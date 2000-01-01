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Фотопрогулка и древние секреты Рима

5
1 отзыв
Анна
Анна – Гид из Рима
Меня зовут Аня, и я — фотогид.

Именно поэтому я провожу не классическую экскурсию ⛳ по Риму, а фотопрогулку.

Еще я являюсь членом итальянской ассоциации Fotografiamo, показала Вечный город 🏙️ сотне туристов, и поэтому вы полностью можете довериться мне.

За 10 лет жизни в Риме, я узнала немало удивительных историй об этом городе, которые обязательно поведаю вам, во время нашего путешествия.

Моя экскурсионная фотопрогулка идеально подойдет для влюбленных пар, семей и всех тех, кто оказался в Риме и был бы не против узнать больше о Вечном городе, а заодно пополнить свою коллекцию фотографий снимками из путешествия.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €129 за экскурсию

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Фотопрогулка и древние секреты Рима
Фотопрогулка и древние секреты Рима

Что вы увидите

  • Снаружи: Колизей и Площадь Колизея, Палатин – место рождения Рима
  • Большой цирк, Апельсиновый сад с панорамным видом на Рим, античный остров Тиберина посреди реки Тибр, 2000-летний мост Ponte Rotto и знаменитый еврейский квартал "гетто".
Знаете ли вы, почему Колизей называется именно так?
Почему красный перец в Италии считается средством от сглаза?
А как убивали величайшего правителя - Юлия Цезаря?
Какую роль сыграли евреи в жизни Вечного города?
За какую современную невинную блажь женщину раньше казнили?
Откуда в Риме взялись волчицы и зачем к ним ходили римляне?
За что ценилась кровь гладиаторов?
Если не знаете, но хотите узнать, я с удовольствием расскажу вам это и многое другое!

Эта фотопрогулка идеально подойдёт для тех, кто:

  • *в Риме впервые, и хочет узнать самое главное об этом удивительном городе;
  • *уже был в Риме, помнит "классику", но хочет услышать что-нибудь эдакое, с перчинкой;
  • *вытащил подружку в совместное путешествие и не хочет довольствоваться простыми селфи;
  • *приезжает с любимым человеком и хочет провести время с интересом для ума и непринуждённой съёмкой лав-стори на память;
*едет с семьёй, с ребёнком, с мамой/бабушкой, которые впервые увидят Рим и которые стесняются позировать (но которые всё-таки будут очень рады пополнить фотоальбом снимками с вами и рассматривать его на каждом семейном торжестве!)
Я предлагаю Вам то, что сама хотела бы получить будучи в путешествии - непринуждённую атмосферу, юмор, лёгкую подачу информации и красочные фото на память о поездке! 😃 Их будет минимум 15, в красивой лёгкой обработке.
Что входит
  • Экскурсия с рассказом о древнем Риме
  • Фотосъёмка по ходу прогулки
  • 2 фото в проф. ретуши и минимум 15 удачных кадров в цветокоррекции через 3 рабочих дня после фотопрогулки.
Начало
🚩 у выхода из метро Colosseo
Место завершения
🏁 via Portico d'Ottavia (Ghetto)
Фотопрогулка и древние секреты Рима
Фотопрогулка и древние секреты Рима
Фотопрогулка и древние секреты Рима
Фотопрогулка и древние секреты Рима
Фотопрогулка и древние секреты Рима
Фотопрогулка и древние секреты Рима
Фотопрогулка и древние секреты Рима
Фотопрогулка и древние секреты Рима
Фотопрогулка и древние секреты Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна
Анна
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