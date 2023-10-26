Увидеть россыпь достопримечательностей — это одно, а ощутить Рим своим — нечто иное. Я проведу вас по настоящему городу.



Познакомлю с уникальными специалистами, расскажу о рутинных привычках римлян и посоветую бары, куда ходят местные — выпить аперитив или послушать живую музыку. Со мной вы взглянете на Рим влюблёнными глазами его жителей и почувствуете себя одним из них.