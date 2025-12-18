Мои заказы

Экскурсии по воде в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Риме на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
Пешая
Круизы
5 часов
50 отзывов
Круиз
Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
«Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками Вечного города»
1 мар в 10:00
2 мар в 10:00
€130 за всё до 2 чел.
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
На машине
6 часов
Водная прогулка
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день
Начало: У вашего отеля
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Риму для круизников: всё лучшее за 1 день
Пешая
На машине
Круизы
2 часа
Круиз
Экскурсия по Риму для круизников: всё лучшее за 1 день
Начало: Porto civitavecchia
«Если ваш круиз делает остановку в порту Чивитавеккья, не упустите шанс увидеть Рим — яркий, многослойный и по-настоящему вечный»
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
€500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульшат
    18 декабря 2025
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Все было отлично организовано
  • Д
    Дмитрий
    17 октября 2025
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Всем доброго! Здесь нет категории оценки, которую надо поставить Татьяне за проведенную экскурсию."Очень понравилось" - крайне недостаточно, эта экскурсия (как
    читать дальше

    и сам Рим) была восхитительной, непревзойденной, лучшей из всех и т. д!!! Считаем, что путешественникам, которые были и будут на экскурсии в Риме с Татьяной - неслыханно повезло, что им в жизни встретился такой замечательный человек и экскурсовод! Внимательность, сопровождение на всех этапах экскурсии, масса интересной информации, включая полученную из дополнительных источников, форма донесения материала… - все на высоте! Маршрут продуман до мелочей, Татьяна неоднократно спрашивала о наших желаниях. Но нам все было интересно! Единственное, чего не хватило, это времени. Пять часов - чрезвычайно мало для знакомства с этим великолепным городом, но это уже не вина экскурсовода, а только повод вернуться сюда еще раз)

  • Л
    Лина
    25 сентября 2025
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    В сентябре 2025г. Я заказала экскурсию по Риму для круизников с Татьяной. Я была одна и в первый ращ в
    читать дальше

    круизе. Татьяна уже предварительно была на связи и прислала фото автобуса, который доставил меня к вокзалу доя встречи с ней. Экскурсия была интереснейшая, мы потратили минимально время на переходы и переезды. Очень приятно, что гид постоянно заботилась о безопасности, тк я, очарованная вилами Рима, совершенно не могла об этом думать. Татьяна компетентный гид и очень приятный собеседник, настроенный на волну своих туристов. С удовольствием рекомендую гида Татьяну и мечтаю снова к ней попасть.

  • А
    Агдрей
    10 сентября 2024
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Все супер!
  • Н
    Нина
    9 августа 2024
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Такой огромный материал уместить в один день -это надо быть хорошим экскурсоводом и очень энергичным человеком. Нам очень понравилось экскурсия
  • М
    Мария
    30 июля 2024
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Провели с Татьяной прекрасный день в Риме) Татьяна встретила нас на вокзале Чивитавеккьи и помогла купить билеты. Очень повезло с
    читать дальше

    погодой, спокойно гуляли и наслаждались рассказами про древний Рим и современную Италию. Везде Татьяна подбирала удобные маршруты и локации для фотографий, посоветовала отличный ресторан для обеда и помогла с выбором вкусных сувениров на обратном пути. Как будто встретили давнего друга, с которым давно не виделись!

  • М
    Мадина
    4 июня 2024
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Вчера вместе с Татьяной провели незабываемые 5 часов в Риме и ещё два часа в пути (от Чевитавеккьи и назад).
    читать дальше

    Понравилось всё, Татьяна очень заботлива к туристам, наделена большой душевной теплотой и тактом, предусмотрительна, пунктуальна и ответственна. Ещё за неделю до встречи напомнила о ней, встретила в порту, находясь постоянно на связи, и вернула в Чевитавеккью. Все инструкции очень подробные и понятные. В ходе экскурсии Татьяна ориентировалась на нашу скорость, предпочтения, очень интересный, знающий рассказчик и гид, и собеседник. Было то самое чувство, что состоялась встреча друзей🫂. Успели всё и даже больше запланированного! Очень рады, что выбрали Татьяну и конечно же, рекомендуем!

  • W
    Waldemar
    3 июня 2024
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Большое спасибо Ирине за отлично проведённую экскурсию по Риму и Ватикану. Кто первый раз в Риме и хочет посмотреть самое главное отличная экскурсия, нам удалось посмотреть очень много, Ирина встретила нас с корабля и проводила.
  • А
    Александр
    11 апреля 2024
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Экскурсию проводила Татьяна,открытый и добрый человек,поделившаяся своими знаниями. Все было интересно и доступно,для наших ушей. Мы с удовольствием слушали,о чем она говорила и погружались в тот мир,о котором она рассказывала.
  • И
    Ирина
    6 ноября 2023
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Татьяна интересный рассказчик…. Рекомендую

