Приглашаю на фотопрогулку по Вечному городу! Я предложу вам на выбор 4 маршрута в историческом центре. Каждый из них включает множество фотогеничных локаций, раскрывающих очарование итальянской столицы. Я подскажу вам удачные позы для фото, поделюсь городскими легендами и расскажу о жизни римлян. Всё это — в душевной дружеской атмосфере.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Я предложу вам 4 маршрута на выбор:

Колизей, Римские форумы, район Монти

Монумент Витториано, Капитолийский холм, театр Марцелла

Фонтан Треви, площадь Испании, парк Боргезе

Площадь Навона, Виа деи Коронари, замок Святого Ангела

У каждой локации мы сделаем яркие атмосферные снимки. Во время прогулки между ними я в неформальном ключе расскажу о городе и местной жизни.

Организационные детали

В течение недели после фотопрогулки я отправлю вам ссылкой на облачное хранилище не менее 50 снимков в обработке.