искусство и какие его представители жили и творили в Риме.
Игровая подача информации без перегруженности историей и датами – вы запомните всё, что узнаете на квесте!
Игровая подача информации без перегруженности историей и датами – вы запомните всё, что узнаете на квесте!
Описание квестаПриглашаем вас в самое сердце Древнего Рима — в Колизей, где история оживает и превращается в настоящее приключение. Эта экскурсия создана специально для семей с детьми: мы не просто рассказываем даты и факты, а превращаем прогулку по Колизею в увлекательное расследование. Ребёнок становится маленьким исследователем: ищет подсказки, отвечает на вопросы, разгадывает загадки и постепенно открывает тайны древней арены. Во время детской экскурсии дети узнают, кто такие гладиаторы, как проходили бои, почему Колизей стал символом Рима, как была устроена жизнь зрителей и что происходило за кулисами древних представлений. Мы говорим об истории простым и понятным языком, адаптируя рассказ под возраст ребёнка. Родителям тоже будет интересно: в экскурсии много деталей о Древнем Риме, устройстве Колизея, жизни императоров и обычных горожан. Это не детская «игра отдельно от взрослых», а семейное путешествие, где каждый участник вовлечён в процесс. Что вас ждёт:
- прогулка по Колизею с профессиональным гидом;
- интерактивный формат вместо обычной лекции;
- задания, загадки и игровые элементы для детей;
- понятный рассказ об истории Древнего Рима;
- адаптация под возраст и интересы ребёнка;
- живое общение, вопросы и маленькие открытия по ходу маршрута. Кому подойдёт экскурсия в Колизее: Пдетям от 6 лет, подросткам и родителям, которые хотят познакомиться с Колизеем в лёгком, интересном и запоминающемся формате. Особенно хорошо он подходит для первого знакомства ребёнка с историей Рима. Почему это классный формат для семьи с детьми Детям часто сложно слушать классическую экскурсию 2–3 часа подряд. Поэтому мы сделали формат, в котором ребёнок не просто слушает, а участвует. Благодаря заданиям и смене активности дети лучше удерживают внимание, а история запоминается через эмоции и игру! Важно знать Билеты в Колизей оплачиваются отдельно. Мы заранее подскажем, какие билеты нужны, и поможем разобраться с покупкой, если потребуется. Подарите детям встречу с Древним Римом, которую они действительно запомнят!
ежедневно в 9:30 и 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей - главный символ Древнего Рима и место, где оживает история гладиаторов, императоров и древних зрелищ
- Внутренние ярусы Колизея - вы увидите, как был устроен амфитеатр изнутри и где располагались зрители
- Зрительские ряды - место, откуда римляне наблюдали за представлениями и гладиаторскими боями
- Галереи и проходы Колизея - здесь гид расскажет, как тысячи зрителей попадали внутрь и покидали амфитеатр
- Вид на древние стены и архитектуру Колизея - узнаете, как строили это грандиозное сооружение и почему оно сохранилось до наших дней
- Смотровые точки внутри Колизея - места, откуда открываются красивые виды на амфитеатр и можно лучше представить его масштаб
- Во время квеста дети будут разгадывать загадки, искать подсказки и узнавать, как проходила жизнь в Древнем Риме
Что включено
- Проведение экскурсии-квеста с личным сопровождением гида
- Приятный подарок-сюрприз в конце квеста для детей
Что не входит в цену
- Билеты в Колизей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колизей, Достопримечательность · Рим, площадь дель Колоссео, 19
Завершение: Колизей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9:30 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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