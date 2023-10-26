Выпить кофе с красивым барменом, заглянуть в лавку к травнице и к парикмахеру моделей Gucci
Увидеть россыпь достопримечательностей — это одно, а ощутить Рим своим — нечто иное. Я проведу вас по настоящему городу.
Познакомлю с уникальными специалистами, расскажу о рутинных привычках римлян и посоветую бары, куда ходят местные — выпить аперитив или послушать живую музыку. Со мной вы взглянете на Рим влюблёнными глазами его жителей и почувствуете себя одним из них.
Познакомлю с уникальными специалистами, расскажу о рутинных привычках римлян и посоветую бары, куда ходят местные — выпить аперитив или послушать живую музыку. Со мной вы взглянете на Рим влюблёнными глазами его жителей и почувствуете себя одним из них.
Ближайшие даты:
31
окт
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1
ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- В зависимости от времени суток мы встретимся за завтраком по-римски или за чашкой кофе в баре, где работают самые красивые бармены Рима.
- Погуляем по тайным столичным местечкам: заглянем в уютные дворики и частные галереи, скрытые от туристических глаз.
- Посетим римскую травницу, которая занимается травами уже более 50 лет, и вы получите бесплатную консультацию. Кстати, в лавке, где она работает, когда-то творил Караваджо!
- Заглянем в гости к парикмахеру, который готовит моделей для показов Fendi и Gucci. Вы сможете получить бесплатную консультацию по причёске и, если захотите, записаться на стрижку.
- При желании посетим магазины, в которых одеваются настоящие римляне. Например, навестим даму, которая идеально подбирает нижнее бельё.
Маршрут нашей прогулки гибкий — мы всегда можем скорректировать его под ваши запросы.
Организационные детали
Завтрак и кофе оплачиваются дополнительно — €3-5
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Индира — ваш гид в Риме
Здравствуйте! Ко мне стоит обратиться, потому что я: хорошо знаю Рим и продолжаю его узнавать с 2010 года; хорошо чувствую людей; обладаю тонким вкусом; в курсе всех важных событий в культурной жизни Рима; хорошо знакома с местным менталитетом; обладаю большим количеством связей; люблю Рим, Италию и то, что делаю!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
26 окт 2023
Потрясающая экскурсия! Если вы хотите почувствовать себя местными жителями и проникнуться Римом, то вам к Индире 100%. Мы с подругой в диком восторге остались!
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