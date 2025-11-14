Ваш круиз — отличный повод увидеть Рим без суеты и лишних трат.
В сопровождении опытного гида вы погуляете по главным достопримечательностям Вечного города, откроете малоизвестные уголки, где нет туристических толп, и узнаете, как чувствует себя Рим вне открыток.
Всё уже организовано: трансфер, маршрут, рекомендации ресторанов — вам остаётся только наслаждаться прогулкой и делать красивые фото.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание круизаЕсли ваш круиз делает остановку в порту Чивитавеккья, не упустите шанс увидеть Рим — яркий, многослойный и по-настоящему вечный. Уже через час после выхода с лайнера вы окажетесь в историческом центре столицы, в сопровождении русскоязычного гида-эксперта. За 3 часа пешеходной экскурсии вы успеете:
- Увидеть знаковые достопримечательности: Фонтан ди Треви, Пантеон, Пьяцца Навона, Колизей (снаружи);
- Заглянуть в укромные уголки, куда не добираются толпы туристов;
- Пропитаться атмосферой города, не теряя времени на логистику или поиски нужного маршрута. После экскурсии вас ждёт рекомендация уютного ресторана и 1–2 часа свободного времени для покупок, фото и неспешной прогулки. Затем водитель доставит вас обратно в порт — без спешки, очередей и переплат. Важная информация: Если в вашем круизе предусмотрена остановка в порту Чивитавеккья, который находится в 83 км. от Вечного города, мы будем рады организовать для вас незабываемое погружение в историю и визит к самым интересным локациям даже в столь сжатые сроки.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фонтан ди Треви
- Пьяцца Навона
- Пантеон
- Колизей (снаружи)
- Местные локации
- Где нет толп туристов
- А красоты захватывают дух
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Porto civitavecchia
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Если в вашем круизе предусмотрена остановка в порту Чивитавеккья
- Который находится в 83 км от Вечного города
- Мы будем рады организовать для вас незабываемое погружение в историю и визит к самым интересным локациям даже в столь сжатые сроки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рима
