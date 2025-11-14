Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Ваш круиз — отличный повод увидеть Рим без суеты и лишних трат.



В сопровождении опытного гида вы погуляете по главным достопримечательностям Вечного города, откроете малоизвестные уголки, где нет туристических толп, и узнаете, как чувствует себя Рим вне открыток.



Всё уже организовано: трансфер, маршрут, рекомендации ресторанов — вам остаётся только наслаждаться прогулкой и делать красивые фото.