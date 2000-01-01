Знаете ли вы, почему Колизей называется именно так?

Почему красный перец в Италии считается средством от сглаза?

А как убивали величайшего правителя - Юлия Цезаря?

Какую роль сыграли евреи в жизни Вечного города?

За какую современную невинную блажь женщину раньше казнили?

Откуда в Риме взялись волчицы и зачем к ним ходили римляне?

За что ценилась кровь гладиаторов?

Если не знаете, но хотите узнать, я с удовольствием расскажу вам это и многое другое!

Эта фотопрогулка идеально подойдёт для тех, кто:

*в Риме впервые, и хочет узнать самое главное об этом удивительном городе;

*уже был в Риме, помнит "классику", но хочет услышать что-нибудь эдакое, с перчинкой;

*вытащил подружку в совместное путешествие и не хочет довольствоваться простыми селфи;

*приезжает с любимым человеком и хочет провести время с интересом для ума и непринуждённой съёмкой лав-стори на память;

*едет с семьёй, с ребёнком, с мамой/бабушкой, которые впервые увидят Рим и которые стесняются позировать (но которые всё-таки будут очень рады пополнить фотоальбом снимками с вами и рассматривать его на каждом семейном торжестве!)

Я предлагаю Вам то, что сама хотела бы получить будучи в путешествии - непринуждённую атмосферу, юмор, лёгкую подачу информации и красочные фото на память о поездке! 😃 Их будет минимум 15, в красивой лёгкой обработке.