Круиз
Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
«Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками Вечного города»
1 мар в 10:00
2 мар в 10:00
€130 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день
Начало: У вашего отеля
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
Круиз
Экскурсия по Риму для круизников: всё лучшее за 1 день
Начало: Porto civitavecchia
«Если ваш круиз делает остановку в порту Чивитавеккья, не упустите шанс увидеть Рим — яркий, многослойный и по-настоящему вечный»
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
€500 за всё до 5 чел.
- ГГульшат18 декабря 2025Все было отлично организовано
- ДДмитрий17 октября 2025Всем доброго! Здесь нет категории оценки, которую надо поставить Татьяне за проведенную экскурсию."Очень понравилось" - крайне недостаточно, эта экскурсия (как
- ЛЛина25 сентября 2025В сентябре 2025г. Я заказала экскурсию по Риму для круизников с Татьяной. Я была одна и в первый ращ в
- ААгдрей10 сентября 2024Все супер!
- ННина9 августа 2024Такой огромный материал уместить в один день -это надо быть хорошим экскурсоводом и очень энергичным человеком. Нам очень понравилось экскурсия
- ММария30 июля 2024Провели с Татьяной прекрасный день в Риме) Татьяна встретила нас на вокзале Чивитавеккьи и помогла купить билеты. Очень повезло с
- ММадина4 июня 2024Вчера вместе с Татьяной провели незабываемые 5 часов в Риме и ещё два часа в пути (от Чевитавеккьи и назад).
- WWaldemar3 июня 2024Большое спасибо Ирине за отлично проведённую экскурсию по Риму и Ватикану. Кто первый раз в Риме и хочет посмотреть самое главное отличная экскурсия, нам удалось посмотреть очень много, Ирина встретила нас с корабля и проводила.
- ААлександр11 апреля 2024Экскурсию проводила Татьяна,открытый и добрый человек,поделившаяся своими знаниями. Все было интересно и доступно,для наших ушей. Мы с удовольствием слушали,о чем она говорила и погружались в тот мир,о котором она рассказывала.
- ИИрина6 ноября 2023Экскурсия прошла на одном дыхании. Татьяна интересный рассказчик…. Рекомендую
