и сам Рим) была восхитительной, непревзойденной, лучшей из всех и т. д!!! Считаем, что путешественникам, которые были и будут на экскурсии в Риме с Татьяной - неслыханно повезло, что им в жизни встретился такой замечательный человек и экскурсовод! Внимательность, сопровождение на всех этапах экскурсии, масса интересной информации, включая полученную из дополнительных источников, форма донесения материала… - все на высоте! Маршрут продуман до мелочей, Татьяна неоднократно спрашивала о наших желаниях. Но нам все было интересно! Единственное, чего не хватило, это времени. Пять часов - чрезвычайно мало для знакомства с этим великолепным городом, но это уже не вина экскурсовода, а только повод вернуться сюда еще раз)