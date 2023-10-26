Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Рим глазами его жителей.
Участники смогут насладиться завтраком в аутентичном баре, посетить тайные уголки города, познакомиться с римской травницей и получить консультацию по причёске от стилиста, работающего с модными домами.
Маршрут гибкий и может быть адаптирован под индивидуальные предпочтения, что делает его идеальным для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу города и почувствовать себя его частью
Участники смогут насладиться завтраком в аутентичном баре, посетить тайные уголки города, познакомиться с римской травницей и получить консультацию по причёске от стилиста, работающего с модными домами.
Маршрут гибкий и может быть адаптирован под индивидуальные предпочтения, что делает его идеальным для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу города и почувствовать себя его частью
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные места, скрытые от туристов
- 👥 Встречи с местными специалистами
- ☕ Завтрак в аутентичном баре
- 🛍️ Шопинг в магазинах для римлян
- 🎨 История и культура из первых рук
Что можно увидеть
- Частные галереи
- Уютные дворики
Описание экскурсии
- В зависимости от времени суток мы встретимся за завтраком по-римски или за чашкой кофе в баре, где работают самые красивые бармены Рима.
- Погуляем по тайным столичным местечкам: заглянем в уютные дворики и частные галереи, скрытые от туристических глаз.
- Посетим римскую травницу, которая занимается травами уже более 50 лет, и вы получите бесплатную консультацию. Кстати, в лавке, где она работает, когда-то творил Караваджо!
- Заглянем в гости к парикмахеру, который готовит моделей для показов Fendi и Gucci. Вы сможете получить бесплатную консультацию по причёске и, если захотите, записаться на стрижку.
- При желании посетим магазины, в которых одеваются настоящие римляне. Например, навестим даму, которая идеально подбирает нижнее бельё.
Маршрут нашей прогулки гибкий — мы всегда можем скорректировать его под ваши запросы.
Организационные детали
Завтрак и кофе оплачиваются дополнительно — €3-5
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Индира — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
С 2010 года я открываю и продолжаю открывать для себя Рим и для меня это счастье делиться с вами знаниями, местами и опытом. Наше совместное путешествие, даже если оно длится несколько часов, не оставит вас равнодушными и вы почувствуете себя немного местным жителем. Это будет всегда что-то новое, даже, если вы уже не раз бывали в Риме.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая экскурсия! Если вы хотите почувствовать себя местными жителями и проникнуться Римом, то вам к Индире 100%. Мы с подругой в диком восторге остались!
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