Приглашаю на фотопрогулку по Вечному городу! Я предложу вам на выбор 4 маршрута в историческом центре. Каждый из них включает множество фотогеничных локаций, раскрывающих очарование итальянской столицы. Я подскажу вам удачные позы для фото, поделюсь городскими легендами и расскажу о жизни римлян. Всё это — в душевной дружеской атмосфере.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Я предложу вам 4 маршрута на выбор:
- Колизей, Римские форумы, район Монти
- Монумент Витториано, Капитолийский холм, театр Марцелла
- Фонтан Треви, площадь Испании, парк Боргезе
- Площадь Навона, Виа деи Коронари, замок Святого Ангела
У каждой локации мы сделаем яркие атмосферные снимки. Во время прогулки между ними я в неформальном ключе расскажу о городе и местной жизни.
Организационные детали
В течение недели после фотопрогулки я отправлю вам ссылкой на облачное хранилище не менее 50 снимков в обработке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари — ваш гид в Риме
Buongiorno! Меня зовут Мари. Я хочу, чтобы на память о Вечном городе у вас остались атмосферные снимки «как с открытки». Также с удовольствием поделюсь с вами легендами и историями о жизни римлян. С нетерпением жду вас в Италии!Задать вопрос
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