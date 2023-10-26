Почувствуйте Рим своим

Выпить кофе с красивым барменом, заглянуть в лавку к травнице и к парикмахеру моделей Gucci

5
1 отзыв
Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Увидеть россыпь достопримечательностей — это одно, а ощутить Рим своим — нечто иное. Я проведу вас по настоящему городу.

Познакомлю с уникальными специалистами, расскажу о рутинных привычках римлян и посоветую бары, куда ходят местные — выпить аперитив или послушать живую музыку. Со мной вы взглянете на Рим влюблёнными глазами его жителей и почувствуете себя одним из них.
Почувствуйте Рим своим
Почувствуйте Рим своим
Почувствуйте Рим своим
Почувствуйте Рим своим
Почувствуйте Рим своим
Почувствуйте Рим своим
Почувствуйте Рим своим
Почувствуйте Рим своим
Почувствуйте Рим своим
Почувствуйте Рим своим
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
7
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • В зависимости от времени суток мы встретимся за завтраком по-римски или за чашкой кофе в баре, где работают самые красивые бармены Рима.
  • Погуляем по тайным столичным местечкам: заглянем в уютные дворики и частные галереи, скрытые от туристических глаз.
  • Посетим римскую травницу, которая занимается травами уже более 50 лет, и вы получите бесплатную консультацию. Кстати, в лавке, где она работает, когда-то творил Караваджо!
  • Заглянем в гости к парикмахеру, который готовит моделей для показов Fendi и Gucci. Вы сможете получить бесплатную консультацию по причёске и, если захотите, записаться на стрижку.
  • При желании посетим магазины, в которых одеваются настоящие римляне. Например, навестим даму, которая идеально подбирает нижнее бельё.

Маршрут нашей прогулки гибкий — мы всегда можем скорректировать его под ваши запросы.

Организационные детали

Завтрак и кофе оплачиваются дополнительно — €3-5

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
26 окт 2023
Потрясающая экскурсия! Если вы хотите почувствовать себя местными жителями и проникнуться Римом, то вам к Индире 100%. Мы с подругой в диком восторге остались!
Потрясающая экскурсия! Если вы хотите почувствовать себя местными жителями и проникнуться Римом, то вам к Индире

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